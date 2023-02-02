https://sputnikarabic.ae/20230202/بينها-دولة-عربية-ما-هي-أضخم-8-ميزانيات-دفاع-في-العالم-في-2023-1073016266.html

بينها دولة عربية… ما هي أضخم 8 ميزانيات دفاع في العالم في 2023؟

بينها دولة عربية… ما هي أضخم 8 ميزانيات دفاع في العالم في 2023؟

تنفق دول العالم مليارات الدولارات على جيوشها كل عام ويشمل ذلك كل ما له علاقة بالقوة البشرية والعتاد العسكري وتصنف السعودية في المرتبة الثامنة عالميا. 02.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-02T07:23+0000

2023-02-02T07:23+0000

2023-02-02T07:23+0000

رصد عسكري

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

الصين

أخبار الهند اليوم

سلاح روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/18/1072663881_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_8f3f8fbd3e599a5763cd3005f31489c7.jpg

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة أضخم ميزانيات الدفاع في العالم، بينما تصنف المملكة العربية السعودية في المرتبة رقم 8 عالميا، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.وفيما يلي أضخم 8 ميزانيات دفاع في العالم:الولايات المتحدة الأمريكية: تحتل المرتبة رقم 1 عالميا بميزانية دفاع تقدر بـ 761.6 مليار دولار ويصنف جيشها في المرتبة الأولى عالميا.الصين: تحتل المرتبة الثانية عالميا ويقدر حجم إنفاقها الدفاعي بـ 230 مليار دولار ويحتل جيشها المرتبة الثالثة عالميا.روسيا: تحتل المرتبة الثالثة عالميا ويقدر حجم إنفاقها الدفاعي بـ 82.6 مليار دولار ويصنف جيشها في المرتبة الثانية عالميا.الهند: في المرتبة الرابعة عالميا بميزانية دفاع تقدر بـ 54.2 مليار دولار ويصنف جيشها في المرتبة الـ 4 عالميا.ألمانيا: تحتل المرتبة الخامسة عالميا ويقدر إنفاقها الدفاعي بـ 52.3 مليار دولار ويحتل جيشها المرتبة رقم 25 عالميا.أستراليا: تحتل المرتبة السادسة عالميا بميزانية دفاع تقدر بـ 52.1 مليار دولار ويصنف جيشها في المرتبة رقم 16 عالميا.المملكة المتحدة: تحتل المرتبة الـ 7 عالميا ويقدر حجم إنفاقها الدفاعي بـ 50.2 مليار دولار ويصنف جيشها في المرتبة رقم 5 عالميا.السعودية: تحتل المرتبة الـ 8 عالميا ويقدر إنفاقها الدفاعي بـ 46 مليار دولار ويصنف جيشها في المرتبة رقم 22 عالميا.وتظهر بيانات الموقع أن قوة أي جيش لا ترتبط بحجم ميزانية الدفاع لأن بعض الدول مثل روسيا التي تمتلك صناعة عسكرية ضخمة يمكنها تسليح جيشها بأسلحة ذات كفاءة عالية بأقل تكلفة.

https://sputnikarabic.ae/20230121/نفاد-مخزون-الأسلحة-خطر-يهدد-الجيش-الأمريكي-قريبا-1072551161.html

https://sputnikarabic.ae/20221225/بعد-الإعلان-عن-صفقة-تسليح-بـ-10-مليارات-دولار-ما-هي-ميزانية-دفاع-رابع-أقوى-جيش-في-العالم-1071576498.html

https://sputnikarabic.ae/20220628/6-جيوش-خليجية-تمتلك-ألفي-طائرة-و18-ألف-مدرعة-1064374336.html

الولايات المتحدة الأمريكية

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, الصين, أخبار الهند اليوم, سلاح روسيا