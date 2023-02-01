https://sputnikarabic.ae/20230201/نتنياهو-يرفض-التعليق-على-هجوم-المسيرات-في-أصفهان-ويلوح-باستخدام-القوة-ضد-إيران-1072940777.html

نتنياهو يرفض التعليق على هجوم المسيرات في أصفهان ويلوح باستخدام القوة ضد إيران

نتنياهو يرفض التعليق على هجوم المسيرات في أصفهان ويلوح باستخدام القوة ضد إيران

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الإجابة المباشرة على سؤال عما إذا كانت بلاده متورطة في هجوم المسيرات على مجمع صناعي عسكري في مدينة أصفهان... 01.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-01T07:29+0000

2023-02-01T07:29+0000

2023-02-01T07:29+0000

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وقال نتنياهو، في مقابلة أجرتها معه شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إنه "لا يريد الحديث عن عمليات محددة"، مشيرا إلى أنه "في كل مرة يحدث انفجار في الشرق الأوسط، ينسب لنا الفضل أو يتمّ إلقاء اللوم علينا".وأكد أنه "سيفعل كل ما في وسعه، بصفته رئيس الوزراء لمنع إيران من الحصول على ترسانة نووية موجهة بوضوح ضد إسرائيل"، معتبرا أن "التهديد باستخدام القوة قد يكون العامل الوحيد القادر على وقف برنامج إيران النووي".وقال نتنياهو: "أود أن أقول إنه إذا فشل الاحتواء، فلن يكون هناك خيار سوى التحرك"، مشيرا إلى أنه "من بين الدول الخمس التي حاولت الحصول على أسلحة نووية، أوقفت ثلاث دول بالقوة العسكرية في العراق، وسوريا وليبيا".ووقع انفجار قوي، مساء السبت الماضي، في مستودع للذخيرة في مدينة أصفهان وسط إيران، وقالت وزارة الدفاع الإيرانية، إن انفجارا وقع في المصنع العسكري في أصفهان نجم عن هجوم فاشل بثلاث مسيرات.ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، عن مصدر مطلع، قوله إن "3 مسيرات من طراز كوادكوبتر محملة بقنابل صغيرة نفذت هجوم أصفهان"، مشيرا إلى أن "نوع المسيرة المستخدمة في الهجوم يؤكد أنه تم تنفيذه من داخل البلاد".كما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن "الغارة بالمسيرات في إيران نفذتها إسرائيل"، مؤكدين أن "ضربة أصفهان هي أول عملية إسرائيلية داخل إيران في فترة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الجديدة".ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية هي الأخرى، عن مصادر في المخابرات الغربية والأجنبية، قولها إن "هجوم الطائرات من دون طيار على إيران في أصفهان عكس نجاحا هائلا"، مضيفة أن "إسرائيل تلعب دور الصمت في الحادث".من جهتها، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن "الطائرات المسيرة التي استهدفت مواقع في أصفهان يعتقد أنها انطلقت من داخل إيران"، على حد قولها.

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