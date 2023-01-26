https://sputnikarabic.ae/20230126/إعلام-عباس-أبلغ-إدارة-بايدن-أنه-مستعد-للقاء-نتنياهو-1072759517.html

إعلام: عباس أبلغ إدارة بايدن أنه مستعد للقاء نتنياهو

إعلام: عباس أبلغ إدارة بايدن أنه مستعد للقاء نتنياهو

كشف مسؤول فلسطيني مطلع، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أبلغ الإدارة الأمريكية أنه على استعداد للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على الرغم من... 26.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-26T20:15+0000

2023-01-26T20:15+0000

2023-01-26T20:15+0000

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ووفقا لموقع "تايمز أوف إسرائيل"، كان ذلك أثناء زيارة مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان إلى رام الله، الأسبوع الماضي.وأضاف أن "عباس أبلغ سوليفان أنه مستعد لوقف الإجراءات ضد إسرائيل في الأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى لمدة 6 أشهر".واستطرد "لكن بشرط أن توقف إسرائيل التحركات أحادية الجانب في الضفة الغربية لنفس الفترة الزمنية".وفي السياق، نقل الموقع عن مسؤول ثان مطلع على اجتماع سوليفان - عباس، تأكيده للتفاصيل التي شاركها المسؤول الفلسطيني.وأوضح أن مستشار الأمن القومي الأمريكي لم يرد بشكل مباشر على مقترحات الرئيس عباس. ووفقا له "أكد سوليفان لعباس أن إدارة بايدن سوف ترد بقوة على أي خطوات يتم اتخاذها بشأن الضم، أو شرعنة البؤر الاستيطانية، أو تغيير الوضع الراهن في الحرم القدسي".وكان الجيش الإسرائيلي قد اقتحم مدينة ومخيم جنين، اليوم الخميس، واعتلى أسطح المنازل في المخيم، واندلعت مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه الشبان، ما أدى إلى مقتل 10 فلسطنيين.تعد العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين هي الأكبر منذ "انتفاضة الأقصى" الثانية عام 2002، وقد ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب على حدود قطاع غزة.وبدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يبحث نشر بطاريات "القبة الحديدية" جنوبي البلاد، تخوّفًا من إطلاق حركة حماس للصواريخ، ردًا على مقتل 9 فلسطينيين في مخيم جنين في الضفة الغربية.

https://sputnikarabic.ae/20230126/الرئاسة-الفلسطينية-تعلن-وقف-التنسيق-الأمني-مع-إسرائيل-ردا-على-اقتحام-مخيم-جنين-1072751898.html

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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, جو بايدن, بنيامين نتنياهو, محمود عباس