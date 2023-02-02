https://sputnikarabic.ae/20230202/خبراء-الناتو-يحارب-روسيا-في-أوكرانيا-من-أجل-الهيمنة-على-العالم-وأغلبية-الدول-لم-تستجب-للضغوط--1073043107.html

خبراء: الناتو يحارب روسيا في أوكرانيا من أجل الهيمنة على العالم... وأغلبية الدول لم تستجب للضغوط

خبراء: الناتو يحارب روسيا في أوكرانيا من أجل الهيمنة على العالم... وأغلبية الدول لم تستجب للضغوط

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الغرب لا يحترم حيادية الدول النامية ويكاد يضغط بشكل يومي على من لم ينضم بعد للعقوبات ضد روسيا. 02.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-02T14:47+0000

2023-02-02T14:47+0000

2023-02-02T14:47+0000

أخبار روسيا اليوم

حصري

تقارير سبوتنيك

سيرغي لافروف

الناتو

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/02/1073021185_0:0:3170:1784_1920x0_80_0_0_6eb6a474de6e95c2638b871f9f753cbc.jpg

وأضاف لافروف في حوار مع "سبوتنيك" وقناة "آر تي" أن موسكو تسعى جاهدة لإبعاد القوات الأوكرانية إلى مسافة آمنة بالنسبة لأراضي روسيا الاتحادية.في الإطار يرى خبراء أن ممارسات الغرب تهدف للإبقاء على هيمنة واشنطن على العالم، وأن واشنطن التي دمرت العراق وليبيا عبر الناتو كما فعلت الدول الأوروبية في أفريقيا لا يريدون تنامي العلاقات بين روسيا والدول العربية والأفريقية، لذلك يسعون لاستنزافها في الأزمة الأوكرانية، وأنهم يستخدمون الأوكرانيين للحرب بالوكالة ضد روسيا.وقال السفير محمد سعيد القشاط، سفير ليبيا السابق لدى السعودية، إن دول الغرب بقيادة واشنطن تسعى لإبعاد روسيا عن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن واشنطن والناتو يحاربون روسيا في أوكرانيا من أجل السيطرة على العالم، وأن استمرار عمليات الدعم الغربي لأوكرانيا تهدف لإضعاف روسيا.ويرى أن حديث وزير الخارجية الروسي حول مساعي الغرب هو منطقي وحقيقي، وأن روسيا من حقها أن تدافع عن أمنها وسيادتها واستقرارها الذي يتطلب عدم وجود قوات روسية.وشدد على أن روسيا تدافع عن حدودها وأمنها وسيادتها، وأن وجود الناتو على حدودها لا يمكن القبول به في معادلات الأمن، وأن أوكرانيا كان يجب عليها أن تبقى بعيدة إغراءات الغرب والانضمام للناتو.واعتبر أن روسيا تدافع عن مصالحها، وأن الغرب لن يدخل في مواجهات مباشرة مع روسيا، لكنها تراهن على الحرب بالوكالة على حساب الشعب الأوكراني.وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن تصعيد الصراع في أوكرانيا من قبل الغرب أصبح أمرا واضحا.قال لافروف في لقاء حصري أجراه مع "سبوتنيك" و"روسيا 24"، ردًا على سؤال ما إذا كان هناك تصعيد في ضوء إمدادات السلاح الغربية: "حقيقة أن الغرب لا يستطيع أن يهدأ، وكما هو الحال في القصص الخيالية السيئة السمعة، فإنه مع كل خطوة ينغمس أكثر في المستنقع، وهذا يلعب دورًا مهمًا في مسار العملية (العسكرية الخاصة)".في الإطار قال الأكاديمي التشادي إسماعيل محمد طاهر، إن الضغوط التي يمارسها الغرب على دول العالم الثالث خلقت الكثير من التغيرات في القارة الأفريقية.وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن العديد من الدول لا تريد الاستجابة للضغوط الغربية واتجهت بالمقابل لتوقيع اتفاقيات مع روسيا.ولفت إلى أن روسيا لديها الكثير من المصالح في القارة الأفريقية، وأن العديد من الحكومات في المنطقة لا تريد الاستجابة للضغوط الأمريكية والغربية، نظرا للعلاقات بين روسيا وهذه الدول.وأوضح أن أغلب الدول النامية اختارت مصالحها ولم تستجب للدعوات الغربية للانضمام للعقوبات.وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إننا جميعًا نريد إنهاء الصراع مع أوكرانيا، لكن عامل الوقت ليس هو العامل الرئيسي.وتابع: "نريد جميعًا أن ينتهي هذا، لكن ليس عامل الوقت هو المهم هنا، إنه العامل الأساسي، عامل جودة النتائج التي نقدمها لأفرادنا، لأولئك الأشخاص الذين يريدون أن يظلوا جزءا من الثقافة الروسية والذين حرموا من ذلك لسنوات عديدة من قبل المجلس العسكري في كييف بتشجيع من الغرب، حرموا من كل شيء روسي".

https://sputnikarabic.ae/20230201/لافروف-يعتبر-الجزائر-أحد-أهم-المرشحين-لعضوية-بريكس-1073009216.html

https://sputnikarabic.ae/20230202/روسيا-تعلن-ارتفاع-احتياطياتها-الدولية-إلى-598-مليار-دولار-1073042099.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار روسيا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, سيرغي لافروف, الناتو