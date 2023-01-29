https://sputnikarabic.ae/20230129/الدفاع-الروسية-خسائر-كييف-على-محوري-كوبيانسك-وكراسني-ليمان-تبلغ-حوالي-160-شخص-1072838590.html

الدفاع الروسية: خسائر كييف على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان تبلغ حوالي 160 شخصا

الدفاع الروسية: خسائر كييف على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان تبلغ حوالي 160 شخصا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن خسائر كييف خلال 24 ساعة على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان بلغت حوالي 160 شخصاً. 29.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-29T12:18+0000

2023-01-29T12:18+0000

2023-01-29T12:35+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

القوات الروسية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/1c/1064341284_0:0:3175:1787_1920x0_80_0_0_d5fffba9057f352624f953673af8d198.jpg

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "على محور كوبيانسك، تم قصف قوى ومعدات الألوية الميكانيكية 14 و92 للقوات المسلحة الأوكرانية".وفي مقاطعة خاركوف، تمكنت القوات المسلحة الروسية من قمع نشاط 4 مجموعات استخبارات أوكرانية، وتم القضاء على ما يصل إلى 50 عسكرياً أوكرانيا.وعلى محور كراسني ليمان، تم قصف قوي اللواء 92 ميكانيكي، 25 جوي، 80 و95 هجوم جوي و27 حرس وطني في أراضي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ما أدى لوقوع خسائر بين القوات المسلحة الأوكرانية تصل إلى 110 عساكر.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.

https://sputnikarabic.ae/20230124/الدفاع-الروسية-تعلن-القضاء-على-أكثر-من-90-جنديا-أوكرانيا-على-عدة-محاور-خلال--1072649033.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, القوات الروسية