https://sputnikarabic.ae/20230201/محامي-بايدن-لم-يعثر-على-أي-وثائق-سرية-بمنزل-الرئيس-في-ديلاوير-1073010974.html
محامي بايدن: لم يعثر على أي وثائق سرية بمنزل الرئيس في ديلاوير
محامي بايدن: لم يعثر على أي وثائق سرية بمنزل الرئيس في ديلاوير
أعلن محامي الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن عملاء مكتب التحقيق الفيدرالي لم يعثروا على أي وثائق سرية في منزل عطلات الرئيس في شاطئ ريهوبوث بولاية ديلاوير، اليوم... 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T20:48+0000
2023-02-01T20:48+0000
2023-02-01T20:49+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
تفتيش
مكتب التحقيقات الفيدرالي
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قال المحامي بوب باور إن عملاء مكتب التحقيقات قضوا ثلاث ساعات ونصف في تفتيش المنزل "ولم يعثروا على وثائق مصنفة بأنها سرية"، بحسب "الأسوشيتدبرس".وفي وقت سابق من اليوم كشف باور أن سلطة تطبيق القانون الفيدرالية، بدأت تفتيش المنزل الشاطئي للرئيس الأمريكي جو بايدن .عملية البحث في ريهوبوث التي قال المحامي بوب باور إنها أجريت "بدعم وتعاون كامل من الرئيس" أعقبت عمليات بحث مماثلة كشفت عن عدد محدود من الوثائق في منزل بايدن في ويلمنجتون وفي مقر مكتب سابق له في واشنطن العاصمة.تأتي هذه الخطوة في أحدث مرحلة لعملية تتبع الوثائق السرية المخزنة بشكل غير مناسب.وكان البيت الأبيض ومحامو الرئيس جو بايدن أعلنوا في 9 يناير/ كانون الثاني، العثور على وثائق سرية بمكتب الرئيس في نوفمبر/ تشرين الثاني، قبل أن يعلنوا بعدها بأيام العثور على مجموعة ثانية من الوثائق في منزله في ديلاوير بعد تفتيشه.وتحقق وزارة العدل الأمريكية في كيفية وصول وثائق وسجلات سرية لمنزل ومكتب جو بايدن، والتي تعود لفترة توليه منصب نائب الرئيس الأمريكي خلال الفترة بين 2009 – 2017 في عهد الرئيس باراك أوباما.
https://sputnikarabic.ae/20230201/إعلام-يتحدث-عن-إمكانية-لقاء-بايدن-مع-زيلينسكي-في-بولندا-1072942414.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, تفتيش, مكتب التحقيقات الفيدرالي
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, تفتيش, مكتب التحقيقات الفيدرالي
محامي بايدن: لم يعثر على أي وثائق سرية بمنزل الرئيس في ديلاوير
20:48 GMT 01.02.2023 (تم التحديث: 20:49 GMT 01.02.2023) تابعنا عبر
أعلن محامي الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن عملاء مكتب التحقيق الفيدرالي لم يعثروا على أي وثائق سرية في منزل عطلات الرئيس في شاطئ ريهوبوث بولاية ديلاوير، اليوم الأربعاء، بعد تفتيشه.
قال المحامي بوب باور إن عملاء مكتب التحقيقات قضوا ثلاث ساعات ونصف في تفتيش المنزل
"ولم يعثروا على وثائق مصنفة بأنها سرية"، بحسب "الأسوشيتدبرس".
وفي وقت سابق من اليوم كشف باور أن سلطة تطبيق القانون الفيدرالية، بدأت تفتيش المنزل الشاطئي للرئيس الأمريكي جو بايدن .
عملية البحث في ريهوبوث التي قال المحامي بوب باور إنها أجريت "بدعم وتعاون كامل من الرئيس" أعقبت عمليات بحث مماثلة كشفت عن عدد محدود من الوثائق في منزل بايدن في ويلمنجتون وفي مقر مكتب سابق له في واشنطن العاصمة.
تأتي هذه الخطوة في أحدث مرحلة لعملية تتبع الوثائق السرية المخزنة بشكل غير مناسب.
وكان البيت الأبيض ومحامو الرئيس جو بايدن أعلنوا في 9 يناير/ كانون الثاني، العثور على وثائق سرية
بمكتب الرئيس في نوفمبر/ تشرين الثاني، قبل أن يعلنوا بعدها بأيام العثور على مجموعة ثانية من الوثائق في منزله في ديلاوير بعد تفتيشه.
وتحقق وزارة العدل الأمريكية في كيفية وصول وثائق وسجلات سرية لمنزل ومكتب جو بايدن، والتي تعود لفترة توليه منصب نائب الرئيس الأمريكي خلال الفترة بين 2009 – 2017 في عهد الرئيس باراك أوباما.