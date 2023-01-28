عربي
https://sputnikarabic.ae/20230128/مصر-تعرب-عن-رفضها-التام-واستنكارها-الشديد-لهجوم-القدس-1072800956.html
مصر تعرب عن رفضها واستنكارها الشديد للهجوم الذي استهدف مدنيين في القدس
مصر تعرب عن رفضها واستنكارها الشديد للهجوم الذي استهدف مدنيين في القدس
أعربت مصر عن رفضها التام واستنكارها الشديد للهجوم الذي شهدته القدس الشرقية، يوم الجمعة 27 يناير/كانون الثاني، مؤكدة إدانتها لجميع العمليات التي تستهدف... 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T06:42+0000
2023-01-28T06:49+0000
أخبار فلسطين اليوم
آخر أخبار القدس الأن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
مصر
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1b/1072794680_0:106:1024:682_1920x0_80_0_0_189c410fd93813ef5e10846aa1db2977.jpg
وحسب بيان الخارجية المصرية، تقدمت مصر بخالص العزاء لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.وحذرت مصر من المخاطر الشديدة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مطالبة بممارسة أقصى درجات ضبط النفس.كما شددت على "ضرورة وقف الاعتداءات والإجراءات الاستفزازية، لتجنب الانزلاق إلى حلقة مفرغة من العنف الذي يزيد الوضع السياسي والإنساني تأزماً، ويقوض جهود التهدئة وكافة فرص إعادة إحياء عملية السلام".وكانت إسرائيل قد أعلنت، أمس الجمعة، أن عدد القتلى الإسرائيليين في الهجوم وصل إلى 8 أشخاص، ولا يزال عدد المصابين المعلن عنه حتى الآن 10 جرحى.وأفادت وسائل إعلام محلية بأن منفذ الهجوم يدعى علقم خيري، من مخيم شعفاط، شمال القدس، ويبلغ من العمر21 عاما.وحسب الشرطة الإسرائيلية، فقد تم قتل منفذ الهجوم، بعد تبادل إطلاق النار معه، حيث نفذ العملية باستخدام مسدس.ولا تزال عملية البحث عن مشاركين في الهجوم جارية من قبل الشرطة الإسرائيلية، فيما يعتقد أن حالة المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى خطيرة.يأتي الحادث بعد يوم من اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين، واعتلائه أسطح المنازل في المخيم، واندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه السكان، ما أدى إلى مقتل 10 فلسطينيين.
https://sputnikarabic.ae/20230127/-رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-يتوعد-بـرد-قاس-على-هجوم-القدس--1072798671.html
إسرائيل
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1b/1072794680_115:0:1024:682_1920x0_80_0_0_09cd7ec0c4bc8317e349991fcb68e8f9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, آخر أخبار القدس الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن
أخبار فلسطين اليوم, آخر أخبار القدس الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن

مصر تعرب عن رفضها واستنكارها الشديد للهجوم الذي استهدف مدنيين في القدس

06:42 GMT 28.01.2023 (تم التحديث: 06:49 GMT 28.01.2023)
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLIقتلى إسرائيليين في عملية إطلاق نار شمال القدس، 27 يناير/ كانون الثاني 2022
قتلى إسرائيليين في عملية إطلاق نار شمال القدس، 27 يناير/ كانون الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2023
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
تابعنا عبرTelegram
أعربت مصر عن رفضها التام واستنكارها الشديد للهجوم الذي شهدته القدس الشرقية، يوم الجمعة 27 يناير/كانون الثاني، مؤكدة إدانتها لجميع العمليات التي تستهدف المدنيين.
وحسب بيان الخارجية المصرية، تقدمت مصر بخالص العزاء لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
وحذرت مصر من المخاطر الشديدة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مطالبة بممارسة أقصى درجات ضبط النفس.
كما شددت على "ضرورة وقف الاعتداءات والإجراءات الاستفزازية، لتجنب الانزلاق إلى حلقة مفرغة من العنف الذي يزيد الوضع السياسي والإنساني تأزماً، ويقوض جهود التهدئة وكافة فرص إعادة إحياء عملية السلام".
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
رئيس الوزراء الإسرائيلي يتوعد بـرد قاس على هجوم القدس
أمس, 22:44 GMT
وكانت إسرائيل قد أعلنت، أمس الجمعة، أن عدد القتلى الإسرائيليين في الهجوم وصل إلى 8 أشخاص، ولا يزال عدد المصابين المعلن عنه حتى الآن 10 جرحى.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن منفذ الهجوم يدعى علقم خيري، من مخيم شعفاط، شمال القدس، ويبلغ من العمر21 عاما.
وحسب الشرطة الإسرائيلية، فقد تم قتل منفذ الهجوم، بعد تبادل إطلاق النار معه، حيث نفذ العملية باستخدام مسدس.
ولا تزال عملية البحث عن مشاركين في الهجوم جارية من قبل الشرطة الإسرائيلية، فيما يعتقد أن حالة المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى خطيرة.
يأتي الحادث بعد يوم من اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين، واعتلائه أسطح المنازل في المخيم، واندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه السكان، ما أدى إلى مقتل 10 فلسطينيين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 НМ ЛНР выезжает на боевое задание в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:26 GMTБоевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة26 يناير, 14:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала