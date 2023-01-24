https://sputnikarabic.ae/20230124/-لا-نملك-المالزعيم-حزب-فرنسي-يعلق-على-إرسال-مساعدات-لأوكرانيا-1072637737.html
" لا نملك المال"..زعيم حزب فرنسي يعلق على إرسال مساعدات لأوكرانيا
" لا نملك المال"..زعيم حزب فرنسي يعلق على إرسال مساعدات لأوكرانيا
علق زعيم حزب "باتريوت" الفرنسي، فلورين فيليبو، على قرار بلاده إرسال مساعدات مالية لأوكرانيا أن بلاده " لا تملك المال". 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T06:40+0000
2023-01-24T06:40+0000
2023-01-24T06:40+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقال فيليبو في تغريدة على "تويتر" إن "أورسولا ( رئيسة الاتحاد الأوروبي) قررت إرسال 500 مليون يورو إضافية إلى زيلينسكي. مساهمة فرنسا هي 100 مليون! لكن ليس لدينا أموال سواء للمعاشات التقاعدية أو للمستشفيات".وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية المالطي، إيان بورغ، أن بلاده زودت دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بمعلومات ساعدت في تجميد أصول روسية تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار، وذلك في إطار عقوبات بروكسل على روسيا.وقال بورغ، في مقابلة مع مجلة "بوليتيكو: "من المهم أن نتذكر أن الدول الأعضاء يمكنها تجميد الأصول فقط داخل أراضيها، وبفضل المعلومات التي قدمتها السلطات المالطية، تم تجميد الأصول التي تبلغ قيمتها الملايين من قبل الدول الأعضاء الأخرى".هذا وكان فيليبو، قد قد انتقد مرارا الدول الغربية لدعمها المالي لأوكرانيا وتزويدها بمعدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، الأمر الذي يطيل أمد الصراع في الدولة الواقعة بأوروبا الشرقية. في الوقت نفسه، دعا السياسي إلى رفع العقوبات ضد روسيا من قبل الاتحاد الأوروبي. ووصف قرارات بروكسل في قطاع الطاقة بأنها "مجنونة" والإجراءات التقييدية نفسها "غبية".
سبوتنيك عربي
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2023
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا
" لا نملك المال"..زعيم حزب فرنسي يعلق على إرسال مساعدات لأوكرانيا
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علق زعيم حزب "باتريوت" الفرنسي، فلورين فيليبو، على قرار بلاده إرسال مساعدات مالية لأوكرانيا أن بلاده " لا تملك المال".
وقال فيليبو في تغريدة على "تويتر" إن "أورسولا ( رئيسة الاتحاد الأوروبي) قررت إرسال
500 مليون يورو إضافية إلى زيلينسكي. مساهمة فرنسا هي 100 مليون! لكن ليس لدينا أموال سواء للمعاشات التقاعدية أو للمستشفيات".
هذا وكانت وسائل إعلام قد أعلنت نقلا عن مصادر دبلوماسية، موافقة شريحة في الاتحاد الأوروبي بإرسال 500 مليون يورو لأوكرانيا.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية المالطي
، إيان بورغ، أن بلاده زودت دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بمعلومات ساعدت في تجميد أصول روسية تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار، وذلك في إطار عقوبات بروكسل على روسيا.
وقال بورغ، في مقابلة مع مجلة "بوليتيكو: "من المهم أن نتذكر أن الدول الأعضاء يمكنها تجميد الأصول فقط داخل أراضيها، وبفضل المعلومات التي قدمتها السلطات المالطية، تم تجميد الأصول التي تبلغ قيمتها الملايين من قبل الدول الأعضاء الأخرى".
هذا وكان فيليبو، قد قد انتقد مرارا الدول الغربية لدعمها المالي لأوكرانيا وتزويدها بمعدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، الأمر الذي يطيل أمد الصراع في الدولة الواقعة بأوروبا الشرقية. في الوقت نفسه، دعا السياسي إلى رفع العقوبات ضد روسيا من قبل الاتحاد الأوروبي. ووصف قرارات بروكسل في قطاع الطاقة بأنها "مجنونة" والإجراءات التقييدية نفسها "غبية".