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https://sputnikarabic.ae/20230124/وزير-خارجية-فنلندا-يؤكد-التزام-بلاده-بالسير-بشكل-مشترك-مع-السويد-للحصول-على-عضوية-الناتو-1072652406.html
وزير خارجية فنلندا يؤكد التزام بلاده بالسير بشكل مشترك مع السويد للحصول على عضوية الناتو
وزير خارجية فنلندا يؤكد التزام بلاده بالسير بشكل مشترك مع السويد للحصول على عضوية الناتو
نفى وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، أي تصريحات له بشأن سعي بلاده منفردة دون السويد للانضمام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" بسبب وجود خلافات بين السويد وتركيا. 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T12:58+0000
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هلسنكي - سبوتنيك. وقال هافيستو، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، مع نظيره السويدي، توبياس بيلستروم، عندما طلب منه التعليق على تصريحاته حول عضوية "الناتو" لهلسنكي وستوكهولم، "هناك بالفعل تبادل للأفكار مع السويد، وقلنا إننا سنلتزم بخط مشترك ليتقدم البلدان معًا (نحو ملف الناتو)".وأكد أنه ليس هناك إمكانية لفصل جهود السعي للعضوية عن تلك التي يتبناها الناتو، حيث قال هافيستو، "لا توجد خطة ب، وهذا المسار لم يتم النظر فيه".وتابع: وأعرب هافيستو عن ثقته في الدولتين المتبقيتين، هنغاريا وتركيا، اللتين يتوقع تصديقهما على عضوية هلسنكي وستوكهولم، قائلا، "لن تكون المجر الأخيرة"، في إشارة لتصريحات هنغاريا التي ألمحت فيها إلى إمكانية التصديق.وتقدمت فنلندا والسويد، في مايو/ أيار الماضي، بطلب الحصول على عضوية "الناتو". وتقول الدولتان إن ما دفعهما إلى التخلي عن حيادهما والتوجه نحو الانضمام للناتو هو العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.ويتخذ حلف شمال الأطلسي قراراته بإجماع الآراء، ما يعني أن السويد وفنلندا تحتاجان لموافقة جميع الدول الأعضاء بالحلف البالغ عددها 30 دولة.وتركيا هي الدولة الوحيدة التي لا تزال تعارض انضمامهما بينما لا تزال موافقة هنغاريا رهن المصادقة.
https://sputnikarabic.ae/20230117/وزير-الدفاع-التركي-فنلندا-والسويد-لا-تفيان-بتعهداتهما-1072390025.html
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وزير خارجية فنلندا يؤكد التزام بلاده بالسير بشكل مشترك مع السويد للحصول على عضوية الناتو

12:58 GMT 24.01.2023 (تم التحديث: 13:11 GMT 24.01.2023)
© AP Photo / Virginia Mayo وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو
وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
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نفى وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، أي تصريحات له بشأن سعي بلاده منفردة دون السويد للانضمام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" بسبب وجود خلافات بين السويد وتركيا.
هلسنكي - سبوتنيك. وقال هافيستو، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، مع نظيره السويدي، توبياس بيلستروم، عندما طلب منه التعليق على تصريحاته حول عضوية "الناتو" لهلسنكي وستوكهولم، "هناك بالفعل تبادل للأفكار مع السويد، وقلنا إننا سنلتزم بخط مشترك ليتقدم البلدان معًا (نحو ملف الناتو)".
وأكد أنه ليس هناك إمكانية لفصل جهود السعي للعضوية عن تلك التي يتبناها الناتو، حيث قال هافيستو، "لا توجد خطة ب، وهذا المسار لم يتم النظر فيه".
وتابع:
"الاستفزازات التي حدثت في السويد هي ضربة لأمن فنلندا والسويد معا".
وأعرب هافيستو عن ثقته في الدولتين المتبقيتين، هنغاريا وتركيا، اللتين يتوقع تصديقهما على عضوية هلسنكي وستوكهولم، قائلا، "لن تكون المجر الأخيرة"، في إشارة لتصريحات هنغاريا التي ألمحت فيها إلى إمكانية التصديق.
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وتقدمت فنلندا والسويد، في مايو/ أيار الماضي، بطلب الحصول على عضوية "الناتو". وتقول الدولتان إن ما دفعهما إلى التخلي عن حيادهما والتوجه نحو الانضمام للناتو هو العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
ويتخذ حلف شمال الأطلسي قراراته بإجماع الآراء، ما يعني أن السويد وفنلندا تحتاجان لموافقة جميع الدول الأعضاء بالحلف البالغ عددها 30 دولة.
وتركيا هي الدولة الوحيدة التي لا تزال تعارض انضمامهما بينما لا تزال موافقة هنغاريا رهن المصادقة.
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