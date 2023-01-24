https://sputnikarabic.ae/20230124/مركز-المصالحة-إرهابيون-في-إدلب-يحضرون-لعمليات-تخريب-وهجمات-ضد-مواقع-القوات-السورية-1072673398.html

مركز المصالحة: إرهابيون في إدلب يحضرون لعمليات تخريب وهجمات ضد مواقع القوات السورية

مركز المصالحة: إرهابيون في إدلب يحضرون لعمليات تخريب وهجمات ضد مواقع القوات السورية

أكد نائب رئيس مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أوليغ إيغوروف، اليوم الثلاثاء، استعداد إرهابيين في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب السورية،... 24.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-24T19:16+0000

2023-01-24T19:16+0000

2023-01-24T19:17+0000

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

التصعيد

إدلب

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/16/1048183236_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_61b77e7a8a8f660572e74fb7af76c4cf.jpg

موسكو - سبوتنيك. وقال إيغوروف للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "تلقى مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا، معلومات حول استعداد جماعات إرهابية، تنشط على أراضي منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب، لسلسلة من أعمال التخريب والاعتداء على مواقع للقوات الحكومية السورية والروسية، بهدف تصعيد الموقف وتعطيل تنفيذ بنود الاتفاقات الروسية – التركية، بشأن الحفاظ المشترك على نظام وقف إطلاق النار".ورصد المركز الروسي للمصالحة في سوريا، في منصف الشهر الجاري، عملية قصف واحدة من قبل إرهابيي "النصرة" (المحظور في روسيا) في محافظة إدلب السورية.وقال المركز الروسي للمصالحة في سوريا إن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي نفذوا عملية قصف واحدة في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غربي سوريا.وفي وقت سابق أوضح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة أوليغ إيغوروف خلال إفادة صحفية، أنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد عملية قصف واحدة من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية".وأشار إلى أن قصف المسلحين بقذائف الهاون من برزة التحتاني على مواقع الجيش السوري في قرية نخشبة بمحافظة اللاذقية أسفر عن مقتل 3 جنود سوريين.

https://sputnikarabic.ae/20230115/مركز-المصالحة-الروسي-يرصد-عملية-قصف-من-قبل-إرهابيي-النصرة-في-محافظة-إدلب-السورية-1072323450.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, التصعيد, إدلب