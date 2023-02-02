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https://sputnikarabic.ae/20230202/بينها-دولة-عربية-ما-هي-أضخم-8-ميزانيات-دفاع-في-العالم-في-2023-1073016266.html
بينها دولة عربية… ما هي أضخم 8 ميزانيات دفاع في العالم في 2023؟
بينها دولة عربية… ما هي أضخم 8 ميزانيات دفاع في العالم في 2023؟
تنفق دول العالم مليارات الدولارات على جيوشها كل عام ويشمل ذلك كل ما له علاقة بالقوة البشرية والعتاد العسكري وتصنف السعودية في المرتبة الثامنة عالميا. 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T07:23+0000
2023-02-02T07:23+0000
رصد عسكري
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أخبار الهند اليوم
سلاح روسيا
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وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة أضخم ميزانيات الدفاع في العالم، بينما تصنف المملكة العربية السعودية في المرتبة رقم 8 عالميا، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.وفيما يلي أضخم 8 ميزانيات دفاع في العالم:الولايات المتحدة الأمريكية: تحتل المرتبة رقم 1 عالميا بميزانية دفاع تقدر بـ 761.6 مليار دولار ويصنف جيشها في المرتبة الأولى عالميا.الصين: تحتل المرتبة الثانية عالميا ويقدر حجم إنفاقها الدفاعي بـ 230 مليار دولار ويحتل جيشها المرتبة الثالثة عالميا.روسيا: تحتل المرتبة الثالثة عالميا ويقدر حجم إنفاقها الدفاعي بـ 82.6 مليار دولار ويصنف جيشها في المرتبة الثانية عالميا.الهند: في المرتبة الرابعة عالميا بميزانية دفاع تقدر بـ 54.2 مليار دولار ويصنف جيشها في المرتبة الـ 4 عالميا.ألمانيا: تحتل المرتبة الخامسة عالميا ويقدر إنفاقها الدفاعي بـ 52.3 مليار دولار ويحتل جيشها المرتبة رقم 25 عالميا.أستراليا: تحتل المرتبة السادسة عالميا بميزانية دفاع تقدر بـ 52.1 مليار دولار ويصنف جيشها في المرتبة رقم 16 عالميا.المملكة المتحدة: تحتل المرتبة الـ 7 عالميا ويقدر حجم إنفاقها الدفاعي بـ 50.2 مليار دولار ويصنف جيشها في المرتبة رقم 5 عالميا.السعودية: تحتل المرتبة الـ 8 عالميا ويقدر إنفاقها الدفاعي بـ 46 مليار دولار ويصنف جيشها في المرتبة رقم 22 عالميا.وتظهر بيانات الموقع أن قوة أي جيش لا ترتبط بحجم ميزانية الدفاع لأن بعض الدول مثل روسيا التي تمتلك صناعة عسكرية ضخمة يمكنها تسليح جيشها بأسلحة ذات كفاءة عالية بأقل تكلفة.
https://sputnikarabic.ae/20230121/نفاد-مخزون-الأسلحة-خطر-يهدد-الجيش-الأمريكي-قريبا-1072551161.html
https://sputnikarabic.ae/20221225/بعد-الإعلان-عن-صفقة-تسليح-بـ-10-مليارات-دولار-ما-هي-ميزانية-دفاع-رابع-أقوى-جيش-في-العالم-1071576498.html
https://sputnikarabic.ae/20220628/6-جيوش-خليجية-تمتلك-ألفي-طائرة-و18-ألف-مدرعة-1064374336.html
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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, الصين, أخبار الهند اليوم, سلاح روسيا
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, الصين, أخبار الهند اليوم, سلاح روسيا

بينها دولة عربية… ما هي أضخم 8 ميزانيات دفاع في العالم في 2023؟

07:23 GMT 02.02.2023
© Sputnik . MEXAEL BOSKPESENSKEY / الانتقال إلى بنك الصورالجيش الروسي - المدرعة البرمائية "بي تي آر - 80"
الجيش الروسي - المدرعة البرمائية بي تي آر - 80 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
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تنفق دول العالم مليارات الدولارات على جيوشها كل عام ويشمل ذلك كل ما له علاقة بالقوة البشرية والعتاد العسكري وتصنف السعودية في المرتبة الثامنة عالميا.
وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة أضخم ميزانيات الدفاع في العالم، بينما تصنف المملكة العربية السعودية في المرتبة رقم 8 عالميا، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.

وفيما يلي أضخم 8 ميزانيات دفاع في العالم:

الولايات المتحدة الأمريكية: تحتل المرتبة رقم 1 عالميا بميزانية دفاع تقدر بـ 761.6 مليار دولار ويصنف جيشها في المرتبة الأولى عالميا.
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الصين: تحتل المرتبة الثانية عالميا ويقدر حجم إنفاقها الدفاعي بـ 230 مليار دولار ويحتل جيشها المرتبة الثالثة عالميا.
روسيا: تحتل المرتبة الثالثة عالميا ويقدر حجم إنفاقها الدفاعي بـ 82.6 مليار دولار ويصنف جيشها في المرتبة الثانية عالميا.
الهند: في المرتبة الرابعة عالميا بميزانية دفاع تقدر بـ 54.2 مليار دولار ويصنف جيشها في المرتبة الـ 4 عالميا.
الجيش الهندي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
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ألمانيا: تحتل المرتبة الخامسة عالميا ويقدر إنفاقها الدفاعي بـ 52.3 مليار دولار ويحتل جيشها المرتبة رقم 25 عالميا.
أستراليا: تحتل المرتبة السادسة عالميا بميزانية دفاع تقدر بـ 52.1 مليار دولار ويصنف جيشها في المرتبة رقم 16 عالميا.
المملكة المتحدة: تحتل المرتبة الـ 7 عالميا ويقدر حجم إنفاقها الدفاعي بـ 50.2 مليار دولار ويصنف جيشها في المرتبة رقم 5 عالميا.
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28 يونيو 2022, 16:16 GMT
السعودية: تحتل المرتبة الـ 8 عالميا ويقدر إنفاقها الدفاعي بـ 46 مليار دولار ويصنف جيشها في المرتبة رقم 22 عالميا.
وتظهر بيانات الموقع أن قوة أي جيش لا ترتبط بحجم ميزانية الدفاع لأن بعض الدول مثل روسيا التي تمتلك صناعة عسكرية ضخمة يمكنها تسليح جيشها بأسلحة ذات كفاءة عالية بأقل تكلفة.
© Sputnikالدبابات القتالية الرئيسية لروسيا ودول الناتو
الدبابات القتالية الرئيسية لروسيا ودول الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
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