https://sputnikarabic.ae/20230128/مصر-تعرب-عن-رفضها-التام-واستنكارها-الشديد-لهجوم-القدس-1072800956.html

مصر تعرب عن رفضها واستنكارها الشديد للهجوم الذي استهدف مدنيين في القدس

مصر تعرب عن رفضها واستنكارها الشديد للهجوم الذي استهدف مدنيين في القدس

أعربت مصر عن رفضها التام واستنكارها الشديد للهجوم الذي شهدته القدس الشرقية، يوم الجمعة 27 يناير/كانون الثاني، مؤكدة إدانتها لجميع العمليات التي تستهدف... 28.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-28T06:42+0000

2023-01-28T06:42+0000

2023-01-28T06:49+0000

أخبار فلسطين اليوم

آخر أخبار القدس الأن

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم العربي

مصر

أخبار مصر الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1b/1072794680_0:106:1024:682_1920x0_80_0_0_189c410fd93813ef5e10846aa1db2977.jpg

وحسب بيان الخارجية المصرية، تقدمت مصر بخالص العزاء لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.وحذرت مصر من المخاطر الشديدة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مطالبة بممارسة أقصى درجات ضبط النفس.كما شددت على "ضرورة وقف الاعتداءات والإجراءات الاستفزازية، لتجنب الانزلاق إلى حلقة مفرغة من العنف الذي يزيد الوضع السياسي والإنساني تأزماً، ويقوض جهود التهدئة وكافة فرص إعادة إحياء عملية السلام".وكانت إسرائيل قد أعلنت، أمس الجمعة، أن عدد القتلى الإسرائيليين في الهجوم وصل إلى 8 أشخاص، ولا يزال عدد المصابين المعلن عنه حتى الآن 10 جرحى.وأفادت وسائل إعلام محلية بأن منفذ الهجوم يدعى علقم خيري، من مخيم شعفاط، شمال القدس، ويبلغ من العمر21 عاما.وحسب الشرطة الإسرائيلية، فقد تم قتل منفذ الهجوم، بعد تبادل إطلاق النار معه، حيث نفذ العملية باستخدام مسدس.ولا تزال عملية البحث عن مشاركين في الهجوم جارية من قبل الشرطة الإسرائيلية، فيما يعتقد أن حالة المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى خطيرة.يأتي الحادث بعد يوم من اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين، واعتلائه أسطح المنازل في المخيم، واندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه السكان، ما أدى إلى مقتل 10 فلسطينيين.

https://sputnikarabic.ae/20230127/-رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-يتوعد-بـرد-قاس-على-هجوم-القدس--1072798671.html

إسرائيل

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, آخر أخبار القدس الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن