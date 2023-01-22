https://sputnikarabic.ae/20230122/ماكرون-يحدد-3-معايير-لإرسال-دبابات-ثقيلة-لأوكرانيا-وشولتز-أخشى-أن-يطول-الصراع-1072590340.html
ماكرون يحدد 3 معايير لإرسال دبابات ثقيلة لأوكرانيا.. وشولتز: أخشى أن يطول الصراع
ماكرون يحدد 3 معايير لإرسال دبابات ثقيلة لأوكرانيا.. وشولتز: أخشى أن يطول الصراع
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتز في باريس، اليوم الأحد إن فرنسا لا تستبعد إمكانية إرسال دبابات لوكليرك... 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T21:00+0000
2023-01-22T21:00+0000
2023-01-22T21:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إيمانويل ماكرون
أخبار ألمانيا
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأضاف ماكرون أن إرسال الدبابات يجب ألا يؤدي إلى تصعيد الموقف، ويجب أن يأخذ في الاعتبار الوقت لتدريب الأوكرانيين ليكون ذلك فعالا، ويجب ألا يعرض أمن فرنسا للخطر.ومع تزايد الضغط على برلين لتزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد الألمانية، توقف شولتز عن الوفاء بأي تعهد ، وبدلاً من ذلك أصر على أن جميع الحلفاء يجب أن يعملوا معا.لكن ماكرون، الذي ترسل بلاده بالفعل دبابات خفيفة إلى أوكرانيا، أوضح "لا شيء مستبعد" فيما يتعلق بالتسليم المحتمل لدبابات لوكليرك الثقيلة الفرنسية الصنع، بحسب قناة "فرانس 24".كان شولتز يزور باريس للاحتفال بمرور 60 عاما على التعاون بعد الحرب العالمية الثانية وتوقيع معاهدة الإليزيه لعام 1963، في وقت تعرضت فيه العلاقة الفرنسية الألمانية، التي غالبا ما توصف بأنها محرك أوروبا، لضغوط غير عادية.وبحسب القناة "بالإضافة إلى نفاد صبر الفرنسيين بشأن حذر ألمانيا بشأن أوكرانيا، تسببت الخلافات حول الطاقة النووية وقضايا الميزانية واحتمال نقص الكيمياء الشخصية بين الرجلين في توترات".لكن في كلمة ألقاها في جامعة السوربون بالعاصمة الفرنسية، قال شولز إن الحفاظ على العلاقات القوية أمر أساسي للقارة.وقال "المستقبل مثل الماضي يعتمد على التعاون بين بلدينا باعتباره القوة الدافعة لأوروبا الموحدة".قاومت ألمانيا حتى الآن مناشدات الأوكرانيين بشأن دبابات ليوبارد 2، حيث أشارت التقارير إلى أن برلين لن توافق إلا إذا اتبعت الولايات المتحدة حذوها بخطوة مماثلة.وقال شولتز في المؤتمر الصحفي المشترك مع ماكرون إن بلاده كانت تتصرف دائما في الماضي "بالتنسيق الوثيق مع أصدقائنا وحلفائنا".لكن ماكرون، الذي وافق في وقت سابق من هذا الشهر على إرسال دبابات خفيفة من طراز AMX-10 RC فرنسية الصنع إلى أوكرانيا، أشار إلى أن بلاده على النقيض من ذلك تفكر في إرسال دبابات "لوكلير الثقيلة إلى أوكرانيا.وقال "أما بالنسبة إلى لوكلير، فقد طلبت من وزارة الدفاع العمل عليها. لا شيء مستبعد".كما شدد على أن أي جهد لإرسال المعدات للمساعدة في مواجهة العملية العسكرية الروسية يجب أن يتم تقريره وتنسيقه "بشكل جماعي" مع الحلفاء بما في ذلك ألمانيا.قال ماكرون إن أي قرار مشترك بشأن إرسال دبابات ثقيلة أم لا إلى أوكرانيا يعتمد على ثلاثة معايير - ألا "تصعد" الصراع، وأن تقدم "دعما حقيقيا وفعالا" لقوات كييف، بما في ذلك بالنظر إلى المدة التي سيستغرقها تدريب الأوكرانيين على استخدامها، و"ألا يضعف ذلك قدراتنا الدفاعية".
