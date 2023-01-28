https://sputnikarabic.ae/20230128/الأردن-يدين-هجوم-القدس-ويدعو-لوقف-كل-أعمال-العنف-التي-تستهدف-المدنيين-1072801566.html

الأردن يدين هجوم القدس ويدعو لوقف كل أعمال العنف التي تستهدف المدنيين

الأردن يدين هجوم القدس ويدعو لوقف كل أعمال العنف التي تستهدف المدنيين

دعا الأردن، اليوم السبت، إلى ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة وفاعلة لوقف حالة التصعيد الخطيرة والمدانة التي ذهب ضحيتها مدنيون فلسطينيون وإسرائيليون، وتنذر بتفجر دوامات... 28.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-28T07:10+0000

2023-01-28T07:10+0000

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وقالت الخارجية الأردنية في بيان، إن الأردن يدين الهجوم الذي استهدف مدنيين في كنيس بالقدس الشرقية.كما أدان البيان كل أعمال العنف التي تستهدف المدنيين في الأراضي المحتلة.وأكد على ضرورة العمل الفوري للحيلولة دون تفاقم دوامة العنف المتصاعدة وتكثيف الجهود لاستعادة التهدئة ووقف كل الإجراءات الأحادية والاستفزازية التي تدفع باتجاه المزيد من التصعيد والتوتر.وشدد البيان أيضا على ضرورة وقف التدهور الخطير الذي يكرس اليأس ويغذي التطرف عبر تكاتف الجهود لإعادة الثقة بجدوى العملية السلمية من خلال استئناف مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.وكانت إسرائيل قد أعلنت، أمس الجمعة، أن عدد القتلى الإسرائيليين في الهجوم وصل إلى 8 أشخاص، ولا يزال عدد المصابين المعلن عنه حتى الآن 10 جرحى.وأفادت وسائل إعلام محلية بأن منفذ الهجوم يدعى علقم خيري، من مخيم شعفاط، شمال القدس، ويبلغ من العمر21 عاما.وحسب الشرطة الإسرائيلية، فقد تم قتل منفذ الهجوم، بعد تبادل إطلاق النار معه، حيث نفذ العملية باستخدام مسدس.ولا تزال عملية البحث عن مشاركين في الهجوم جارية من قبل الشرطة الإسرائيلية، فيما يعتقد أن حالة المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى خطيرة.يأتي الحادث بعد يوم من اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين، واعتلائه أسطح المنازل في المخيم، واندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه السكان، ما أدى إلى مقتل 10 فلسطينيين.

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أخبار الأردن, أخبار فلسطين اليوم, آخر أخبار القدس الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي