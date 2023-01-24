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https://sputnikarabic.ae/20230124/بعد-أسابيع-من-الاحتجاجات-رئيسة-بيرو-تدعو-إلى-هدنة-وطنية-1072673269.html
بعد أسابيع من الاحتجاجات... رئيسة بيرو تدعو إلى "هدنة وطنية"
بعد أسابيع من الاحتجاجات... رئيسة بيرو تدعو إلى "هدنة وطنية"
دعت رئيسة بيرو دينا بولوارتي، اليوم الثلاثاء، إلى "هدنة وطنية"، في الوقت الذي واصل فيه آلاف المحتجين مطالبتهم باستقالتها وانتخابات جديدة. 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T19:18+0000
2023-01-24T19:18+0000
أخبار بيرو
وقفة احتجاجية
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وقالت بولوارتي إنها تدعو إلى "الحوار والسلام والوحدة"، في إطار هدنة وطنية، بحسب وكالة "فرانس برس".يأتي هذا بعد أسابيع من الاحتجاجات التي تحولت في بعض الأحيان إلى العنف، حيث قتل 46 شخصا في اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن.يذكر أنه في 7 ديسمبر/ كانون الأول 2022، أقال برلمان بيرو الرئيس السابق بيدرو كاستيلو، وتم اعتقاله بتهمة محاولة تنفيذ انقلاب وجرائم ضد الدولة من خلال محاولته حل البرلمان، ثم تم تعيين رئيسة الوزراء دينا بولوارتي، رئيسة جديدة للبلاد.أثارت الأحداث موجة من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، حيث شجب المتظاهرون الحكومة التي أعقبت الإقالة وطالبوا بإجراء انتخابات رئاسية فورية وحل البرلمان في البلاد، وذكرت وسائل إعلام أن 53 شخصا على الأقل لقوا حتفهم منذ بدء الاحتجاجات.وأعلنت حكومة بيرو، مؤخرا، حالة الطوارئ في العاصمة ليما وثلاث مناطق أخرى بسبب الاحتجاجات ضد الرئيسة.
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أخبار بيرو, وقفة احتجاجية
أخبار بيرو, وقفة احتجاجية

بعد أسابيع من الاحتجاجات... رئيسة بيرو تدعو إلى "هدنة وطنية"

19:18 GMT 24.01.2023
© AP Photo / Martin Mejiaاحتجاجات مناهضة للحكومة في وسط مدينة ليما، بيرو، 19 يناير 2023.
احتجاجات مناهضة للحكومة في وسط مدينة ليما، بيرو، 19 يناير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
© AP Photo / Martin Mejia
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دعت رئيسة بيرو دينا بولوارتي، اليوم الثلاثاء، إلى "هدنة وطنية"، في الوقت الذي واصل فيه آلاف المحتجين مطالبتهم باستقالتها وانتخابات جديدة.
وقالت بولوارتي إنها تدعو إلى "الحوار والسلام والوحدة"، في إطار هدنة وطنية، بحسب وكالة "فرانس برس".
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يأتي هذا بعد أسابيع من الاحتجاجات التي تحولت في بعض الأحيان إلى العنف، حيث قتل 46 شخصا في اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن.
يذكر أنه في 7 ديسمبر/ كانون الأول 2022، أقال برلمان بيرو الرئيس السابق بيدرو كاستيلو، وتم اعتقاله بتهمة محاولة تنفيذ انقلاب وجرائم ضد الدولة من خلال محاولته حل البرلمان، ثم تم تعيين رئيسة الوزراء دينا بولوارتي، رئيسة جديدة للبلاد.
أثارت الأحداث موجة من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، حيث شجب المتظاهرون الحكومة التي أعقبت الإقالة وطالبوا بإجراء انتخابات رئاسية فورية وحل البرلمان في البلاد، وذكرت وسائل إعلام أن 53 شخصا على الأقل لقوا حتفهم منذ بدء الاحتجاجات.
وأعلنت حكومة بيرو، مؤخرا، حالة الطوارئ في العاصمة ليما وثلاث مناطق أخرى بسبب الاحتجاجات ضد الرئيسة.
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