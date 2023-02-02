https://sputnikarabic.ae/20230202/كوريا-الشمالية-ستقدم-أقسى-رد-على-أي-عمل-عسكري-أمريكي-1073012443.html
كوريا الشمالية ستقدم "أقسى رد" على أي عمل عسكري أمريكي
كوريا الشمالية ستقدم "أقسى رد" على أي عمل عسكري أمريكي
قال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA) إن بيونغ يانغ سترد بشدة على أي عمل عسكري أمريكي. 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T00:32+0000
2023-02-02T00:32+0000
2023-02-02T00:32+0000
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في البيان أن "كوريا الشمالية ستقوم بأصعب رد على أي محاولة عسكرية أمريكية تماشيا مع مبدأ" قنبلة نووية للقنبلة النووية والمواجهة الكاملة من أجل المواجهة الكاملة".وقال المتحدث باسم خارجية كوريا الشمالية إن الوضع العسكري والسياسي في شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة وصل إلى "خط أحمر" بسبب الأعمال العدائية الأمريكية، مضيفا أن كوريا الشمالية لديها استراتيجية واضحة لمواجهة الولايات المتحدة وحلفائها.ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية إن بلاده غير مهتمة بالحوار مع الولايات المتحدة طالما أن واشنطن تنتهج "سياسة معادية".ويوم الثلاثاء، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الولايات المتحدة متمسكة بالتزاماتها لردع كوريا الشمالية باستخدام مجموعة كاملة من الوسائل العسكرية، بما في ذلك القدرات النووية للبلاد.وأضاف أن بيونغ يانغ نفذت "عددًا غير مسبوق" من الأعمال الاستفزازية في عام 2022.وذكرت وكالة أنباء يونهاب يوم الأربعاء أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أجرتا تدريبات جوية مشتركة بمشاركة مقاتلات وقاذفة استراتيجية.
https://sputnikarabic.ae/20230127/شقيقة-زعيم-كوريا-الشمالية-العالم-سيكون-أكثر-إشراقا-دون-أمريكا-ونحن-في-خندق-واحد-مع-روسيا-1072790314.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, النووي
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, النووي
كوريا الشمالية ستقدم "أقسى رد" على أي عمل عسكري أمريكي
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قال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA) إن بيونغ يانغ سترد بشدة على أي عمل عسكري أمريكي.
موسكو - سبوتنيك
. وجاء في البيان أن "كوريا الشمالية ستقوم بأصعب رد على أي محاولة عسكرية أمريكية تماشيا مع مبدأ" قنبلة نووية للقنبلة النووية والمواجهة الكاملة من أجل المواجهة الكاملة".
وقال المتحدث باسم خارجية كوريا الشمالية إن الوضع العسكري والسياسي في شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة وصل إلى "خط أحمر" بسبب الأعمال العدائية الأمريكية، مضيفا أن كوريا الشمالية لديها استراتيجية واضحة لمواجهة الولايات المتحدة وحلفائها.
ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية إن بلاده غير مهتمة بالحوار مع الولايات المتحدة طالما أن واشنطن تنتهج "سياسة معادية".
ويوم الثلاثاء، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الولايات المتحدة متمسكة بالتزاماتها لردع كوريا الشمالية باستخدام مجموعة كاملة من الوسائل العسكرية
، بما في ذلك القدرات النووية للبلاد.
وأضاف أن بيونغ يانغ نفذت "عددًا غير مسبوق" من الأعمال الاستفزازية في عام 2022.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب يوم الأربعاء أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة
أجرتا تدريبات جوية مشتركة بمشاركة مقاتلات وقاذفة استراتيجية.