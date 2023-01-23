https://sputnikarabic.ae/20230123/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-دفوريشي-وكراسنوبولييفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1072604997.html
القوات الروسية تحرر بلدتي دفوريشي وكراسنوبولييفكا في ضواحي أرتيوموفسك
القوات الروسية تحرر بلدتي دفوريشي وكراسنوبولييفكا في ضواحي أرتيوموفسك
أعلن مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الاثنين، أنه تم تحرير بلدتي دفوريشي وكراسنوبولييفكا الواقعتين في ضواحي مدينة أرتيوموفسك. 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T09:30+0000
2023-01-23T09:30+0000
2023-01-23T09:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية على قناته على منصة "تلغرام": "في منطقة أرتيوموفسك، تم تحرير بلدتي دفوريشي وكراسنوبولييفكا، حيث قامت القوات المسلحة الروسية بتحرير كراسنوبولييفكا الواقعة ضمن أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية". وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أن خسائر القوات الأوكرانية وصلت إلى مئات القتلة والجرحى خلال المعارك الأخيرة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230120/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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روسيا
القوات الروسية تحرر بلدتي دفوريشي وكراسنوبولييفكا في ضواحي أرتيوموفسك
09:30 GMT 23.01.2023 (تم التحديث: 09:31 GMT 23.01.2023) تابعنا عبر
أعلن مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الاثنين، أنه تم تحرير بلدتي دفوريشي وكراسنوبولييفكا الواقعتين في ضواحي مدينة أرتيوموفسك.
وقال مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية على قناته على منصة "تلغرام": "في منطقة أرتيوموفسك، تم تحرير بلدتي دفوريشي وكراسنوبولييفكا، حيث قامت القوات المسلحة الروسية بتحرير كراسنوبولييفكا الواقعة ضمن أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أن خسائر القوات الأوكرانية وصلت إلى مئات القتلة والجرحى خلال المعارك الأخيرة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية
، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.