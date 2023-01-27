https://sputnikarabic.ae/20230127/أفيخاي-أدرعي-يستشهد-بآية-قرآنية-تعليقا-على-هجوم-القدس-1072797940.html

أفيخاي أدرعي يستشهد بآية قرآنية تعليقا على هجوم القدس

أفيخاي أدرعي يستشهد بآية قرآنية تعليقا على هجوم القدس

علّق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على الهجوم الذي وقع اليوم الجمعة ‏شمال القدس ضد مجموعة من الإسرائيليين بالقرب من كنيس يهودي.‏ 27.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-27T21:17+0000

2023-01-27T21:17+0000

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وعبر "تويتر"، استشهد أدرعي بالآية 40 من سورة الحج بالقرآن الكريم، للتعليق على الحادث.وتابع أن "من يرتكب اعتداء إرهابيا بكنيس يهودي ويقتل مصلين ليس بطلا، بل إنه إرهابي جبان لا دين له. ويل لمن يوزع الحلوى ابتهاجا بقتل الأبرياء".في سياق متصل، وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى موقع الهجوم الذي وقع اليوم الجمعة شمال القدس ضد مجموعة من الإسرائيليين بالقرب من كنيس يهودي، فيما تم الإعلان عن وصول عدد القتلى إلى 8 أشخاص.وأعلنت صفحة "إسرائيل بالعربية" الرسمية أن عدد القتلى الإسرائيليين في الهجوم وصل إلى 8 أشخاص، ولا يزال عدد المصابين المعلن عنه حتى الآن 10 جرحى.وأفادت قناة "فلسطين اليوم" أن منفذ الهجوم يدعى علقم خيري، من مخيم شعفاط، شمال القدس، ويبلغ من العمر 21 عاما.وحسب الشرطة الإسرائيلية، فقد تم قتل منفذ الهجوم، بعد تبادل إطلاق النار معه، حيث نفذ العملية باستخدام مسدس.ولا تزال عملية البحث عن مشاركين في الهجوم جارية من قبل الشرطة الإسرائيلية، فيما يعتقد أن حالة المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى خطيرة.يأتي الحادث بعد يوم من اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين، واعتلائه أسطح المنازل في المخيم، واندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه الشبان، ما أدى إلى مقتل 10 فلسطينيين.

https://sputnikarabic.ae/20230127/المتحدث-باسم-رئيس-وزراء-إسرائيل-ينشر-فيديو-لاحتفالات-الفلسطينيين-في-الشوارع-عقب-المجزرة-1072796236.html

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العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن