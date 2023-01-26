https://sputnikarabic.ae/20230126/إعلام-عباس-أبلغ-إدارة-بايدن-أنه-مستعد-للقاء-نتنياهو-1072759517.html
إعلام: عباس أبلغ إدارة بايدن أنه مستعد للقاء نتنياهو
إعلام: عباس أبلغ إدارة بايدن أنه مستعد للقاء نتنياهو
كشف مسؤول فلسطيني مطلع، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أبلغ الإدارة الأمريكية أنه على استعداد للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على الرغم من... 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T20:15+0000
2023-01-26T20:15+0000
2023-01-26T20:15+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي
جو بايدن
بنيامين نتنياهو
محمود عباس
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ووفقا لموقع "تايمز أوف إسرائيل"، كان ذلك أثناء زيارة مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان إلى رام الله، الأسبوع الماضي.وأضاف أن "عباس أبلغ سوليفان أنه مستعد لوقف الإجراءات ضد إسرائيل في الأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى لمدة 6 أشهر".واستطرد "لكن بشرط أن توقف إسرائيل التحركات أحادية الجانب في الضفة الغربية لنفس الفترة الزمنية".وفي السياق، نقل الموقع عن مسؤول ثان مطلع على اجتماع سوليفان - عباس، تأكيده للتفاصيل التي شاركها المسؤول الفلسطيني.وأوضح أن مستشار الأمن القومي الأمريكي لم يرد بشكل مباشر على مقترحات الرئيس عباس. ووفقا له "أكد سوليفان لعباس أن إدارة بايدن سوف ترد بقوة على أي خطوات يتم اتخاذها بشأن الضم، أو شرعنة البؤر الاستيطانية، أو تغيير الوضع الراهن في الحرم القدسي".وكان الجيش الإسرائيلي قد اقتحم مدينة ومخيم جنين، اليوم الخميس، واعتلى أسطح المنازل في المخيم، واندلعت مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه الشبان، ما أدى إلى مقتل 10 فلسطنيين.تعد العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين هي الأكبر منذ "انتفاضة الأقصى" الثانية عام 2002، وقد ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب على حدود قطاع غزة.وبدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يبحث نشر بطاريات "القبة الحديدية" جنوبي البلاد، تخوّفًا من إطلاق حركة حماس للصواريخ، ردًا على مقتل 9 فلسطينيين في مخيم جنين في الضفة الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20230126/الرئاسة-الفلسطينية-تعلن-وقف-التنسيق-الأمني-مع-إسرائيل-ردا-على-اقتحام-مخيم-جنين-1072751898.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, جو بايدن, بنيامين نتنياهو, محمود عباس
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, جو بايدن, بنيامين نتنياهو, محمود عباس
إعلام: عباس أبلغ إدارة بايدن أنه مستعد للقاء نتنياهو
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كشف مسؤول فلسطيني مطلع، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أبلغ الإدارة الأمريكية أنه على استعداد للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على الرغم من الطبيعة المتشددة لحكومته.
ووفقا لموقع
"تايمز أوف إسرائيل"، كان ذلك أثناء زيارة مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان إلى رام الله، الأسبوع الماضي.
ونقل الموقع عن مسؤول فلسطيني، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله "على الرغم من الطبيعة المتطرفة لهذه الحكومة وتجربتنا مع نتنياهو، فإننا لا نغلق الباب أمام المفاوضات".
وأضاف أن "عباس أبلغ سوليفان أنه مستعد لوقف الإجراءات ضد إسرائيل في الأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى لمدة 6 أشهر".
واستطرد "لكن بشرط أن توقف إسرائيل التحركات أحادية الجانب في الضفة الغربية لنفس الفترة الزمنية".
وفي السياق، نقل الموقع عن مسؤول ثان مطلع على اجتماع سوليفان - عباس، تأكيده للتفاصيل التي شاركها المسؤول الفلسطيني.
وأوضح أن مستشار الأمن القومي الأمريكي لم يرد بشكل مباشر على مقترحات الرئيس عباس.
ووفقا له "أكد سوليفان لعباس أن إدارة بايدن سوف ترد بقوة على أي خطوات يتم اتخاذها بشأن الضم، أو شرعنة البؤر الاستيطانية، أو تغيير الوضع الراهن في الحرم القدسي".
وكان الجيش الإسرائيلي
قد اقتحم مدينة ومخيم جنين، اليوم الخميس، واعتلى أسطح المنازل في المخيم، واندلعت مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه الشبان، ما أدى إلى مقتل 10 فلسطنيين.
تعد العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين هي الأكبر منذ "انتفاضة الأقصى" الثانية عام 2002، وقد ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب
على حدود قطاع غزة.
وردا على اقتحام مخيم جنين، أعلنت الرئاسة الفلسطينية، اليوم، وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل
والتوجه إلى مجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ورفع أحداث مخيم جنين للجنائية الدولية.
وبدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يبحث نشر بطاريات "القبة الحديدية"
جنوبي البلاد، تخوّفًا من إطلاق حركة حماس للصواريخ، ردًا على مقتل 9 فلسطينيين في مخيم جنين في الضفة الغربية.