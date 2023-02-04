عربي
البنتاغون: المنطاد الصيني كان يستخدم لاستطلاع مواقع استراتيجية أمريكية
https://sputnikarabic.ae/20230204/الخارجية-الإيرانية-بلادنا-الجانب-المدعي-في-الاتفاق-النووي-والطرف-الغربي-المدعى-عليه-1073106164.html
الخارجية الإيرانية: بلادنا الجانب المدعي في الاتفاق النووي والطرف الغربي المدعى عليه
الخارجية الإيرانية: بلادنا الجانب المدعي في الاتفاق النووي والطرف الغربي المدعى عليه
أكد مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية، علي باقري كني، اليوم السبت، أن بلاده هي "الجانب المدعي" في الاتفاق النووي والجانب الغربي هو "المدعى عليه". 04.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-04T19:50+0000
2023-02-04T19:50+0000
إيران
لبنان
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102582/83/1025828374_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_a0d718970881f451fd13bb42a66ce0cd.jpg
ونقلت وكالة "تسنيم"، مساء اليوم السبت، عن الدبلوماسي الإيراني أن بلاده جددت استعدادها للتفاوض في إطار الاتفاق السابق ومواصلة تفاعلها مع الأطراف الأخرى بشتى الطرق، آملة انتهاء مسيرة الجهود في مسار المفاوضات بنتائج إيجابية.وقال علي باقري كني:وأشار الدبلوماسي الإيراني إلى أن الدور الذي لعبته دولة مثل أمريكا كان مهما ومسيطرا وقد خدم مصالح هذا البلد والأساس الرئيسي لهذا النظام الدولي هو قوة الأطراف التي شكلته، لافتا إلى تعرض النظام الدولي الذي أنشأته القوى الغربية بعد الحرب العالمية الثانية لأضرار جسيمة وشهد عمليا أجواء جديدة أمامه، حيث ادعى الأمريكيون إنشاء نظام أحادي القطب.وأوضح علي باقري كني أن "الثورة الإسلامية الإيرانية تحدت بشكل جدي الكيان الصهيوني باعتباره أحد الحلفاء الإقليميين المهمين لأمريكا في الشرق الأوسط. وأدت الهزائم الكبيرة للكيان الصهيوني في لبنان وفلسطين إلى استنتاج مفاده أن مناخا جديدا قد ساد، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الثورة الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وبالطبع على الصعيد الدولي".وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، الموقع بين إيران من جهة والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة؛ تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.وانسحبت الولايات المتحدة في أيار/ مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران ؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20221122/إيران-تبدأ-تخصيب-اليورانيوم-بنسبة-60-في-منشأة-فوردو-النووية-وتعلن-تركيب-أجهزة-طرد-مركزي-جديدة-1070409249.html
إيران
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102582/83/1025828374_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_2893dbcc423033e1dddb1647e0714062.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, لبنان, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
إيران, لبنان, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, العالم

الخارجية الإيرانية: بلادنا الجانب المدعي في الاتفاق النووي والطرف الغربي المدعى عليه

19:50 GMT 04.02.2023
© AFP 2023 / Majid Asgaripourمفاعل نووي في إيران
مفاعل نووي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2023
© AFP 2023 / Majid Asgaripour
تابعنا عبرTelegram
أكد مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية، علي باقري كني، اليوم السبت، أن بلاده هي "الجانب المدعي" في الاتفاق النووي والجانب الغربي هو "المدعى عليه".
ونقلت وكالة "تسنيم"، مساء اليوم السبت، عن الدبلوماسي الإيراني أن بلاده جددت استعدادها للتفاوض في إطار الاتفاق السابق ومواصلة تفاعلها مع الأطراف الأخرى بشتى الطرق، آملة انتهاء مسيرة الجهود في مسار المفاوضات بنتائج إيجابية.
صورة صدرت يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2019 من قبل منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لشاحنة تحتوي على أسطوانة من غاز سداسي فلوريد اليورانيوم تغادر منشأة تخصيب اليورانيوم فوردو النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2022
إيران تبدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في منشأة فوردو النووية وتعلن تركيب أجهزة طرد مركزي جديدة
22 نوفمبر 2022, 07:23 GMT
وقال علي باقري كني:
بعد الحرب العالمية الثانية، خلقت القوى التي انتصرت في الحرب المذكورة نوعا من التوازن فيما بينها، أصبح أساسا لتشكيل نظام دولي. وتم إنشاء الآليات السياسية والشاملة مثل الأمم المتحدة أو مجلس الأمن والبنك الدولي مع الأخذ في الاعتبار الموقف المتفوق الذي تؤمن به الحكومة الأمريكية لنفسها.
وأشار الدبلوماسي الإيراني إلى أن الدور الذي لعبته دولة مثل أمريكا كان مهما ومسيطرا وقد خدم مصالح هذا البلد والأساس الرئيسي لهذا النظام الدولي هو قوة الأطراف التي شكلته، لافتا إلى تعرض النظام الدولي الذي أنشأته القوى الغربية بعد الحرب العالمية الثانية لأضرار جسيمة وشهد عمليا أجواء جديدة أمامه، حيث ادعى الأمريكيون إنشاء نظام أحادي القطب.
وأوضح علي باقري كني أن "الثورة الإسلامية الإيرانية تحدت بشكل جدي الكيان الصهيوني باعتباره أحد الحلفاء الإقليميين المهمين لأمريكا في الشرق الأوسط. وأدت الهزائم الكبيرة للكيان الصهيوني في لبنان وفلسطين إلى استنتاج مفاده أن مناخا جديدا قد ساد، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الثورة الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وبالطبع على الصعيد الدولي".
وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، الموقع بين إيران من جهة والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.
وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة؛ تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.
وانسحبت الولايات المتحدة في أيار/ مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران ؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала