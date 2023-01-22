https://sputnikarabic.ae/20230122/الصين-تسجل-نحو-13-ألف-وفاة-بفيروس-كورونا-وتعلن-إصابة-80-من-السكان-1072583217.html
الصين تسجل نحو 13 ألف وفاة بفيروس كورونا وتعلن إصابة 80% من السكان
الصين تسجل نحو 13 ألف وفاة بفيروس كورونا وتعلن إصابة 80% من السكان
سجلت الصين ما يقرب من 13 ألف حالة وفاة بمرض "كوفيد 19" في أسبوع واحد، في الوقت الذي تعتقد فيه السلطات الصحية أن نحو 80% من السكان أصيبوا بالفعل بالفيروس، لذا... 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T16:30+0000
2023-01-22T16:30+0000
2023-01-22T16:30+0000
العالم
الصين
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
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وقال المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الأحد، إن عدد الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد 19" في المستشفيات بلغ 12658 في الأيام السبعة بين 13 و19 يناير/ كانون الثاني.بلغت البلاد سابقا عن ما يقرب من 60 ألف حالة وفاة بين 8 ديسمبر/ كانون الأول و12 يناير بعد النهاية المفاجئة لسياسة "صفر كوفيد"، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست".بشكل منفصل، قلل وو تسونيو، كبير علماء الأوبئة في مركز السيطرة على الأمراض، من المخاوف بشأن حدوث موجة ثانية في الأشهر القليلة المقبلة، لكنه دعا إلى توخي الحذر بشأن كبار السن وغيرهم من الفئات الضعيفة خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.وكتب وو، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي، يوم السبت: "الحراك الاجتماعي الهائل خلال العام الصيني الجديد يمكن أن يسرع من انتشار الوباء إلى حد ما، وسيزداد عدد المصابين في بعض المناطق".وقال وو إنه نظرا لأن الموجة الأخيرة أصابت نحو 80% من الناس في البلاد، فليس هناك احتمال كبير لارتداد الوباء على نطاق واسع أو حدوث موجة ثانية من الحالات في الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة.شهدت الصين موجة واسعة من عدوى "كوفيد" منذ أن تخلت بكين فجأة عن سياساتها التقييدية بشأن عدم انتشار فيروس كورونا في الشهر الماضي دون اتخاذ الاستعدادات لهذا التحول.
https://sputnikarabic.ae/20230120/الصحة-العالمية-تعلن-ارتفاع-وفيات-كورونا-بنسبة-20-خلال-الـ28-يوما-الماضية-1072490698.html
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العالم, الصين, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة
العالم, الصين, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة
الصين تسجل نحو 13 ألف وفاة بفيروس كورونا وتعلن إصابة 80% من السكان
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سجلت الصين ما يقرب من 13 ألف حالة وفاة بمرض "كوفيد 19" في أسبوع واحد، في الوقت الذي تعتقد فيه السلطات الصحية أن نحو 80% من السكان أصيبوا بالفعل بالفيروس، لذا من غير المرجح حدوث موجة ثانية في المستقبل القريب.
وقال المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الأحد، إن عدد الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد 19" في المستشفيات بلغ 12658 في الأيام السبعة بين 13 و19 يناير/ كانون الثاني.
بلغت البلاد سابقا عن ما يقرب من 60 ألف حالة وفاة بين 8 ديسمبر/ كانون الأول و12 يناير بعد النهاية المفاجئة لسياسة "صفر كوفيد"، حسبما ذكرت صحيفة
"ساوث تشاينا مورنينغ بوست".
بشكل منفصل، قلل وو تسونيو، كبير علماء الأوبئة في مركز السيطرة على الأمراض، من المخاوف بشأن حدوث موجة ثانية
في الأشهر القليلة المقبلة، لكنه دعا إلى توخي الحذر بشأن كبار السن وغيرهم من الفئات الضعيفة خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.
وكتب وو، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي، يوم السبت: "الحراك الاجتماعي الهائل خلال العام الصيني الجديد يمكن أن يسرع من انتشار الوباء إلى حد ما، وسيزداد عدد المصابين في بعض المناطق".
وقال وو إنه نظرا لأن الموجة الأخيرة
أصابت نحو 80% من الناس في البلاد، فليس هناك احتمال كبير لارتداد الوباء على نطاق واسع أو حدوث موجة ثانية من الحالات في الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة.
شهدت الصين موجة واسعة من عدوى "كوفيد" منذ أن تخلت بكين فجأة عن سياساتها التقييدية بشأن عدم انتشار فيروس كورونا في الشهر الماضي دون اتخاذ الاستعدادات لهذا التحول.