https://sputnikarabic.ae/20230201/بوتين-يأمر-بدعم-المناطق-الحدودية-المتضررة-من-القصف-الأوكراني-1073004167.html
بوتين يأمر بدعم المناطق الحدودية المتضررة من القصف الأوكراني
بوتين يأمر بدعم المناطق الحدودية المتضررة من القصف الأوكراني
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن سلطات البلاد لن تتوان عن تقديم المساعدة للمدنيين المتضررين في المناطق الحدودية، جراء القصف الأوكراني. 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T15:35+0000
2023-02-01T15:35+0000
2023-02-01T15:37+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
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موسكو - سبوتنيك. قال بوتين خلال اجتماع مع حاكم مقاطعة بيلغورود، متحدثا عن سكان المناطق الحدودية مع أوكرانيا: "أؤكد أن الدولة ستساعد المتضررين على الدوام، سنبذل قصارى جهدنا ولن نترك أي شخص يعاني بمفرده".واعتدى نظام كييف مرارا على المناطق السكنية الروسية المتاخمة للحدود الأوكرانية، لا سيما بعد الانتكاسات العسكرية للجيش الأوكراني.وقال حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا، فياتشيسلاف غلادكوف، في 30 كانون الثاني/ يناير، إن وسائط الدفاع الجوي تتصدى لأهداف فوق مدينة بيلغورود وفي المنطقة المحيطة بها.وقال غلادكوف عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، "انطلقت وسائط دفاعنا الجوي فوق بيلغورود والمنطقة المحيطة بها".وأضاف: "بحسب المعلومات الأولية، لم تقع إصابات، خدمات الطوارئ تباشر الوضع على الأرض".
https://sputnikarabic.ae/20221218/قصف-أوكراني-على-مقاطعة-بيلغورود-الروسية-يؤدي-إلى-مقتل-شخص-وإصابة-8-بجروح-1071327417.html
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روسيا, فلاديمير بوتين
بوتين يأمر بدعم المناطق الحدودية المتضررة من القصف الأوكراني
15:35 GMT 01.02.2023 (تم التحديث: 15:37 GMT 01.02.2023) تابعنا عبر
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن سلطات البلاد لن تتوان عن تقديم المساعدة للمدنيين المتضررين في المناطق الحدودية، جراء القصف الأوكراني.
موسكو - سبوتنيك. قال بوتين خلال اجتماع مع حاكم مقاطعة بيلغورود، متحدثا عن سكان المناطق الحدودية مع أوكرانيا: "أؤكد أن الدولة ستساعد المتضررين على الدوام، سنبذل قصارى جهدنا ولن نترك أي شخص يعاني بمفرده".
واعتدى نظام كييف مرارا على المناطق السكنية الروسية المتاخمة للحدود الأوكرانية، لا سيما بعد الانتكاسات العسكرية للجيش الأوكراني.
18 ديسمبر 2022, 13:56 GMT
وقال حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا، فياتشيسلاف غلادكوف، في 30 كانون الثاني/ يناير، إن وسائط الدفاع الجوي تتصدى لأهداف فوق مدينة بيلغورود وفي المنطقة المحيطة بها.
وقال غلادكوف عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، "انطلقت وسائط دفاعنا الجوي فوق بيلغورود
والمنطقة المحيطة بها".
وأضاف
: "بحسب المعلومات الأولية، لم تقع إصابات، خدمات الطوارئ تباشر الوضع على الأرض".