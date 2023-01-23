https://sputnikarabic.ae/20230123/الدفاع-الروسية-تعلن-تحرير-كراسنوبوليه-في-دونيتسك-الشعبية-1072612606.html
الدفاع الروسية تعلن تحرير كراسنوبوليه في دونيتسك الشعبية
الدفاع الروسية تعلن تحرير كراسنوبوليه في دونيتسك الشعبية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن وحدات من المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية ومتطوعون من مفارز الهجوم في محور دونيتسك حرروا قرية كراسنوبوليه في... 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T12:32+0000
2023-01-23T12:32+0000
2023-01-23T12:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الروسية
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي: "على محور دونيتسك، قام متطوعون من مفارز الهجوم، بدعم ناري من الطيران العملياتي التكتيكي وطيران الجيش، وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية، بتحرير قرية كراسنوبوليه بجمهورية دونيتسك الشعبية.وخلال الـ24 ساعة الماضية، تم القضاء على أكثر من 60 عسكريا أوكرانيا وتدمير عربتين مدرعتين قتاليتين، وثلاث سيارات، ومدفعين هاوتزر من طراز "مستا - بي" و"دي - 30" بالإضافة إلى محطة رادار لمكافحة البطاريات من طراز "أيه إن / تي بي كيو-50" أمريكية الصنع.وتواصل القوات الروسية تحرير المناطق الأربع، التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخرا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير الماضي، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها، وتقديم مجرمي الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20230121/الدفاع-الروسية-تعلن-تحرير-مناطق-قيمة-في-مقاطعة-زابوروجيه-1072544028.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الروسية
روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الروسية
الدفاع الروسية تعلن تحرير كراسنوبوليه في دونيتسك الشعبية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن وحدات من المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية ومتطوعون من مفارز الهجوم في محور دونيتسك حرروا قرية كراسنوبوليه في منطقة سلافيانسك بجمهورية دونيتسك الشعبية؛ وتم القضاء على أكثر من 60 جنديًا أوكرانيا في محيط القرية خلال يوم واحد.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي: "على محور دونيتسك
، قام متطوعون من مفارز الهجوم، بدعم ناري من الطيران العملياتي التكتيكي وطيران الجيش، وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية، بتحرير قرية كراسنوبوليه بجمهورية دونيتسك الشعبية.
وخلال الـ24 ساعة الماضية، تم القضاء على أكثر من 60 عسكريا أوكرانيا وتدمير عربتين مدرعتين قتاليتين، وثلاث سيارات، ومدفعين هاوتزر من طراز "مستا - بي" و"دي - 30" بالإضافة إلى محطة رادار لمكافحة البطاريات من طراز "أيه إن / تي بي كيو-50" أمريكية الصنع.
وتواصل القوات الروسية
تحرير المناطق الأربع، التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخرا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير الماضي، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها، وتقديم مجرمي الحرب إلى العدالة.