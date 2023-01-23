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البنك المركزي السعودي يواصل اختبار عملته الرقمية
البنك المركزي السعودي يواصل اختبار عملته الرقمية
أكد البنك المركزي السعودي أنه يواصل مشروع اختبار العملة الرقمية للبنك المركزي، لافتا إلى أن هذا المشروع يأتي تماشيًا مع العديد من مبادرات البنوك المركزية... 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T21:33+0000
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.وأشار البنك في بيان له اليوم الإثنين إلى أنه يعمل حاليا بالتعاون مع البنوك وشركات التقنية المالية العاملة في المملكة على إحدى مراحل المشروع، المعنيّة بدراسة حالات استخدام العملة الرقمية للبنك المركزي المخصصة للمؤسسات المالية محليًا.ولفت البيان إلى إلى أن هذا "المشروع يعد أحد جهود البنك المركزي السعودي المستمرة الرامية إلى دراسة العملة الرقمية للبنك المركزي واختبارها".وأوضح أن المركزي السعودي أنه "يسعى هذه المرحلة إلى بحث الأثر الاقتصادي، وجاهزية السوق، والتطبيقات الفعالة والسريعة الممكنة لحلول الدفع باستخدام العملة الرقمية للبنك المركزي، إلى جانب النظر في المسائل المتصلة بالسياسات، والجوانب القانونية والتنظيمية قبل الانتقال إلى المراحل التالية من المشروع، وذلك للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030".ونقل البيان عن محافظ البنك المركزي السعودي، فهد بن عبدالله المبارك، تأكيده أن "البنوك وشركات المدفوعات المحلية ركن أساسي لا غنى عنه في هذا المشروع وتنفيذه".وأشار المبارك إلى "إشراك البنوك وشركات التقنية المالية المحلية في المرحلة الحالية للمشروع، إلى جانب مشاركة الجهات الأخرى الفاعلة في السوق، ومقدمي الخدمات الاستشارية والتقنية من الطرف الثالث، وذلك بهدف التعرف بشكل أوسع على وظائف العملة الرقمية، واختبار خيارات التصميم المتنوعة".
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اقتصاد, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
اقتصاد, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

البنك المركزي السعودي يواصل اختبار عملته الرقمية

21:33 GMT 23.01.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEسوق الأسهم السعودي "تداول"
سوق الأسهم السعودي تداول - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
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أكد البنك المركزي السعودي أنه يواصل مشروع اختبار العملة الرقمية للبنك المركزي، لافتا إلى أن هذا المشروع يأتي تماشيًا مع العديد من مبادرات البنوك المركزية عالميًا في مجال العملات الرقمية للبنوك المركزية
.وأشار البنك في بيان له اليوم الإثنين إلى أنه يعمل حاليا بالتعاون مع البنوك وشركات التقنية المالية العاملة في المملكة على إحدى مراحل المشروع، المعنيّة بدراسة حالات استخدام العملة الرقمية للبنك المركزي المخصصة للمؤسسات المالية محليًا.
ولفت البيان إلى إلى أن هذا "المشروع يعد أحد جهود البنك المركزي السعودي المستمرة الرامية إلى دراسة العملة الرقمية للبنك المركزي واختبارها".
وأوضح أن المركزي السعودي أنه "يسعى هذه المرحلة إلى بحث الأثر الاقتصادي، وجاهزية السوق، والتطبيقات الفعالة والسريعة الممكنة لحلول الدفع باستخدام العملة الرقمية للبنك المركزي، إلى جانب النظر في المسائل المتصلة بالسياسات، والجوانب القانونية والتنظيمية قبل الانتقال إلى المراحل التالية من المشروع، وذلك للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030".
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ونقل البيان عن محافظ البنك المركزي السعودي، فهد بن عبدالله المبارك، تأكيده أن "البنوك وشركات المدفوعات المحلية ركن أساسي لا غنى عنه في هذا المشروع وتنفيذه".
وأشار المبارك إلى "إشراك البنوك وشركات التقنية المالية المحلية في المرحلة الحالية للمشروع، إلى جانب مشاركة الجهات الأخرى الفاعلة في السوق، ومقدمي الخدمات الاستشارية والتقنية من الطرف الثالث، وذلك بهدف التعرف بشكل أوسع على وظائف العملة الرقمية، واختبار خيارات التصميم المتنوعة".
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