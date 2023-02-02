https://sputnikarabic.ae/20230202/إصابة-10-جنود-إسرائيليين-بالاختناق-خلال-تدريب-على-اختراق-الأنفاق-والجيش-يفتح-تحقيقا-1073029588.html

إصابة 10 جنود إسرائيليين بالاختناق خلال تدريب على اختراق "الأنفاق"... والجيش يفتح تحقيقا

إصابة 10 جنود إسرائيليين بالاختناق خلال تدريب على اختراق "الأنفاق"... والجيش يفتح تحقيقا

أكدت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، إصابة 10 جنود إسرائيليين بالاختناق خلال تدريب عسكري على اختراق "الأنفاق. 02.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-02T10:33+0000

2023-02-02T10:33+0000

2023-02-02T10:33+0000

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وذكر الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، صباح اليوم الخميس، أن 10 جنود إسرائيليين توجهوا للمستشفى للعلاج بعد إصابتهم بالاختناق أثناء تدريبهم العسكري على اختراق الأنفاق.وأفاد الموقع العبري بأن قائد وحدة عسكرية في سلاح الهندسة الإسرائيلي قد ألقى قنبلة دخانية أثناء تدريب عسكري على اختراق الأنفاق، وذلك دون سبب يذكر، وهو ما أصاب 10 جنود إسرائيليين بالاختناق وإجلائهم الفوري من الخندق وتوجههم للمستشفى للعلاج.وأشار الموقع العبري إلى أن وحدة "يهلوم" التابعة لسلاح الهندسة الإسرائيلي قد أجرت تدريبا على كيفية اختراق الأنفاق جنوبي البلاد، ليلة أمس، إلا أنه أثناء التدريب ألقى قائد الوحدة قنبلة دخانية، دون سبب يذكر، وهو ما دعا الجيش الإسرائيلي إلى فتح تحقيق عاجل في الواقعة.وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الخميس، استهداف موقعين لإنتاج الصواريخ والوسائل القتالية تابعين لحركة حماس في غزة ردا على إطلاق صاروخ من القطاع.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان عبر موقع "تويتر": "ردا على إطلاق الصاروخ من غزة إلى إسرائيل في وقت سابق اليوم، قصفت طائرات مقاتلة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي موقعًا لإنتاج المواد الكيميائية الخام، إلى جانب موقع لتصنيع الأسلحة تابع لحماس".من جانبها، قالت شبكة "قدس" الفلسطينية إن "طائرات الاحتلال تشن غارة جوية على أحد المواقع وسط قطاع غزة"، مضيفةً أن "مضادات أرضية تتصدى لطائرات الاحتلال في سماء القطاع".كما أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بدوي صافرات الإنذار في مستوطنات محيطة بقطاع غزة. ونقلت وكالة "فرانس برس" للأنباء عن مراسليها في القطاع، بأن طائرة إسرائيلية تهاجم غزة بعد إطلاق مسلحين فلسطينيين صاروخا عبر الحدود.وكانت المرة الأخيرة التي هرع فيها المستوطنون في غلاف غزة إلى الملاجئ المحصنة قبل أسبوع، عندما أطلقت صواريخ من القطاع تجاه مستوطنات الغلاف ومدينة عسقلان، ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في جنين شمالي الضفة الغربية، والتي قُتل فيها 9 أشخاص بينهم سيدة مسنة.

https://sputnikarabic.ae/20230201/الجيش-الإسرائيلي-دوي-صافرات-الإنذار-في-سديروت-ومستوطنات-غلاف-غزة-1073004334.html

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أخبار إسرائيل اليوم, نفق, العالم, تدريب