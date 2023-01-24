https://sputnikarabic.ae/20230124/مركز-المصالحة-إرهابيون-في-إدلب-يحضرون-لعمليات-تخريب-وهجمات-ضد-مواقع-القوات-السورية-1072673398.html
مركز المصالحة: إرهابيون في إدلب يحضرون لعمليات تخريب وهجمات ضد مواقع القوات السورية
مركز المصالحة: إرهابيون في إدلب يحضرون لعمليات تخريب وهجمات ضد مواقع القوات السورية
أكد نائب رئيس مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أوليغ إيغوروف، اليوم الثلاثاء، استعداد إرهابيين في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب السورية،... 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T19:16+0000
2023-01-24T19:16+0000
2023-01-24T19:17+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
التصعيد
إدلب
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موسكو - سبوتنيك. وقال إيغوروف للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "تلقى مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا، معلومات حول استعداد جماعات إرهابية، تنشط على أراضي منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب، لسلسلة من أعمال التخريب والاعتداء على مواقع للقوات الحكومية السورية والروسية، بهدف تصعيد الموقف وتعطيل تنفيذ بنود الاتفاقات الروسية – التركية، بشأن الحفاظ المشترك على نظام وقف إطلاق النار".ورصد المركز الروسي للمصالحة في سوريا، في منصف الشهر الجاري، عملية قصف واحدة من قبل إرهابيي "النصرة" (المحظور في روسيا) في محافظة إدلب السورية.وقال المركز الروسي للمصالحة في سوريا إن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي نفذوا عملية قصف واحدة في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غربي سوريا.وفي وقت سابق أوضح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة أوليغ إيغوروف خلال إفادة صحفية، أنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد عملية قصف واحدة من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية".وأشار إلى أن قصف المسلحين بقذائف الهاون من برزة التحتاني على مواقع الجيش السوري في قرية نخشبة بمحافظة اللاذقية أسفر عن مقتل 3 جنود سوريين.
https://sputnikarabic.ae/20230115/مركز-المصالحة-الروسي-يرصد-عملية-قصف-من-قبل-إرهابيي-النصرة-في-محافظة-إدلب-السورية-1072323450.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, التصعيد, إدلب
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, التصعيد, إدلب
مركز المصالحة: إرهابيون في إدلب يحضرون لعمليات تخريب وهجمات ضد مواقع القوات السورية
19:16 GMT 24.01.2023 (تم التحديث: 19:17 GMT 24.01.2023) تابعنا عبر
أكد نائب رئيس مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أوليغ إيغوروف، اليوم الثلاثاء، استعداد إرهابيين في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب السورية، لتنفيذ أعمال تخريبية وهجمات على مواقع لقوات الحكومة السورية والعسكريين الروس.
موسكو - سبوتنيك. وقال إيغوروف للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "تلقى مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا، معلومات حول استعداد جماعات إرهابية، تنشط على أراضي منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب، لسلسلة من أعمال التخريب والاعتداء على مواقع للقوات الحكومية السورية والروسية، بهدف تصعيد الموقف وتعطيل تنفيذ بنود الاتفاقات الروسية – التركية، بشأن الحفاظ المشترك على نظام وقف إطلاق النار".
وأضاف "يعتزم المسلحون بعد ذلك، نشر مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، تُظهر دمار البنية التحتية المدنية بهدف اتهام القوات المسلحة الروسية والسورية، بشن ضربات عشوائية على الأراضي التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة غير الشرعية".
ورصد المركز الروسي للمصالحة في سوريا، في منصف الشهر الجاري، عملية قصف واحدة من قبل إرهابيي "النصرة" (المحظور في روسيا) في محافظة إدلب السورية.
وقال المركز الروسي للمصالحة في سوريا إن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي نفذوا عملية قصف
واحدة في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غربي سوريا.
وفي وقت سابق أوضح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة أوليغ إيغوروف خلال إفادة صحفية، أنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد
عملية قصف واحدة من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية".
وأشار إلى أن قصف المسلحين بقذائف الهاون من برزة التحتاني على مواقع الجيش السوري في قرية نخشبة بمحافظة اللاذقية أسفر عن مقتل 3 جنود سوريين.