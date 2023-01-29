https://sputnikarabic.ae/20230129/الخارجية-الروسية-قصف-كييف-للمستشفيات-جريمة-حرب-1072839390.html
الخارجية الروسية: قصف كييف للمستشفيات جريمة حرب
الخارجية الروسية: قصف كييف للمستشفيات جريمة حرب
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، أن قصف العسكريين الأوكرانيين للمستشفيات في حي نوفوآيدار وحي نوفايا كاخوفكا يعد جريمة حرب كييف، ويتوجب على منظمي... 29.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-29T13:20+0000
2023-01-29T13:20+0000
2023-01-29T13:20+0000
روسيا
الخارجية الروسية
كييف
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "قصف متعمد للمنشآت الطبية المدنية وقتل سكان أبرياء جرائم حرب ثقيلة لنظام كييف وأسياده الغربيين".وتابع البيان: "جميع هذه الجرائم التي تقوم بها التشكيلات المسلحة التابعة لكييف تحت إشراف الغرب لن تبقى دون عقاب، سيخضع منظموها ومنفذيها للعقاب".وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20230125/القوات-الأوكرانية-تقصف-جمهورية-دونيتسك-16-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1072718765.html
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روسيا, الخارجية الروسية, كييف
روسيا, الخارجية الروسية, كييف
الخارجية الروسية: قصف كييف للمستشفيات جريمة حرب
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، أن قصف العسكريين الأوكرانيين للمستشفيات في حي نوفوآيدار وحي نوفايا كاخوفكا يعد جريمة حرب كييف، ويتوجب على منظمي ومنفذي هذه الجريمة الخضوع للعقاب.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "قصف متعمد للمنشآت الطبية المدنية وقتل سكان أبرياء جرائم حرب ثقيلة لنظام كييف وأسياده الغربيين".
وتابع البيان: "جميع هذه الجرائم التي تقوم بها التشكيلات المسلحة التابعة لكييف
تحت إشراف الغرب لن تبقى دون عقاب، سيخضع منظموها ومنفذيها للعقاب".
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية
في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.