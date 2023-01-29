https://sputnikarabic.ae/20230129/الدفاع-الروسية-خسائر-كييف-على-محوري-كوبيانسك-وكراسني-ليمان-تبلغ-حوالي-160-شخص-1072838590.html
الدفاع الروسية: خسائر كييف على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان تبلغ حوالي 160 شخصا
الدفاع الروسية: خسائر كييف على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان تبلغ حوالي 160 شخصا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن خسائر كييف خلال 24 ساعة على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان بلغت حوالي 160 شخصاً. 29.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-29T12:18+0000
2023-01-29T12:18+0000
2023-01-29T12:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الروسية
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "على محور كوبيانسك، تم قصف قوى ومعدات الألوية الميكانيكية 14 و92 للقوات المسلحة الأوكرانية".وفي مقاطعة خاركوف، تمكنت القوات المسلحة الروسية من قمع نشاط 4 مجموعات استخبارات أوكرانية، وتم القضاء على ما يصل إلى 50 عسكرياً أوكرانيا.وعلى محور كراسني ليمان، تم قصف قوي اللواء 92 ميكانيكي، 25 جوي، 80 و95 هجوم جوي و27 حرس وطني في أراضي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ما أدى لوقوع خسائر بين القوات المسلحة الأوكرانية تصل إلى 110 عساكر.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20230124/الدفاع-الروسية-تعلن-القضاء-على-أكثر-من-90-جنديا-أوكرانيا-على-عدة-محاور-خلال--1072649033.html
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روسيا, القوات الروسية
الدفاع الروسية: خسائر كييف على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان تبلغ حوالي 160 شخصا
12:18 GMT 29.01.2023 (تم التحديث: 12:35 GMT 29.01.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن خسائر كييف خلال 24 ساعة على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان بلغت حوالي 160 شخصاً.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "على محور كوبيانسك، تم قصف قوى ومعدات الألوية الميكانيكية 14 و92 للقوات المسلحة الأوكرانية".
وفي مقاطعة خاركوف، تمكنت القوات المسلحة الروسية
من قمع نشاط 4 مجموعات استخبارات أوكرانية، وتم القضاء على ما يصل إلى 50 عسكرياً أوكرانيا.
وعلى محور كراسني ليمان، تم قصف قوي اللواء 92 ميكانيكي، 25 جوي، 80 و95 هجوم جوي و27 حرس وطني في أراضي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ما أدى لوقوع خسائر بين القوات المسلحة الأوكرانية تصل إلى 110 عساكر.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس
من بطش القوات الأوكرانية.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.