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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230123/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-دفوريشي-وكراسنوبولييفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1072604997.html
القوات الروسية تحرر بلدتي دفوريشي وكراسنوبولييفكا في ضواحي أرتيوموفسك
القوات الروسية تحرر بلدتي دفوريشي وكراسنوبولييفكا في ضواحي أرتيوموفسك
أعلن مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الاثنين، أنه تم تحرير بلدتي دفوريشي وكراسنوبولييفكا الواقعتين في ضواحي مدينة أرتيوموفسك. 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T09:30+0000
2023-01-23T09:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية على قناته على منصة "تلغرام": "في منطقة أرتيوموفسك، تم تحرير بلدتي دفوريشي وكراسنوبولييفكا، حيث قامت القوات المسلحة الروسية بتحرير كراسنوبولييفكا الواقعة ضمن أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية". وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أن خسائر القوات الأوكرانية وصلت إلى مئات القتلة والجرحى خلال المعارك الأخيرة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230120/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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روسيا

القوات الروسية تحرر بلدتي دفوريشي وكراسنوبولييفكا في ضواحي أرتيوموفسك

09:30 GMT 23.01.2023 (تم التحديث: 09:31 GMT 23.01.2023)
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجنود جمهورية لوغانسك الشعبية يقومون بتمويه دبابة في حزام غابة في مقاطعة دونيتسك
جنود جمهورية لوغانسك الشعبية يقومون بتمويه دبابة في حزام غابة في مقاطعة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أعلن مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الاثنين، أنه تم تحرير بلدتي دفوريشي وكراسنوبولييفكا الواقعتين في ضواحي مدينة أرتيوموفسك.
وقال مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية على قناته على منصة "تلغرام": "في منطقة أرتيوموفسك، تم تحرير بلدتي دفوريشي وكراسنوبولييفكا، حيث قامت القوات المسلحة الروسية بتحرير كراسنوبولييفكا الواقعة ضمن أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أن خسائر القوات الأوكرانية وصلت إلى مئات القتلة والجرحى خلال المعارك الأخيرة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
20 يناير, 14:05 GMT
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