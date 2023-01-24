https://sputnikarabic.ae/20230124/محمد-بن-زايد-يتلقى-رسالة-خطية-من-تبون-تتصل-بالعلاقات-الأخوية-وسبل-تعزيزها-1072669877.html
محمد بن زايد يتلقى رسالة خطية من تبون تتصل بالعلاقات الأخوية وسبل تعزيزها
محمد بن زايد يتلقى رسالة خطية من تبون تتصل بالعلاقات الأخوية وسبل تعزيزها
تلقى محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس الإماراتي، اليوم الثلاثاء، رسالة خطية من عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري، تتعلق بالعلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها. 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T17:56+0000
2023-01-24T17:56+0000
2023-01-24T17:56+0000
العالم العربي
محمد بن زايد
الجزائر
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وأفادت وكلة أنباء الإمارات، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الإماراتي تلقى هذه الرسالة في قصر البحر بأبو ظبي من صالح بوشة، المبعوث الخاص للرئيس الجزائري.ونقل المبعوث الجزائري إلى الرئيس الإماراتي تحيات الرئيس عبد المجيد تبون وتمنياته بدوام الصحة والسعادة ولدولة الإمارات استمرار التقدم والازدهار، ليبارده بدوره محمد بن زايد بإبلاغه تحياته الحارة للرئيس الجزائري وتمنياته لبلده وشعبه مزيدا من التقدم والازدهار.وناقش الرئيس الإماراتي ومبعوث الرئيس الجزائري العلاقات الأخوية التي تربط البلدين، وإمكانية تعزيز التعاون والعمل المشترك بينهما في كافة المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة.وأشارت الصحيفة إلى أن لقاء الرئيس محمد بن زايد والمبعوث الجزائري حضره مسؤولون إماراتيون آخرون.
الجزائر
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, محمد بن زايد, الجزائر, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم العربي, محمد بن زايد, الجزائر, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
محمد بن زايد يتلقى رسالة خطية من تبون تتصل بالعلاقات الأخوية وسبل تعزيزها
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تلقى محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس الإماراتي، اليوم الثلاثاء، رسالة خطية من عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري، تتعلق بالعلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها.
وأفادت وكلة أنباء الإمارات، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الإماراتي تلقى هذه الرسالة في قصر البحر بأبو ظبي من صالح بوشة، المبعوث الخاص للرئيس الجزائري.
ونقل المبعوث الجزائري إلى الرئيس الإماراتي تحيات الرئيس عبد المجيد تبون وتمنياته بدوام الصحة والسعادة ولدولة الإمارات استمرار التقدم والازدهار، ليبارده بدوره محمد بن زايد
بإبلاغه تحياته الحارة للرئيس الجزائري وتمنياته لبلده وشعبه مزيدا من التقدم والازدهار.
وناقش الرئيس الإماراتي ومبعوث الرئيس الجزائري
العلاقات الأخوية التي تربط البلدين، وإمكانية تعزيز التعاون والعمل المشترك بينهما في كافة المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة.
وأشارت الصحيفة إلى أن لقاء الرئيس محمد بن زايد والمبعوث الجزائري حضره مسؤولون إماراتيون آخرون.