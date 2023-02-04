https://sputnikarabic.ae/20230204/الخارجية-الروسية-شمخاني-يزور-موسكو-الأسبوع-المقبل-1073091620.html

الخارجية الروسية: شمخاني يزور موسكو الأسبوع المقبل

الخارجية الروسية: شمخاني يزور موسكو الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، سيزور روسيا الأسبوع المقبل. 04.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-04T11:16+0000

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وقال مدير القسم الأسيوي بالخارجية الروسية، زامير كابولوف، لـ"سبوتنيك"، إن "الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، سيصل إلى روسيا خلال أيام، لإجراء مشاورات حول أفغانستان".وأضاف أن شمخاني سيشارك في الاجتماع التقليدي المتعدد الأطراف حول أفغانستان على مستوى رؤساء مجالس الأمن في عدد من الدول.وتابع "هذا حدث مخطط له، وقد تم التخطيط له منذ فترة طويلة"، لافتا إلى أن أفغانستان ستكون الموضوع الرئيسي.وحول ما إذا كان الاجتماع سيناقش الوضع في المنطقة بعد هجوم أصفهان، والذي تشتبه طهران في تورط إسرائيل فيه، أجاب كابولوف بالنفي. وأوضح "على حد علمي، لا يوجد شيء من هذا القبيل على جدول الأعمال".وكان انفجار قوي، قد وقع مساء السبت الماضي، في مستودع للذخيرة في مدينة أصفهان وسط إيران، وقالت وزارة الدفاع الإيرانية إن انفجارا وقع في المصنع العسكري في أصفهان نجم عن هجوم فاشل بثلاث مسيرات.وقال مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، إن "التحقيقات الأولية تشير إلى مسؤولية إسرائيل عن الهجوم".ووفقا له، فإن إيران لديها الحق في الرد على إسرائيل في الوقت الذي تراه مناسبا.يذكر أنه في مايو/أيار العام الماضي، عقدت الجولة الرابعة من المشاورات المتعددة الأطراف بشأن أفغانستان في العاصمة الطاجيكية دوشنبيه، بحضور رؤساء مجالس الأمن في الهند وإيران وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.

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