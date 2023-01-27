https://sputnikarabic.ae/20230127/الشرطة-الإسرائيلية-تعتقل-مواطنا-هدد-وزير-الأمن-القومي-بالقتل-1072782679.html
الشرطة الإسرائيلية تعتقل مواطنا هدد وزير الأمن القومي بالقتل
الشرطة الإسرائيلية تعتقل مواطنا هدد وزير الأمن القومي بالقتل
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، مواطنا سبق وأطلق تهديدا لوزير الأمن القومي الجديد، إيتمار بن غفير، بالقتل. 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T12:09+0000
2023-01-27T12:09+0000
2023-01-27T12:09+0000
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وأفاد الموقع الإلكتروني العبري واللا، مساء اليوم الجمعة، بأن شابا إسرائيليا يبلغ من العمر 34 عاما قد أدين بنشر تدوينات على حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ضد بن غفير بالقتل، وإنه تم اعتقاله.وأكد الموقع أن المواطن من مدينة "رهط" قد ألقي القبض عليه بتهمة التهديد بالقتل والتآمر لارتكاب جريمة، وذلك بعد نشره تغريدات أو بوستات على حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.ويفترض أن يعرض المواطن الإسرائيلي على جلسة استماع أمام محكمة الصلح بمدينة بئر السبع، رغم أن التدوينة التي نشرها تم حذفها لاحقا، لكن ينتظر أن يمد حبسه خلال تلك الجلسة.وخلفت اتفاقات ائتلافية بين حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، وأحزاب بينها "عوتسما يهوديت" بقيادة المتطرف إيتمار بن غفير، و"الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلئيل سموتريش و"نوعم" بقيادة آفي ماعوز، مخاوف في إسرائيل والعالم.وبحسب مراقبين وسياسيين في إسرائيل بينهم رئيسة حزب "ميرتس" اليساري زهافا غلؤون، فإن "حكومة نتنياهو التي يتم تشكيلها ستكون أكثر حكومة يمينية ودينية وعنصرية منذ قيام الدولة".
https://sputnikarabic.ae/20221223/لابيد-نتنياهو-ضعيف-وسيشكل-الحكومة-الأكثر-تطرفا-في-تاريخ-البلاد-1071525546.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, العالم, مواقع التواصل الإجتماعي, مواقع الإنترنت, بنيامين نتنياهو
إسرائيل, العالم, مواقع التواصل الإجتماعي, مواقع الإنترنت, بنيامين نتنياهو
الشرطة الإسرائيلية تعتقل مواطنا هدد وزير الأمن القومي بالقتل
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اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، مواطنا سبق وأطلق تهديدا لوزير الأمن القومي الجديد، إيتمار بن غفير، بالقتل.
وأفاد الموقع
الإلكتروني العبري واللا، مساء اليوم الجمعة، بأن شابا إسرائيليا يبلغ من العمر 34 عاما قد أدين بنشر تدوينات على حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي
، ضد بن غفير بالقتل، وإنه تم اعتقاله.
23 ديسمبر 2022, 13:54 GMT
وأكد الموقع أن المواطن من مدينة "رهط" قد ألقي القبض عليه بتهمة التهديد بالقتل والتآمر لارتكاب جريمة، وذلك بعد نشره تغريدات أو بوستات على حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويفترض أن يعرض المواطن الإسرائيلي على جلسة استماع أمام محكمة الصلح بمدينة بئر السبع، رغم أن التدوينة التي نشرها تم حذفها لاحقا، لكن ينتظر أن يمد حبسه خلال تلك الجلسة.
وخلفت اتفاقات ائتلافية
بين حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، وأحزاب بينها "عوتسما يهوديت" بقيادة المتطرف إيتمار بن غفير، و"الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلئيل سموتريش و"نوعم" بقيادة آفي ماعوز، مخاوف في إسرائيل والعالم.
وبحسب مراقبين وسياسيين في إسرائيل بينهم رئيسة حزب "ميرتس" اليساري زهافا غلؤون، فإن "حكومة نتنياهو التي يتم تشكيلها ستكون أكثر حكومة يمينية ودينية وعنصرية منذ قيام الدولة".