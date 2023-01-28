https://sputnikarabic.ae/20230128/حزب-الله-اقتربت-ساعة-زوال-إسرائيل-1072819492.html
"حزب الله": اقتربت ساعة زوال إسرائيل
"حزب الله": اقتربت ساعة زوال إسرائيل
قال نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، اليوم السبت، إن ساعة زوال كيان الاحتلال الصهيوني تقترب. 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T17:12+0000
2023-01-28T17:12+0000
2023-01-28T17:12+0000
أخبار حزب الله
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القدس
العالم العربي
نعيم قاسم
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ونشر الشيخ نعيم قاسم تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم السبت، بارك من خلالها عملية القدس التي وقعت، أمس، معتبرا إياها ردا على "إجرام الصهاينة واحتلالهم".وأوضح نائب الأمين العام لحزب الله أن "المستقبل لفلسطين محرَّرة مع هذا الشعب المجاهد والشجاع"، مضيفا في تغريدته أن "ساعة الزوال لإسرائيل تقترب.. أليس الصبح بقريب؟!".وأصيب إسرائيليان اثنان، اليوم السبت، إثر عملية إطلاق نار في بلدة سلوان بالقدس، بعد ساعات من هجوم مسلح في مستوطنة النبي يعقوب في القدس الشرقية أسفر عن مقتل 8 إسرائيليين وإصابة آخرين.وأفادت وسائل إعلام محلية بأن منفذ هجوم الأمس يدعى علقم خيري، من مخيم شعفاط، شمال القدس، ويبلغ من العمر21 عاما، مشيرة إلى أنه تم قتل منفذ الهجوم، بعد تبادل إطلاق النار معه، حيث نفذ العملية باستخدام مسدس.يأتي ذلك بعد يوم من اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين، واعتلائه أسطح المنازل في المخيم، واندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه السكان، ما أدى إلى مقتل 10 فلسطينيين.
القدس
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, القدس, العالم العربي, نعيم قاسم
أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, القدس, العالم العربي, نعيم قاسم
"حزب الله": اقتربت ساعة زوال إسرائيل
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قال نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، اليوم السبت، إن ساعة زوال كيان الاحتلال الصهيوني تقترب.
ونشر الشيخ نعيم قاسم تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم السبت، بارك من خلالها عملية القدس التي وقعت، أمس، معتبرا إياها ردا على "إجرام الصهاينة واحتلالهم".
وأوضح نائب الأمين العام لحزب الله
أن "المستقبل لفلسطين محرَّرة مع هذا الشعب المجاهد والشجاع"، مضيفا في تغريدته أن "ساعة الزوال لإسرائيل تقترب.. أليس الصبح بقريب؟!".
وأصيب إسرائيليان اثنان
، اليوم السبت، إثر عملية إطلاق نار في بلدة سلوان بالقدس، بعد ساعات من هجوم مسلح في مستوطنة النبي يعقوب في القدس الشرقية أسفر عن مقتل 8 إسرائيليين وإصابة آخرين.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن منفذ هجوم
الأمس يدعى علقم خيري، من مخيم شعفاط، شمال القدس، ويبلغ من العمر21 عاما، مشيرة إلى أنه تم قتل منفذ الهجوم، بعد تبادل إطلاق النار معه، حيث نفذ العملية باستخدام مسدس.
يأتي ذلك بعد يوم من اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين
، واعتلائه أسطح المنازل في المخيم، واندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه السكان، ما أدى إلى مقتل 10 فلسطينيين.