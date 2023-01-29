https://sputnikarabic.ae/20230129/أذربيجان-تعلن-تعليق-عمل-بعثتها-الدبلوماسية-في-طهران-ووقف-أنشطتها-بالكامل-1072851669.html
أذربيجان تعلن تعليق عمل بعثتها الدبلوماسية في طهران ووقف أنشطتها بالكامل
أذربيجان تعلن تعليق عمل بعثتها الدبلوماسية في طهران ووقف أنشطتها بالكامل
أعلنت وزارة الخارجية في أذربيجان، مساء اليوم الأحد، "إجلاء جميع موظفي السفارة الأذربيجانية في إيران، وتعليق البعثة الدبلوماسية في طهران أنشطتها بشكل كامل". 29.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-29T19:42+0000
2023-01-29T19:42+0000
2023-01-29T19:42+0000
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باكو- سبوتنيك. وقال نائب وزير الخارجية الأذربيجاني، خلف خلفوف، في تصريحات له، إنه "تم وقف النشاط الدبلوماسي للسفارة بشكل كامل. وبقي خمسة أشخاص هناك لصلتهم بحماية المبنى الإداري وممتلكات السفارة، ولن يقوم من بقي في السفارة بأي نشاط دبلوماسي".وكان مصدر مطلع في وزارة الخارجية الإيرانية، قال إن "نشاط سفارة جمهورية أذربيجان لدى طهران سيستمر بحضور عدد من الدبلوماسيين وموظفي هذه السفارة"، مؤكدا أن بعض أعضاء السفارة عادوا إلى باكو، حسب وكالة نورنیوز الإيرانية.وأضاف أنه "تم نقل جثة القتيل والمصابين في حادث السفارة وعدد من موظفي هذه السفارة وعائلاتهم إلى باكو على متن رحلة خاصة"، دون المزيد من التفاصيل.وأعلنت وزارة الخارجية الأذربیجانية، الجمعة الماضية، أن "في هذا الحادث هاجم شخص مسلح ببندقیة کلاشنكوف وقتل رئيس حرس البعثة الدبلوماسية في طهران وجرح حارسَين".وعقب وقوع الحادث، أدانت وزارة الخارجية الإيرانية الحادث، معربة عن تعاطفها العمیق مع عائلة هذا العضو في السفارة وکذلك الحكومة والشعب الأذربیجاني، فيما أمر الرئیس الإيراني إبراهيم رئيسي بالتحقيق والدراسة الشاملة للملف.من جانبه، أكد وزیر الخارجیة الإيراني، حسین أمیر عبد اللهيان، "استعداد إيران للكشف عن ملابسات حادث الهجوم علی السفارة الأذربیجانیة في طهران".وقال عبد اللهیان، عبر حسابه علی "تویتر"، إنه "اطلع علی المسار العلاجي لمنتسبي السفارة بعد زيارته جرحی هذا الهجوم المسلح في مستشفی شهداء تجریش بالعاصمة"، مؤكدا "نقل رسالة تعزية من الرئیس إبراهیم رئیسي خلال اتصاله بوزیر الخارجية الأذربیجاني".وتابع: "الجمهوریة الإسلامية الإيرانية مستعدة للتعاون في الكشف عن ملابسات الحادث، أعزي الحكومة والشعب الأذربیجاني الشقیق والجار في هذا الحادث المریر".
https://sputnikarabic.ae/20230127/الرئيس-الإيراني-يأمر-بإجراء-تحقيق-شامل-في-حادث-سفارة-أذربيجان-1072788776.html
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أذربيجان, إيران, أخبار إيران, العالم
أذربيجان, إيران, أخبار إيران, العالم
أذربيجان تعلن تعليق عمل بعثتها الدبلوماسية في طهران ووقف أنشطتها بالكامل
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أعلنت وزارة الخارجية في أذربيجان، مساء اليوم الأحد، "إجلاء جميع موظفي السفارة الأذربيجانية في إيران، وتعليق البعثة الدبلوماسية في طهران أنشطتها بشكل كامل".
باكو- سبوتنيك
. وقال نائب وزير الخارجية الأذربيجاني، خلف خلفوف، في تصريحات له، إنه "تم وقف النشاط الدبلوماسي للسفارة بشكل كامل. وبقي خمسة أشخاص هناك لصلتهم بحماية المبنى الإداري وممتلكات السفارة، ولن يقوم من بقي في السفارة بأي نشاط دبلوماسي".
وكان مصدر مطلع في وزارة الخارجية الإيرانية، قال إن "نشاط سفارة جمهورية أذربيجان لدى طهران سيستمر بحضور عدد من الدبلوماسيين وموظفي هذه السفارة"، مؤكدا أن بعض أعضاء السفارة عادوا إلى باكو، حسب وكالة نورنیوز الإيرانية.
وأضاف أنه "تم نقل جثة القتيل والمصابين في حادث السفارة وعدد من موظفي هذه السفارة وعائلاتهم إلى باكو على متن رحلة خاصة"، دون المزيد من التفاصيل.
وأعلنت وزارة الخارجية الأذربیجانية، الجمعة الماضية، أن "في هذا الحادث هاجم شخص مسلح ببندقیة کلاشنكوف وقتل رئيس حرس البعثة الدبلوماسية
في طهران وجرح حارسَين".
وعقب وقوع الحادث، أدانت وزارة الخارجية الإيرانية
الحادث، معربة عن تعاطفها العمیق مع عائلة هذا العضو في السفارة وکذلك الحكومة والشعب الأذربیجاني، فيما أمر الرئیس الإيراني إبراهيم رئيسي بالتحقيق
والدراسة الشاملة للملف.
من جانبه، أكد وزیر الخارجیة الإيراني، حسین أمیر عبد اللهيان، "استعداد إيران للكشف عن ملابسات حادث الهجوم
علی السفارة الأذربیجانیة في طهران".
وقال عبد اللهیان، عبر حسابه علی "تویتر"، إنه "اطلع علی المسار العلاجي لمنتسبي السفارة بعد زيارته جرحی هذا الهجوم المسلح في مستشفی شهداء تجریش بالعاصمة"، مؤكدا "نقل رسالة تعزية من الرئیس إبراهیم رئیسي خلال اتصاله بوزیر الخارجية الأذربیجاني".
وتابع: "الجمهوریة الإسلامية الإيرانية مستعدة للتعاون في الكشف عن ملابسات الحادث، أعزي الحكومة والشعب الأذربیجاني الشقیق والجار في هذا الحادث المریر".