https://sputnikarabic.ae/20230119/لم-تخض-معركة-واحدة-معلومات-عن-دبابات-لوكلير-التي-تدرس-فرنسا-إرسالها-إلى-أوكرانيا-1072461833.html
https://sputnikarabic.ae/20230119/البرلمان-الألماني-يرفض-التصويت-على-إرسال-ليوبارد-إلى-أوكرانيا-1072484191.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيمانويل ماكرون, أخبار ألمانيا, روسيا, أخبار أوكرانيا
إيمانويل ماكرون, أخبار ألمانيا, روسيا, أخبار أوكرانيا
ماكرون يحدد 3 معايير لإرسال دبابات ثقيلة لأوكرانيا.. وشولتز: أخشى أن يطول الصراع
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتز في باريس، اليوم الأحد إن فرنسا لا تستبعد إمكانية إرسال دبابات لوكليرك إلى أوكرانيا.
وأضاف ماكرون أن إرسال الدبابات يجب ألا يؤدي إلى تصعيد الموقف، ويجب أن يأخذ في الاعتبار الوقت لتدريب الأوكرانيين ليكون ذلك فعالا، ويجب ألا يعرض أمن فرنسا للخطر.
ومع تزايد الضغط على برلين لتزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد الألمانية، توقف شولتز عن الوفاء بأي تعهد ، وبدلاً من ذلك أصر على أن جميع الحلفاء يجب أن يعملوا معا.
لكن ماكرون، الذي ترسل بلاده بالفعل دبابات خفيفة إلى أوكرانيا، أوضح "لا شيء مستبعد" فيما يتعلق بالتسليم المحتمل لدبابات لوكليرك الثقيلة الفرنسية الصنع، بحسب قناة
"فرانس 24".
كان شولتز يزور باريس للاحتفال بمرور 60 عاما على التعاون بعد الحرب العالمية الثانية وتوقيع معاهدة الإليزيه لعام 1963، في وقت تعرضت فيه العلاقة الفرنسية الألمانية، التي غالبا ما توصف بأنها محرك أوروبا، لضغوط غير عادية.
وبحسب القناة "بالإضافة إلى نفاد صبر الفرنسيين بشأن حذر ألمانيا بشأن أوكرانيا، تسببت الخلافات حول الطاقة النووية وقضايا الميزانية واحتمال نقص الكيمياء الشخصية بين الرجلين في توترات".
لكن في كلمة ألقاها في جامعة السوربون بالعاصمة الفرنسية، قال شولز إن الحفاظ على العلاقات القوية أمر أساسي للقارة.
وقال "المستقبل مثل الماضي يعتمد على التعاون بين بلدينا باعتباره القوة الدافعة لأوروبا الموحدة".
قاومت ألمانيا حتى الآن مناشدات الأوكرانيين بشأن دبابات ليوبارد 2
، حيث أشارت التقارير إلى أن برلين لن توافق إلا إذا اتبعت الولايات المتحدة حذوها بخطوة مماثلة.
وقال شولتز في المؤتمر الصحفي المشترك مع ماكرون إن بلاده كانت تتصرف دائما في الماضي "بالتنسيق الوثيق مع أصدقائنا وحلفائنا".
وأضاف "نخشى أن يستمر هذا الصراع لفترة طويلة، سنعمل فقط بتنسيق وثيق".
لكن ماكرون، الذي وافق في وقت سابق من هذا الشهر على إرسال دبابات خفيفة من طراز AMX-10 RC
فرنسية الصنع إلى أوكرانيا، أشار إلى أن بلاده على النقيض من ذلك تفكر في إرسال دبابات "لوكلير الثقيلة إلى أوكرانيا.
وقال "أما بالنسبة إلى لوكلير، فقد طلبت من وزارة الدفاع العمل عليها. لا شيء مستبعد".
كما شدد على أن أي جهد لإرسال المعدات للمساعدة في مواجهة العملية العسكرية الروسية يجب أن يتم تقريره وتنسيقه "بشكل جماعي" مع الحلفاء بما في ذلك ألمانيا.
قال ماكرون إن أي قرار مشترك بشأن إرسال دبابات ثقيلة أم لا إلى أوكرانيا يعتمد على ثلاثة معايير - ألا "تصعد" الصراع، وأن تقدم "دعما حقيقيا وفعالا" لقوات كييف، بما في ذلك بالنظر إلى المدة التي سيستغرقها تدريب الأوكرانيين على استخدامها، و"ألا يضعف ذلك قدراتنا الدفاعية".