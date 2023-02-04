https://sputnikarabic.ae/20230204/رئيس-الوزراء-العراقي-يتسلم-رسالة-خطية-من-الرئيس-الإماراتي-1073101306.html
رئيس الوزراء العراقي يتسلم رسالة خطية من الرئيس الإماراتي
رئيس الوزراء العراقي يتسلم رسالة خطية من الرئيس الإماراتي
تلقى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، رسالة خطية من الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان. 04.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-04T16:57+0000
2023-02-04T16:57+0000
2023-02-04T16:57+0000
العالم العربي
العراق
أخبار الإمارات العربية المتحدة
محمد بن زايد آل نهيان
جو بايدن
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم السبت، عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي في بيان له، أن شياع السوداني تلقى رسالة خطية من محمد بن زايد، تضمنت دعوة رسمية لزيارة الإمارات.وتأتي الدعوة الإماراتية إلى رئيس الوزراء العراقي بهدف التباحث في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين، وتوثيق التعاون المشترك على مختلف المجالات والصعد.وبدوره، أعرب محمد شياع السوداني عن شكره وتقديره لدعوة الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، ووعد بتلبيتها في أقرب وقت ممكن.ويذكر أن البيت الأبيض قد أعلن، أول أمس الخميس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بحث، خلال اتصال هاتفي، مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني "التطورات الإقليمية".وذكر البيت الأبيض في بيان، الخميس، أن بايدن "أكد التزام الولايات المتحدة باتفاقية الإطار الاستراتيجي مع العراق، وأشاد بجهود رئيس الوزراء لتعزيز سيادة العراق واستقلاله".ووفقا للبيان: "جدد الزعيمان التزامهما بضمان عدم تمكن تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عديدة) من تهديد الشعب العراقي مرة أخرى أو الأمن الإقليمي والدولي".وأوضح البيان أن "الرئيس بايدن اغتنم فرصة زيارة العاهل الأردني للبيت الأبيض لدعوته للانضمام إلى الاتصال".وبدوره، أكد الملك عبد الله الثاني دعم الأردن للعراق بما في ذلك من خلال مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية المشتركة.
https://sputnikarabic.ae/20230203/بايدن-يتصل-برئيس-وزراء-العراق-ويطلب-من-ملك-الأردن-الانضمام-للمكالمة-1073070813.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق, أخبار الإمارات العربية المتحدة, محمد بن زايد آل نهيان, جو بايدن
العالم العربي, العراق, أخبار الإمارات العربية المتحدة, محمد بن زايد آل نهيان, جو بايدن
رئيس الوزراء العراقي يتسلم رسالة خطية من الرئيس الإماراتي
تابعنا عبر
تلقى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، رسالة خطية من الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان.
ونقلت وكالة
الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم السبت، عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي في بيان له، أن شياع السوداني تلقى رسالة خطية من محمد بن زايد، تضمنت دعوة رسمية لزيارة الإمارات.
وتأتي الدعوة الإماراتية إلى رئيس الوزراء العراقي
بهدف التباحث في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين، وتوثيق التعاون المشترك على مختلف المجالات والصعد.
وبدوره، أعرب محمد شياع السوداني عن شكره وتقديره لدعوة الرئيس الإماراتي
محمد بن زايد آل نهيان، ووعد بتلبيتها في أقرب وقت ممكن.
ويذكر أن البيت الأبيض قد أعلن، أول أمس الخميس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بحث، خلال اتصال هاتفي، مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني "التطورات الإقليمية".
وذكر
البيت الأبيض في بيان، الخميس، أن بايدن "أكد التزام الولايات المتحدة باتفاقية الإطار الاستراتيجي مع العراق، وأشاد بجهود رئيس الوزراء لتعزيز سيادة العراق واستقلاله".
ووفقا للبيان: "جدد الزعيمان التزامهما بضمان عدم تمكن تنظيم داعش
الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عديدة) من تهديد الشعب العراقي مرة أخرى أو الأمن الإقليمي والدولي".
وأوضح البيان أن "الرئيس بايدن اغتنم فرصة زيارة العاهل الأردني للبيت الأبيض لدعوته للانضمام إلى الاتصال".
وبدوره، أكد الملك عبد الله الثاني
دعم الأردن للعراق بما في ذلك من خلال مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية المشتركة.