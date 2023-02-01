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https://sputnikarabic.ae/20230201/برلماني-إيراني-لن-يمر-هجوم-أصفهان-دون-رد-لكنه-سيأتي-في-الوقت-المناسب-1072937884.html
برلماني إيراني: لن يمر هجوم أصفهان دون رد لكنه سيأتي في الوقت المناسب
برلماني إيراني: لن يمر هجوم أصفهان دون رد لكنه سيأتي في الوقت المناسب
أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني محمود عباس زاده مشكيني أن الهجوم على المنشأة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية في... 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T04:40+0000
2023-02-01T04:40+0000
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طهران - سبوتنيك. وقال عباس زاده مشكيني في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "لن يمر الهجوم على المنشأة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية في مدينة أصفهان دون رد، إنهم ينتظرون الآن رد إيران الذي سوف يأتي في الوقت المناسب، انتهى زمن أضرب وأهرب".وأضاف "إنهم يعرفون مدى الرد الإيراني بشكل جيد وربما لهذا السبب كانت هجماتهم في الفترة الماضية محدودة، إنهم خائفون جدا من مدى الرد الإيراني. ويعرفون أن إيران لا تمزح مع أحد".ووقع انفجار قوي، مساء السبت الماضي، في مستودع للذخيرة في مدينة أصفهان وسط إيران، وقالت وزارة الدفاع الإيرانية، إن انفجارا وقع في المصنع العسكري في أصفهان نجم عن هجوم فاشل بثلاث مسيرات.ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، عن مصدر مطلع، قوله إن "3 مسيرات من طراز كوادكوبتر محملة بقنابل صغيرة نفذت هجوم أصفهان"، مشيرا إلى أن "نوع المسيرة المستخدمة في الهجوم يؤكد أنه تم تنفيذه من داخل البلاد".كما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن "الغارة بالمسيرات في إيران نفذتها إسرائيل"، مؤكدين أن "ضربة أصفهان هي أول عملية إسرائيلية داخل إيران في فترة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الجديدة".
https://sputnikarabic.ae/20230131/إيران-تعلن-تحديد-الجهة-المصنعة-للمسيرات-التي-هاجمت-موقعا-عسكريا-في-أصفهان-1072918468.html
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أخبار أوكرانيا, إيران, أخبار إيران
أخبار أوكرانيا, إيران, أخبار إيران

برلماني إيراني: لن يمر هجوم أصفهان دون رد لكنه سيأتي في الوقت المناسب

04:40 GMT 01.02.2023
© AFP 2023 / Atta Kenareصورة أرشيفية للجيش الإيراني
صورة أرشيفية للجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
© AFP 2023 / Atta Kenare
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أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني محمود عباس زاده مشكيني أن الهجوم على المنشأة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية في مدينة أصفهان لن يمر دون رد "لكنه سيأتي في الوقت المناسب".
طهران - سبوتنيك. وقال عباس زاده مشكيني في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "لن يمر الهجوم على المنشأة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية في مدينة أصفهان دون رد، إنهم ينتظرون الآن رد إيران الذي سوف يأتي في الوقت المناسب، انتهى زمن أضرب وأهرب".
انفجار ضخم في مصفاة نفط في طهران، إيران 2 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2023
إيران تعلن تحديد الجهة المصنعة للمسيرات التي هاجمت موقعا عسكريا في أصفهان
أمس, 13:30 GMT
وأضاف "إنهم يعرفون مدى الرد الإيراني بشكل جيد وربما لهذا السبب كانت هجماتهم في الفترة الماضية محدودة، إنهم خائفون جدا من مدى الرد الإيراني. ويعرفون أن إيران لا تمزح مع أحد".
ووقع انفجار قوي، مساء السبت الماضي، في مستودع للذخيرة في مدينة أصفهان وسط إيران، وقالت وزارة الدفاع الإيرانية، إن انفجارا وقع في المصنع العسكري في أصفهان نجم عن هجوم فاشل بثلاث مسيرات.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، عن مصدر مطلع، قوله إن "3 مسيرات من طراز كوادكوبتر محملة بقنابل صغيرة نفذت هجوم أصفهان"، مشيرا إلى أن "نوع المسيرة المستخدمة في الهجوم يؤكد أنه تم تنفيذه من داخل البلاد".
كما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن "الغارة بالمسيرات في إيران نفذتها إسرائيل"، مؤكدين أن "ضربة أصفهان هي أول عملية إسرائيلية داخل إيران في فترة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الجديدة".
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