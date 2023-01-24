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https://sputnikarabic.ae/20230124/البيطار-يدرج-النائب-العام-و3-قضاة-آخرين-على-قائمة-المدعي-عليهم-في-قضية-مرفأ-بيروت-1072648666.html
البيطار يدرج النائب العام و3 قضاة آخرين على قائمة المدعي عليهم في قضية مرفأ بيروت
البيطار يدرج النائب العام و3 قضاة آخرين على قائمة المدعي عليهم في قضية مرفأ بيروت
أدرج قاضي التحقيقات في قضية مرفأ بيروت، طارق البيطار، اليوم الثلاثاء، "النائب العام التمييزي، غسان عويدات، و3 قضاة آخرين، على قائمة المدعي عليهم لاستجوابهم... 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T11:23+0000
2023-01-24T11:33+0000
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وذكرت قناة "الجديد" اللبنانية، أن "البيطار يخطط لاستجواب القاضي غسان عويدات، والقاضي غسان خوري في 20 فبراير/ شباط المقبل"، مشيرة إلى أنه "من المخطط أيضا استجواب القاضيين، كارلا شواح، وجاد معلوف في 22 فبراير/ شباط المقبل.وكان مصدر قضائي لبناني، أكد أمس الإثنين، أن النيابة العامة التمييزية، لن تتعاطى مع قرارات قاضي التحقيقات في ملف مرفأ بيروت، طارق البيطار، بشأن إخلاء سبيل عدد من المتهمين في القضية، واستدعاء آخرين لاستجوابهم في القضية.وقال المصدر، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن "النيابة العامة التمييزية ستتعاطى مع القرار الصادر عن البيطار وكأنه منعدم الوجود، ما يعني أنها لن تنفذ قرار إخلاء السبيل ولا قرار الادعاء".وأضاف المصدر، أن "زيارة الوفد القضائي الأوروبي الأسبوع الماضي إلى بيروت، أعطت قوة دفع للقاضي البيطار للعودة إلى استئناف التحقيقات".وأصدر البيطار أمس، قرارات بإخلاء سبيل بحق 5 موقوفين في القضية وهم، أحمد الرجب عامل سوري في المرفأ، ومتعهد أعمال الصيانة بالمرفأ، سليم شبلي، والمدير بالمرفأ، ميشال نخول، ومدير الجمارك السابق، شفيق مرعي، ومدير عمليات المرفأ، سامي الحسين.ووقع انفجار مرفأ بيروت، في 4 أغسطس/ آب 2020؛ وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص، وإصابة نحو 6500 آخرين، وتشريد الآلاف.وعزت السلطات اللبنانية الانفجار، إلى تخزين كميات هائلة من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار لسنوات في أحد العنابر داخل المرفأ، من دون إجراءات احترازية.
https://sputnikarabic.ae/20230123/بعد-13-شهرا-من-التوقف-استئناف-التحقيق-في-انفجار-مرفأ-بيروت-1072616846.html
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البيطار يدرج النائب العام و3 قضاة آخرين على قائمة المدعي عليهم في قضية مرفأ بيروت

11:23 GMT 24.01.2023 (تم التحديث: 11:33 GMT 24.01.2023)
© Sputnik . Zahraa Al-Amirمرفأ بيروت صبيحة الذكرى الأولى للانفجار، لبنان 4 أغسطس 2021
مرفأ بيروت صبيحة الذكرى الأولى للانفجار، لبنان 4 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
© Sputnik . Zahraa Al-Amir
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أدرج قاضي التحقيقات في قضية مرفأ بيروت، طارق البيطار، اليوم الثلاثاء، "النائب العام التمييزي، غسان عويدات، و3 قضاة آخرين، على قائمة المدعي عليهم لاستجوابهم الشهر المقبل".
وذكرت قناة "الجديد" اللبنانية، أن "البيطار يخطط لاستجواب القاضي غسان عويدات، والقاضي غسان خوري في 20 فبراير/ شباط المقبل"، مشيرة إلى أنه "من المخطط أيضا استجواب القاضيين، كارلا شواح، وجاد معلوف في 22 فبراير/ شباط المقبل.
وقفة أمام مرفأ بيروت للمطالبة بإخماد الحريق المندلع - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
بعد 13 شهرا من التوقف... استئناف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت
أمس, 13:29 GMT
وكان مصدر قضائي لبناني، أكد أمس الإثنين، أن النيابة العامة التمييزية، لن تتعاطى مع قرارات قاضي التحقيقات في ملف مرفأ بيروت، طارق البيطار، بشأن إخلاء سبيل عدد من المتهمين في القضية، واستدعاء آخرين لاستجوابهم في القضية.
وقال المصدر، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن "النيابة العامة التمييزية ستتعاطى مع القرار الصادر عن البيطار وكأنه منعدم الوجود، ما يعني أنها لن تنفذ قرار إخلاء السبيل ولا قرار الادعاء".
وأضاف المصدر، أن "زيارة الوفد القضائي الأوروبي الأسبوع الماضي إلى بيروت، أعطت قوة دفع للقاضي البيطار للعودة إلى استئناف التحقيقات".
وأصدر البيطار أمس، قرارات بإخلاء سبيل بحق 5 موقوفين في القضية وهم، أحمد الرجب عامل سوري في المرفأ، ومتعهد أعمال الصيانة بالمرفأ، سليم شبلي، والمدير بالمرفأ، ميشال نخول، ومدير الجمارك السابق، شفيق مرعي، ومدير عمليات المرفأ، سامي الحسين.
ووقع انفجار مرفأ بيروت، في 4 أغسطس/ آب 2020؛ وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص، وإصابة نحو 6500 آخرين، وتشريد الآلاف.
وعزت السلطات اللبنانية الانفجار، إلى تخزين كميات هائلة من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار لسنوات في أحد العنابر داخل المرفأ، من دون إجراءات احترازية.
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