https://sputnikarabic.ae/20230128/بافيل-جنرال-الناتو-السابق-يفوز-بالانتخابات-الرئاسية-في-التشيك-1072817167.html
بافيل جنرال الناتو السابق يفوز بالانتخابات الرئاسية في التشيك
بافيل جنرال الناتو السابق يفوز بالانتخابات الرئاسية في التشيك
فاز الجنرال بيتر بافيل، الرئيس السابق للجنة العسكرية للناتو، بالانتخابات الرئاسية في التشيك. 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T16:18+0000
2023-01-28T16:18+0000
2023-01-28T16:18+0000
رئيس جمهورية التشيك
أخبار التشيك
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وأظهرت النتائج المؤقتة أن بافيل تقدم على رجل الأعمال الملياردير ورئيس الوزراء السابق أندريه بابيس، في جولة الإعادة اليوم السبت، بحسب "فرانس برس".وحصل بافيل على 56.76 في المائة من الأصوات، بينما حصل بابيس على 43.23 في المائة بعد فرز 85 في المائة من الأصوات، وفقا لمكتب الإحصاء التشيكي.جاءت نسبة المشاركة في الانتخابات في البلد العضو بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) البالغ عدد سكانه 10.5 مليون شخص مرتفعة بشكل غير عادي، حيث بلغت 70 في المائة بعد حملة قاسية اتسمت بالجدل والتهديدات بالقتل.ويخلف بافيل الرئيس المنتهية ولايته ميلوش زيمان البالغ من العمر 78 عاما وهو سياسي تثير مواقفه الانقسام.
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سبوتنيك عربي
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رئيس جمهورية التشيك, أخبار التشيك
رئيس جمهورية التشيك, أخبار التشيك
بافيل جنرال الناتو السابق يفوز بالانتخابات الرئاسية في التشيك
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فاز الجنرال بيتر بافيل، الرئيس السابق للجنة العسكرية للناتو، بالانتخابات الرئاسية في التشيك.
وأظهرت النتائج المؤقتة أن بافيل تقدم على رجل الأعمال الملياردير ورئيس الوزراء السابق
أندريه بابيس، في جولة الإعادة اليوم السبت، بحسب "فرانس برس".
وحصل بافيل على 56.76 في المائة من الأصوات، بينما حصل بابيس على 43.23 في المائة بعد فرز 85 في المائة من الأصوات، وفقا لمكتب الإحصاء التشيكي.
جاءت نسبة المشاركة في الانتخابات في البلد العضو بالاتحاد الأوروبي
وحلف شمال الأطلسي (الناتو) البالغ عدد سكانه 10.5 مليون شخص مرتفعة بشكل غير عادي، حيث بلغت 70 في المائة بعد حملة قاسية اتسمت بالجدل والتهديدات بالقتل.
ويخلف بافيل الرئيس المنتهية ولايته ميلوش زيمان البالغ من العمر 78 عاما وهو سياسي تثير مواقفه الانقسام.