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https://sputnikarabic.ae/20230202/الخارجية-السودانية-اتفقنا-مع-إسرائيل-على-المضي-في-تطبيع-العلاقات-بين-البلدين-1073051419.html
الخارجية السودانية: اتفقنا مع إسرائيل على المضي في تطبيع العلاقات بين البلدين
الخارجية السودانية: اتفقنا مع إسرائيل على المضي في تطبيع العلاقات بين البلدين
أعلنت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الخميس، أنه تم الاتفاق مع وزير الخارجية الإسرائيل إيلي كوهين على المضي قدما في تطبيع العلاقات بين البلدين. 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T17:56+0000
2023-02-02T17:57+0000
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الخرطوم - سبوتنيك. وذكرت الخارجية السودانية، في بيان أنه "مواصلة للاتصالات السابقة بين السودان وإسرائيل... أجرى وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين زيارة للسودان استمرت بضع ساعات".وأضاف البيان أن كوهين التقى وزير الخارجية السوداني المكلف السفير علي الصادق وعددا من المسؤولين في الدولة، على رأسهم رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان.كما أكد البيان أن السودان دعا إسرائيل لتحقيق السلام مع الشعب الفلسطيني.وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قد ذكرت أن طائرة إسرائيلية هبطت في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الخميس، وسط توقعات باقتراب توقيع اتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين.وعلى الرغم من إعلان السودان عن انضمامه إلى "اتفاقيات أبراهام"، إلا أن الخرطوم لم توقع رسميا حتى الآن على هذه الاتفاقيات.وكان السودان وإسرائيل قد اتفقا على تطبيع العلاقات في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2020، كجزء من "اتفاقيات أبراهام" المدعومة من الولايات المتحدة، وهي سلسلة من الاتفاقات التي جعلت إسرائيل تقيم علاقات مع ثلاث دول عربية أخرى، قبل بضعة أشهر، لكن التقدم تعثر بسبب الاضطرابات السياسية في السودان.
https://sputnikarabic.ae/20230202/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-يصل-الخرطوم-ويلتقي-البرهان-1073042647.html
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أخبار السودان اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
أخبار السودان اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم

الخارجية السودانية: اتفقنا مع إسرائيل على المضي في تطبيع العلاقات بين البلدين

17:56 GMT 02.02.2023 (تم التحديث: 17:57 GMT 02.02.2023)
© flickr.com / Izhar Lauferعلم إسرائيل
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
© flickr.com / Izhar Laufer
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أعلنت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الخميس، أنه تم الاتفاق مع وزير الخارجية الإسرائيل إيلي كوهين على المضي قدما في تطبيع العلاقات بين البلدين.
الخرطوم - سبوتنيك. وذكرت الخارجية السودانية، في بيان أنه "مواصلة للاتصالات السابقة بين السودان وإسرائيل... أجرى وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين زيارة للسودان استمرت بضع ساعات".
وأضاف البيان أن كوهين التقى وزير الخارجية السوداني المكلف السفير علي الصادق وعددا من المسؤولين في الدولة، على رأسهم رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان.
وأوضح البيان "تطرقت المباحثات بين الطرفين إلى تطوير علاقات البلدين في المجالات المختلفة، كما تم الاتفاق على المضي قدما في سبيل تطبيع علاقات البلدين".
القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
وزير الخارجية الإسرائيلي يصل الخرطوم ويلتقي البرهان
14:30 GMT
كما أكد البيان أن السودان دعا إسرائيل لتحقيق السلام مع الشعب الفلسطيني.
وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قد ذكرت أن طائرة إسرائيلية هبطت في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الخميس، وسط توقعات باقتراب توقيع اتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين.
وعلى الرغم من إعلان السودان عن انضمامه إلى "اتفاقيات أبراهام"، إلا أن الخرطوم لم توقع رسميا حتى الآن على هذه الاتفاقيات.
وكان السودان وإسرائيل قد اتفقا على تطبيع العلاقات في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2020، كجزء من "اتفاقيات أبراهام" المدعومة من الولايات المتحدة، وهي سلسلة من الاتفاقات التي جعلت إسرائيل تقيم علاقات مع ثلاث دول عربية أخرى، قبل بضعة أشهر، لكن التقدم تعثر بسبب الاضطرابات السياسية في السودان.
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