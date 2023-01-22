https://sputnikarabic.ae/20230122/الصين-تسجل-نحو-13-ألف-وفاة-بفيروس-كورونا-وتعلن-إصابة-80-من-السكان-1072583217.html

الصين تسجل نحو 13 ألف وفاة بفيروس كورونا وتعلن إصابة 80% من السكان

الصين تسجل نحو 13 ألف وفاة بفيروس كورونا وتعلن إصابة 80% من السكان

سجلت الصين ما يقرب من 13 ألف حالة وفاة بمرض "كوفيد 19" في أسبوع واحد، في الوقت الذي تعتقد فيه السلطات الصحية أن نحو 80% من السكان أصيبوا بالفعل بالفيروس، لذا... 22.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-22T16:30+0000

2023-01-22T16:30+0000

2023-01-22T16:30+0000

العالم

الصين

فيروس كورونا

سلالة كورونا الجديدة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/13/1071352961_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2260ceb3068a0e01055bcc7bd3d12b8f.jpg

وقال المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الأحد، إن عدد الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد 19" في المستشفيات بلغ 12658 في الأيام السبعة بين 13 و19 يناير/ كانون الثاني.بلغت البلاد سابقا عن ما يقرب من 60 ألف حالة وفاة بين 8 ديسمبر/ كانون الأول و12 يناير بعد النهاية المفاجئة لسياسة "صفر كوفيد"، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست".بشكل منفصل، قلل وو تسونيو، كبير علماء الأوبئة في مركز السيطرة على الأمراض، من المخاوف بشأن حدوث موجة ثانية في الأشهر القليلة المقبلة، لكنه دعا إلى توخي الحذر بشأن كبار السن وغيرهم من الفئات الضعيفة خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.وكتب وو، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي، يوم السبت: "الحراك الاجتماعي الهائل خلال العام الصيني الجديد يمكن أن يسرع من انتشار الوباء إلى حد ما، وسيزداد عدد المصابين في بعض المناطق".وقال وو إنه نظرا لأن الموجة الأخيرة أصابت نحو 80% من الناس في البلاد، فليس هناك احتمال كبير لارتداد الوباء على نطاق واسع أو حدوث موجة ثانية من الحالات في الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة.شهدت الصين موجة واسعة من عدوى "كوفيد" منذ أن تخلت بكين فجأة عن سياساتها التقييدية بشأن عدم انتشار فيروس كورونا في الشهر الماضي دون اتخاذ الاستعدادات لهذا التحول.

https://sputnikarabic.ae/20230120/الصحة-العالمية-تعلن-ارتفاع-وفيات-كورونا-بنسبة-20-خلال-الـ28-يوما-الماضية-1072490698.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الصين, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة