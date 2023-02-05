https://sputnikarabic.ae/20230205/أردوغان-يتعهد-برد-مناسب-على-إغلاق-بعض-الدول-قنصلياتها-في-إسطنبول-1073146604.html
أردوغان يتعهد برد مناسب على إغلاق بعض الدول قنصلياتها في إسطنبول
أردوغان يتعهد برد مناسب على إغلاق بعض الدول قنصلياتها في إسطنبول
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستتخذ قرارا غدا بشأن إغلاق بعض الدول قنصلياتها في إسطنبول، في أعقاب إغلاق نحو 9 دول قنصلياتها لدواعي أمنية. 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T20:18+0000
2023-02-05T20:18+0000
2023-02-05T20:18+0000
العالم
رجب طيب أردوغان
أخبار الاتحاد الأوروبي
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أنطاكيا – سبوتنيك. وقال الرئيس التركي، في تصريحات متلفزة، اليوم الأحد إنه "سنتخذ القرارات اللازمة غدا خلال اجتماع الحكومة بشأن إغلاق بعض الدول لقنصلياتها في إسطنبول".واستدعت تركيا، في وقت سابق، سفراء ومبعوثي 9 دول لإدانة إغلاق القنصليات الأوروبية الجماعي في إسطنبول على خلفية مخاوف أمنية.ونقلت "فرانس برس" عن مصدر تركي أنه تم استدعاء 9 سفراء وممثلين بارزين لمناقشة إغلاق القنصليات دون الكشف عن دولهم.ونصحت الولايات المتحدة والعديد من القوى الأوروبية مواطنيها بتجنب حضور الفعاليات العامة وتجنب المناطق السياحية الساخنة وسط إسطنبول بسبب تهديد إرهابي متزايد.وأغلقت على الأقل 7 دول أوروبية قنصلياتها في اسطنبول أمام الجمهور كإجراء احترازي.ولكن القنصلية الأمريكية لا تزال تمارس عملها لأنها ليست في وسط المدينة وأقل عرضة لهجوم إرهابي.عبر مسؤولون أتراك عن الإحباط المتنامي بسبب التحذيرات الأمنية الغربية.وأصدرت أنقرة تحذيرا من السفر إلى الولايات المتحدة وأوروبا في رد انتقامي على ما يبدو الأسبوع الماضي.ودان وزير الداخلية سليمان صويلو يوم الخميس عمليات الإغلاق الغربية ووصفها بأنها محاولة للتدخل في الحملة الانتخابية الرئاسية والبرلمانية في تركيا يوم 14 مايو/ أيار.
https://sputnikarabic.ae/20230202/تركيا-تستدعي-مبعوثي-9-دول-على-خلفية-إصدارها-تحذيرات-أمنية-1073048100.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, رجب طيب أردوغان, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, رجب طيب أردوغان, أخبار الاتحاد الأوروبي
أردوغان يتعهد برد مناسب على إغلاق بعض الدول قنصلياتها في إسطنبول
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أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستتخذ قرارا غدا بشأن إغلاق بعض الدول قنصلياتها في إسطنبول، في أعقاب إغلاق نحو 9 دول قنصلياتها لدواعي أمنية.
أنطاكيا – سبوتنيك. وقال الرئيس التركي، في تصريحات متلفزة، اليوم الأحد إنه "سنتخذ القرارات اللازمة غدا خلال اجتماع الحكومة بشأن إغلاق بعض الدول لقنصلياتها في إسطنبول".
واستدعت تركيا، في وقت سابق، سفراء ومبعوثي 9 دول لإدانة إغلاق القنصليات الأوروبية الجماعي في إسطنبول على خلفية مخاوف أمنية.
ونقلت "فرانس برس" عن مصدر تركي أنه تم استدعاء 9 سفراء وممثلين بارزين لمناقشة إغلاق القنصليات دون الكشف عن دولهم.
ونصحت الولايات المتحدة والعديد من القوى الأوروبية مواطنيها بتجنب حضور الفعاليات العامة وتجنب المناطق السياحية الساخنة وسط إسطنبول بسبب تهديد إرهابي متزايد.
وأغلقت على الأقل 7 دول أوروبية قنصلياتها في اسطنبول
أمام الجمهور كإجراء احترازي.
ولكن القنصلية الأمريكية لا تزال تمارس عملها لأنها ليست في وسط المدينة وأقل عرضة لهجوم إرهابي.
عبر مسؤولون أتراك عن الإحباط المتنامي بسبب التحذيرات الأمنية
الغربية.
وأصدرت أنقرة تحذيرا من السفر إلى الولايات المتحدة وأوروبا في رد انتقامي على ما يبدو الأسبوع الماضي.
ودان وزير الداخلية سليمان صويلو يوم الخميس عمليات الإغلاق الغربية ووصفها بأنها محاولة للتدخل في الحملة الانتخابية الرئاسية والبرلمانية في تركيا يوم 14 مايو/ أيار.