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https://sputnikarabic.ae/20230126/صادرات-إيران-من-السلع-غير-النفطية-تتجاوز-45-مليار-دولار-1072733675.html
صادرات إيران من السلع غير النفطية تتجاوز 45 مليار دولار
صادرات إيران من السلع غير النفطية تتجاوز 45 مليار دولار
أكد مدير عام الجمارك الإيرانية، محمد رضواني فر، اليوم الخميس، إن صادرات البلاد من السلع غير النفطية حققت رقما قياسيا بلغ 45.3 مليار دولار خلال 10 أشهر فقط. 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T11:19+0000
2023-01-26T11:19+0000
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ونقلت وكالة إرنا، اليوم الخميس، عن رضواني فر، أن إجمالي الصادرات الإيرانية من السلع غير النفطية، باستثناء "صادرات الشنطة والخدمات الفنية والهندسية والكهرباء" في الأشهر الـ 10 الأولى من العام الجاري (العام الإيراني يبدأ في 21 آذار/مارس 2022) تجاوز 103 مليون طن بقيمة 45.3 مليار دولار.وزادت تلك الكمية من الصادرات غير النفطية بنسبة 2.93 % وزنا و17.66 % بالقيمة الدولارية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، منوهًا إلى أن حجم الواردات الإيرانية خلال الفترة نفسها بلغ 31 مليون طن بقيمة 48.5 مليار دولار، ما يمثل انخفاضا بنسبة 7.6 % في الوزن وزيادة بنسبة 16.86 % في القيمة.بدوره، ارتفع متوسط ​​القيمة الجمركية لكل طن من البضائع المصدرة من 385 دولارا الى 440 دولارا، وذلك الرقم مقارنة مع العام الماضي، ما يعني نموا قدره 14.31 دولار، وذلك في الأشهر العشرة الأولى من هذا العامومن المنتجات الإيرانية الرئيسية التي تم تصديرها، كان الغاز الطبيعي المسال بقيمة 6.8 مليار دولار، وهو ما يمثل 15.4% من إجمالي قيمة الصادرات.وتعد الصين أكبر وجهات التصدير خلال هذه الفترة بـ 12.6 مليار دولار، وبعدها العراق بـ 8.9 مليار دولار، وتليهما تركيا بـ6.6 مليار دولار، والإمارات بـ 4.8 مليار دولار، وتتبعها الهند بـ1.6 مليار دولار.ومن الأصناف الأساسية التي تقوم إيران باستيرادها "الذرة والأرز وفول الصويا والقمح وزيت دوار الشمس والشعير وكسب فول الصويا"، فضلا عن جميع أنواع الهواتف المحمولة.
https://sputnikarabic.ae/20230115/إيرادات-إيران-من-صادرات-النفط-تقفز-360-رغم-العقوبات-الأمريكية-1072297890.html
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إيران, الصين, أخبار تركيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم
إيران, الصين, أخبار تركيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم

صادرات إيران من السلع غير النفطية تتجاوز 45 مليار دولار

11:19 GMT 26.01.2023
© Sputnik . Ronald Zakإيران
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2023
© Sputnik . Ronald Zak
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أكد مدير عام الجمارك الإيرانية، محمد رضواني فر، اليوم الخميس، إن صادرات البلاد من السلع غير النفطية حققت رقما قياسيا بلغ 45.3 مليار دولار خلال 10 أشهر فقط.
ونقلت وكالة إرنا، اليوم الخميس، عن رضواني فر، أن إجمالي الصادرات الإيرانية من السلع غير النفطية، باستثناء "صادرات الشنطة والخدمات الفنية والهندسية والكهرباء" في الأشهر الـ 10 الأولى من العام الجاري (العام الإيراني يبدأ في 21 آذار/مارس 2022) تجاوز 103 مليون طن بقيمة 45.3 مليار دولار.
وصول ناقلة نفط فورتشن، أولى الشحنات النفطية من إيران إلى فنزويلا، معمل إل باليتو، 25 مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
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وزادت تلك الكمية من الصادرات غير النفطية بنسبة 2.93 % وزنا و17.66 % بالقيمة الدولارية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، منوهًا إلى أن حجم الواردات الإيرانية خلال الفترة نفسها بلغ 31 مليون طن بقيمة 48.5 مليار دولار، ما يمثل انخفاضا بنسبة 7.6 % في الوزن وزيادة بنسبة 16.86 % في القيمة.
بدوره، ارتفع متوسط ​​القيمة الجمركية لكل طن من البضائع المصدرة من 385 دولارا الى 440 دولارا، وذلك الرقم مقارنة مع العام الماضي، ما يعني نموا قدره 14.31 دولار، وذلك في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام
ومن المنتجات الإيرانية الرئيسية التي تم تصديرها، كان الغاز الطبيعي المسال بقيمة 6.8 مليار دولار، وهو ما يمثل 15.4% من إجمالي قيمة الصادرات.
وتعد الصين أكبر وجهات التصدير خلال هذه الفترة بـ 12.6 مليار دولار، وبعدها العراق بـ 8.9 مليار دولار، وتليهما تركيا بـ6.6 مليار دولار، والإمارات بـ 4.8 مليار دولار، وتتبعها الهند بـ1.6 مليار دولار.
ومن الأصناف الأساسية التي تقوم إيران باستيرادها "الذرة والأرز وفول الصويا والقمح وزيت دوار الشمس والشعير وكسب فول الصويا"، فضلا عن جميع أنواع الهواتف المحمولة.
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