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https://sputnikarabic.ae/20230129/مسؤول-سياسي-جزائري-انضمامنا-إلى-بريكس-يفتح-آفاقا-واعدة-للاستثمار-والشراكة-مع-روسيا-1072848368.html
مسؤول سياسي جزائري: انضمامنا إلى "بريكس" يفتح آفاقا واعدة للاستثمار والشراكة مع روسيا
مسؤول سياسي جزائري: انضمامنا إلى "بريكس" يفتح آفاقا واعدة للاستثمار والشراكة مع روسيا
استعرض الأمين العام لجبهة التحرير الوطني" الجزائرية، أبو الفضل بعجي، اليوم الأحد، مع السفير الروسي لدى الجزائر، فاليريان شوفاييف، علاقات التعاون بين البلدين... 29.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-29T17:43+0000
2023-01-29T17:43+0000
العالم العربي
الجزائر
مجموعة بريكس
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الجزائر - سبوتنيك. وجاء في بيان جبهة التحرير الوطني، أن الأمين العام استعرض، بالمقر المركزي للحزب (بالجزائر العاصمة) اليوم الأحد، "واقع العلاقات الثنائية المتجذرة، وسبل الرقي بالتعاون بين البلدين الصديقين، وهي تتواصل اليوم برؤية توافقية وحرص مشترك من قيادتي البلدين".وعبر بعجي عن تفاؤله بما سيفتحه انضمام الجزائر لمجموعة "بريكس" (تضم البرازيل، روسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا) من آفاق واعدة للاستثمار والشراكة مع روسيا في مختلف المجالات الاقتصادية"، معبرا في نفس السياق عن رغبته في "مضاعفة الجهود لتعزيز العلاقات بين البلدين، في مجالات الصناعة والصحة التكنولوجيات المتقدمة".وأكد بعجي حرصه على "ترقية العلاقات بين حزب جبهة التحرير الوطني والأحزاب الروسية، عبر تكثيف الزيارات بين الجانبين وتفعيل العمل الحزبي من أجل مرافقة الديناميكية التي تشهدها حكومتي البلدين."على صعيد آخر، جدد بعجي دعم ومساندة بلاده "للحركات التحررية ونصرة القضايا العادلة، في العالم كحق تقرير مصير الشعب الصحراوي وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".من جهته، أكد السفير شوفاييف قوة العلاقات الروسية الجزائرية، معرباً عن استعداده للمساهمة في تطويرها، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وروسيا، تجسيدا للإرادة المشتركة لرئيسي البلدين الصديقين، لاسيما في مجالات التعليم والصناعة والطاقة".كان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون قد أكد، خلال لقاء مع التليفزيون الجزائري أواخر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تطلع بلاده للانضمام إلى مجموعة "بريكس" الاقتصادية، العام المقبل.وأعرب تبون عن أمله في "أن يكون عام 2023 متوجاً بدخول الجزائر منظمة بريكس"، مضيفاً أن "لدينا موافقة روسيا والصين وجنوب أفريقيا، والرئيس الجديد للبرازيل سيوافق على انضمام الجزائر إلى منظمة البريكس".
https://sputnikarabic.ae/20221203/والي-العاصمة-الجزائر-بحاجة-إلى-مواءمة-التشريعات-قبل-الانضمام-إلى-البريكس-1070792423.html
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العالم العربي, الجزائر, مجموعة بريكس
العالم العربي, الجزائر, مجموعة بريكس

مسؤول سياسي جزائري: انضمامنا إلى "بريكس" يفتح آفاقا واعدة للاستثمار والشراكة مع روسيا

17:43 GMT 29.01.2023
© Sputnikاعلام الدول الـ5 المكونة لمجموعة بريكس
اعلام الدول الـ5 المكونة لمجموعة بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2023
© Sputnik
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استعرض الأمين العام لجبهة التحرير الوطني" الجزائرية، أبو الفضل بعجي، اليوم الأحد، مع السفير الروسي لدى الجزائر، فاليريان شوفاييف، علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها.
الجزائر - سبوتنيك. وجاء في بيان جبهة التحرير الوطني، أن الأمين العام استعرض، بالمقر المركزي للحزب (بالجزائر العاصمة) اليوم الأحد، "واقع العلاقات الثنائية المتجذرة، وسبل الرقي بالتعاون بين البلدين الصديقين، وهي تتواصل اليوم برؤية توافقية وحرص مشترك من قيادتي البلدين".
وعبر بعجي عن تفاؤله بما سيفتحه انضمام الجزائر لمجموعة "بريكس" (تضم البرازيل، روسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا) من آفاق واعدة للاستثمار والشراكة مع روسيا في مختلف المجالات الاقتصادية"، معبرا في نفس السياق عن رغبته في "مضاعفة الجهود لتعزيز العلاقات بين البلدين، في مجالات الصناعة والصحة التكنولوجيات المتقدمة".
وأكد بعجي حرصه على "ترقية العلاقات بين حزب جبهة التحرير الوطني والأحزاب الروسية، عبر تكثيف الزيارات بين الجانبين وتفعيل العمل الحزبي من أجل مرافقة الديناميكية التي تشهدها حكومتي البلدين."
على صعيد آخر، جدد بعجي دعم ومساندة بلاده "للحركات التحررية ونصرة القضايا العادلة، في العالم كحق تقرير مصير الشعب الصحراوي وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".
من جهته، أكد السفير شوفاييف قوة العلاقات الروسية الجزائرية، معرباً عن استعداده للمساهمة في تطويرها، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وروسيا، تجسيدا للإرادة المشتركة لرئيسي البلدين الصديقين، لاسيما في مجالات التعليم والصناعة والطاقة".
كان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون قد أكد، خلال لقاء مع التليفزيون الجزائري أواخر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تطلع بلاده للانضمام إلى مجموعة "بريكس" الاقتصادية، العام المقبل.
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وأعرب تبون عن أمله في "أن يكون عام 2023 متوجاً بدخول الجزائر منظمة بريكس"، مضيفاً أن "لدينا موافقة روسيا والصين وجنوب أفريقيا، والرئيس الجديد للبرازيل سيوافق على انضمام الجزائر إلى منظمة البريكس".
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