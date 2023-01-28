عربي
https://sputnikarabic.ae/20230128/بافيل-جنرال-الناتو-السابق-يفوز-بالانتخابات-الرئاسية-في-التشيك-1072817167.html
بافيل جنرال الناتو السابق يفوز بالانتخابات الرئاسية في التشيك
بافيل جنرال الناتو السابق يفوز بالانتخابات الرئاسية في التشيك
فاز الجنرال بيتر بافيل، الرئيس السابق للجنة العسكرية للناتو، بالانتخابات الرئاسية في التشيك. 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T16:18+0000
2023-01-28T16:18+0000
رئيس جمهورية التشيك
أخبار التشيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101446/85/1014468592_0:173:3025:1875_1920x0_80_0_0_1b44bbc0bbb61e3aaeaa88ea42a82baa.jpg
وأظهرت النتائج المؤقتة أن بافيل تقدم على رجل الأعمال الملياردير ورئيس الوزراء السابق أندريه بابيس، في جولة الإعادة اليوم السبت، بحسب "فرانس برس".وحصل بافيل على 56.76 في المائة من الأصوات، بينما حصل بابيس على 43.23 في المائة بعد فرز 85 في المائة من الأصوات، وفقا لمكتب الإحصاء التشيكي.جاءت نسبة المشاركة في الانتخابات في البلد العضو بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) البالغ عدد سكانه 10.5 مليون شخص مرتفعة بشكل غير عادي، حيث بلغت 70 في المائة بعد حملة قاسية اتسمت بالجدل والتهديدات بالقتل.ويخلف بافيل الرئيس المنتهية ولايته ميلوش زيمان البالغ من العمر 78 عاما وهو سياسي تثير مواقفه الانقسام.
https://sputnikarabic.ae/20230121/التشيك-تنفي-استعدادها-لإرسال-دبابات-ليوبارد2-إلى-أوكرانيا-1072542615.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101446/85/1014468592_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_71dcac121daa0953443eb966ecb753c3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رئيس جمهورية التشيك, أخبار التشيك
رئيس جمهورية التشيك, أخبار التشيك

بافيل جنرال الناتو السابق يفوز بالانتخابات الرئاسية في التشيك

16:18 GMT 28.01.2023
© Sputnik . Sergei Subbotin / الانتقال إلى بنك الصورجمهورية التشيك
جمهورية التشيك - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2023
© Sputnik . Sergei Subbotin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
فاز الجنرال بيتر بافيل، الرئيس السابق للجنة العسكرية للناتو، بالانتخابات الرئاسية في التشيك.
وأظهرت النتائج المؤقتة أن بافيل تقدم على رجل الأعمال الملياردير ورئيس الوزراء السابق أندريه بابيس، في جولة الإعادة اليوم السبت، بحسب "فرانس برس".
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2023
التشيك تنفي استعدادها لإرسال دبابات "ليوبارد2" إلى أوكرانيا
21 يناير, 11:52 GMT
وحصل بافيل على 56.76 في المائة من الأصوات، بينما حصل بابيس على 43.23 في المائة بعد فرز 85 في المائة من الأصوات، وفقا لمكتب الإحصاء التشيكي.
جاءت نسبة المشاركة في الانتخابات في البلد العضو بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) البالغ عدد سكانه 10.5 مليون شخص مرتفعة بشكل غير عادي، حيث بلغت 70 في المائة بعد حملة قاسية اتسمت بالجدل والتهديدات بالقتل.
ويخلف بافيل الرئيس المنتهية ولايته ميلوش زيمان البالغ من العمر 78 عاما وهو سياسي تثير مواقفه الانقسام.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 НМ ЛНР выезжает на боевое задание в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:55 GMTБоевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة26 يناير, 14:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала