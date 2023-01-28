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https://sputnikarabic.ae/20230128/في-أعقاب-عملية-القدس-زيادة-طلب-الإسرائيليين-للعلاج-النفسي-1072815731.html
في أعقاب عملية القدس... زيادة طلب الإسرائيليين للعلاج النفسي
في أعقاب عملية القدس... زيادة طلب الإسرائيليين للعلاج النفسي
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، بأنه على خلفية عملية القدس، زاد طلب الإسرائيليين على العلاج النفسي. 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T15:47+0000
2023-01-28T15:47+0000
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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم السبت، أنه في أعقاب عملية إطلاق النار في مستوطنة "نفيه يعقوب" بالقدس، زاد طلب المواطنين الإسرائيليين على العلاج النفسي.ونقلت الصحيفة عن ميخال ليف آري، المسؤول عن خدمة الإنترنت للعلاج النفسي في إسرائيل في جمعية "آران"، أن هناك زيادة هائلة في عدد المتصلين من المواطنين الإسرائيليين طالبي العلاج النفسي.وأوضح الدكتور ليف آري أنه فور القيام بعملية القدس، لاحظ تزايد عدد المتصلين لطلب العلاج النفسي، وأن بعضهم شهد عملية القدس بنفسه، وهناك أشخاص ومواطنون استدعت واقعة العملية أحداثا قديمة أو ذكريات قديمة وصادمة لهم.وأصيب إسرائيليان اثنان، اليوم السبت، إثر عملية إطلاق نار في بلدة سلوان بالقدس، بعد ساعات من هجوم مسلح في مستوطنة النبي يعقوب في القدس الشرقية أسفر عن مقتل 8 إسرائيليين وإصابة آخرين.وأفادت وسائل إعلام محلية بأن منفذ هجوم الأمس يدعى علقم خيري، من مخيم شعفاط، شمال القدس، ويبلغ من العمر21 عاما، مشيرة إلى أنه تم قتل منفذ الهجوم، بعد تبادل إطلاق النار معه، حيث نفذ العملية باستخدام مسدس.يأتي ذلك بعد يوم من اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين، واعتلائه أسطح المنازل في المخيم، واندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه السكان، ما أدى إلى مقتل 10 فلسطينيين.
القدس
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العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, القدس, علاج نفسي
العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, القدس, علاج نفسي

في أعقاب عملية القدس... زيادة طلب الإسرائيليين للعلاج النفسي

15:47 GMT 28.01.2023
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLIالجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندية متأثرة بجراحها في هجوم حاجز شعفاط شرقي القدس 8 أكتوبر 2022
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندية متأثرة بجراحها في هجوم حاجز شعفاط شرقي القدس 8 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2023
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
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أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، بأنه على خلفية عملية القدس، زاد طلب الإسرائيليين على العلاج النفسي.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم السبت، أنه في أعقاب عملية إطلاق النار في مستوطنة "نفيه يعقوب" بالقدس، زاد طلب المواطنين الإسرائيليين على العلاج النفسي.
ونقلت الصحيفة عن ميخال ليف آري، المسؤول عن خدمة الإنترنت للعلاج النفسي في إسرائيل في جمعية "آران"، أن هناك زيادة هائلة في عدد المتصلين من المواطنين الإسرائيليين طالبي العلاج النفسي.
وأوضح الدكتور ليف آري أنه فور القيام بعملية القدس، لاحظ تزايد عدد المتصلين لطلب العلاج النفسي، وأن بعضهم شهد عملية القدس بنفسه، وهناك أشخاص ومواطنون استدعت واقعة العملية أحداثا قديمة أو ذكريات قديمة وصادمة لهم.
وأصيب إسرائيليان اثنان، اليوم السبت، إثر عملية إطلاق نار في بلدة سلوان بالقدس، بعد ساعات من هجوم مسلح في مستوطنة النبي يعقوب في القدس الشرقية أسفر عن مقتل 8 إسرائيليين وإصابة آخرين.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن منفذ هجوم الأمس يدعى علقم خيري، من مخيم شعفاط، شمال القدس، ويبلغ من العمر21 عاما، مشيرة إلى أنه تم قتل منفذ الهجوم، بعد تبادل إطلاق النار معه، حيث نفذ العملية باستخدام مسدس.
يأتي ذلك بعد يوم من اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين، واعتلائه أسطح المنازل في المخيم، واندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه السكان، ما أدى إلى مقتل 10 فلسطينيين.
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