https://sputnikarabic.ae/20230204/الخارجية-الإيرانية-بلادنا-الجانب-المدعي-في-الاتفاق-النووي-والطرف-الغربي-المدعى-عليه-1073106164.html

الخارجية الإيرانية: بلادنا الجانب المدعي في الاتفاق النووي والطرف الغربي المدعى عليه

الخارجية الإيرانية: بلادنا الجانب المدعي في الاتفاق النووي والطرف الغربي المدعى عليه

أكد مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية، علي باقري كني، اليوم السبت، أن بلاده هي "الجانب المدعي" في الاتفاق النووي والجانب الغربي هو "المدعى عليه". 04.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-04T19:50+0000

2023-02-04T19:50+0000

2023-02-04T19:50+0000

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ونقلت وكالة "تسنيم"، مساء اليوم السبت، عن الدبلوماسي الإيراني أن بلاده جددت استعدادها للتفاوض في إطار الاتفاق السابق ومواصلة تفاعلها مع الأطراف الأخرى بشتى الطرق، آملة انتهاء مسيرة الجهود في مسار المفاوضات بنتائج إيجابية.وقال علي باقري كني:وأشار الدبلوماسي الإيراني إلى أن الدور الذي لعبته دولة مثل أمريكا كان مهما ومسيطرا وقد خدم مصالح هذا البلد والأساس الرئيسي لهذا النظام الدولي هو قوة الأطراف التي شكلته، لافتا إلى تعرض النظام الدولي الذي أنشأته القوى الغربية بعد الحرب العالمية الثانية لأضرار جسيمة وشهد عمليا أجواء جديدة أمامه، حيث ادعى الأمريكيون إنشاء نظام أحادي القطب.وأوضح علي باقري كني أن "الثورة الإسلامية الإيرانية تحدت بشكل جدي الكيان الصهيوني باعتباره أحد الحلفاء الإقليميين المهمين لأمريكا في الشرق الأوسط. وأدت الهزائم الكبيرة للكيان الصهيوني في لبنان وفلسطين إلى استنتاج مفاده أن مناخا جديدا قد ساد، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الثورة الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وبالطبع على الصعيد الدولي".وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، الموقع بين إيران من جهة والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة؛ تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.وانسحبت الولايات المتحدة في أيار/ مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران ؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

https://sputnikarabic.ae/20221122/إيران-تبدأ-تخصيب-اليورانيوم-بنسبة-60-في-منشأة-فوردو-النووية-وتعلن-تركيب-أجهزة-طرد-مركزي-جديدة-1070409249.html

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