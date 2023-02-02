https://sputnikarabic.ae/20230202/الحكومة-اليمنية-تكشف-موعد-عقد-مؤتمر-للمانحين-لدعم-جهود-الإغاثة--في-البلاد-1073034242.html

الحكومة اليمنية تكشف موعد عقد مؤتمر للمانحين لدعم جهود الإغاثة في البلاد

الحكومة اليمنية تكشف موعد عقد مؤتمر للمانحين لدعم جهود الإغاثة في البلاد

كشفت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، عقد مؤتمر للمانحين لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد للعام 2023، في الـ 27 من الشهر الجاري، في جنيف. 02.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-02T12:04+0000

2023-02-02T12:04+0000

2023-02-02T12:04+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد المندوب الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، خلال لقائه في نيويورك، بالمندوبة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، أنه "من الأهمية عقد مؤتمر المانحين لحشد الدعم لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2023، والذي من المقرر انعقاده في جنيف بتاريخ 27 فبراير، وتستضيفه كل من السويد وسويسرا".تطرق مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة في اللقاء إلى "المخاطر التي تواجه الموروث والممتلكات الثقافية اليمنية بسبب الصراع الجاري والتي تعرضت للتدمير والنهب والتهريب على نحو ممنهج ولم تلق اهتماما من قبل المجتمع الدولي".ونادى السفير عبد الله السعدي بـ"ضرورة اتخاذ مجلس الأمن إجراءات فعالة وعملية لحماية الموروث الثقافي اليمني"، داعياً المجلس إلى "اتخاذ الخطوات المناسبة لتسهيل العودة الآمنة للآثار اليمنية والممتلكات الثقافية المنهوبة إلى المؤسسات اليمنية المختصة".من جانبها، جددت المندوبة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، "موقف بلادها الثابت في دعم جهود التوصل إلى تسوية سلمية للصراع في اليمن".وشددت على "الحرص لحماية الموروث الثقافي والممتلكات الأثرية لاسيما في الدول التي تعاني من الصراع"، مؤكدةً أن "بلادها لن تدخر جهدا في العمل مع باقي أعضاء المجلس للدفع نحو الحل الشامل والمستدام للازمة اليمنية".وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20230201/أنصار-الله-مقتل-وإصابة-6-مدنيين-إثر-قصف-سعودي-لمنطقة-حدودية-في-صعدة-1072990671.html

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العالم العربي, الحرب على اليمن, بريطانيا, منظمة الأمم المتحدة, انصار الله