https://sputnikarabic.ae/20230122/وزير-خارجية-أرمينيا-يعتزم-مقابلة-ستولتنبرغ-وبوريل-في-بروكسل-1072583669.html
وزير خارجية أرمينيا يعتزم مقابلة ستولتنبرغ وبوريل في بروكسل
وزير خارجية أرمينيا يعتزم مقابلة ستولتنبرغ وبوريل في بروكسل
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأرمينية، فاهان هونانيان، أن وزير الخارجية الأرميني، أرارات ميرزويان، يعتزم زيارة بروكسل في الفترة من 23 إلى 25 يناير/ كانون... 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T16:43+0000
2023-01-22T16:43+0000
2023-01-22T16:43+0000
أخبار العالم الآن
أرمينيا
أذربيجان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101779/67/1017796709_0:228:2828:1819_1920x0_80_0_0_3f21343ed40c1d1f412d62a8f3512425.jpg
سبوتنيك. وأضاف المتحدث أن ميرزويان سيجري زيارة عمل إلى بروكسل يومي 23 و25 يناير، سيلقي خلالها ملاحظات في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، كما سيعقد الوزير ميرزويان اجتماعات مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ.ومن المتوقع أن يثير وزير خارجية أرمينيا قضايا الاستقرار والأمن في جنوب القوقاز، والأزمة الإنسانية في ناغورني قره باغ الناجمة عن حصار ممر لاتشين، وتطبيع العلاقات مع يريفان.في وقت سابق من هذا الشهر، أعرب ميرزويان عن قلقه من أن إغلاق أذربيجان لممر لاتشين قد يسبب تدهور الوضع الإنساني في المنطقة، بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية أيخان حاجي زاده، إن الممر مفتوح أمام حركة المرور.يذكر أنه منذ 12 ديسمبر/ كانون الأول 2022، تم إغلاق الطريق الوحيد الذي يربط بين أرمينيا وناغورني قره باغ ولكنه يمر عبر مقاطعة لاتشين في أذربيجان من قبل مجموعة من الأشخاص من أذربيجان وصفتهم باكو بأنهم نشطاء بيئيون يحتجون على التعدين الأرميني غير القانوني المزعوم في المنطقة، فيما وصفت يريفان الخطوة بأنها استفزاز من جانب باكو تهدف إلى التسبب في انهيار إنساني في المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20230101/باشينيان-أرمينيا-بحاجة-إلى-جيش-حديث-للسلام-وليس-للحرب-1071808910.html
أرمينيا
أذربيجان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101779/67/1017796709_50:0:2779:2047_1920x0_80_0_0_e9dae45326937d11a7dafbf5dc57822d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, أرمينيا, أذربيجان
أخبار العالم الآن, أرمينيا, أذربيجان
وزير خارجية أرمينيا يعتزم مقابلة ستولتنبرغ وبوريل في بروكسل
تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأرمينية، فاهان هونانيان، أن وزير الخارجية الأرميني، أرارات ميرزويان، يعتزم زيارة بروكسل في الفترة من 23 إلى 25 يناير/ كانون الثاني، لمناقشة الوضع الأمني في جنوب القوقاز وعقد اجتماعات مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ ومنسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
سبوتنيك. وأضاف المتحدث أن ميرزويان سيجري زيارة عمل إلى بروكسل يومي 23 و25 يناير، سيلقي خلالها ملاحظات في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، كما سيعقد الوزير ميرزويان اجتماعات مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ.
ومن المتوقع أن يثير وزير خارجية أرمينيا
قضايا الاستقرار والأمن في جنوب القوقاز، والأزمة الإنسانية في ناغورني قره باغ الناجمة عن حصار ممر لاتشين، وتطبيع العلاقات مع يريفان.
في وقت سابق من هذا الشهر، أعرب ميرزويان عن قلقه من أن إغلاق أذربيجان لممر لاتشين قد يسبب تدهور الوضع الإنساني في المنطقة، بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية أيخان حاجي زاده، إن الممر مفتوح أمام حركة المرور.
يذكر أنه منذ 12 ديسمبر/ كانون الأول 2022، تم إغلاق الطريق الوحيد الذي يربط بين أرمينيا وناغورني قره باغ ولكنه يمر عبر مقاطعة لاتشين في أذربيجان من قبل مجموعة من الأشخاص من أذربيجان وصفتهم باكو بأنهم نشطاء بيئيون يحتجون على التعدين الأرميني غير القانوني المزعوم في المنطقة، فيما وصفت يريفان الخطوة بأنها استفزاز من جانب باكو تهدف إلى التسبب في انهيار إنساني في المنطقة.