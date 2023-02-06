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بوتين يهاتف الأسد ويوجه بإرسال رجال إنقاذ إلى سوريا
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230206/الدفاع-الروسية-تعلن-تحرير-نيكولاييفكا-1073177416.html
الدفاع الروسية تعلن تحرير نيكولاييفكا
الدفاع الروسية تعلن تحرير نيكولاييفكا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، تحرير بلدة نيكولاييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية والقضاء على ما يصل إلى 90 جنديًا أوكرانيًا على محور دونيتسك. 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T12:18+0000
2023-02-06T13:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وتم تدمير مركبتي قتال مشاة ومركبتي قتال مدرّعتين ومدفع هاوتزر"دي 30".وعلى محور كوبيانسك، ألحقت نيران المدفعية من مجموعة القوات الغربية خسائر بالقوات الأوكرانية في الأرواح والعتاد ووحدات مناطق غريانيكوفكا، وسينكوفكا وتيمكوفكا وكراخمالونيه في مقاطعة خاركوف ونوفوسيليسكويه في جمهورية لوغانسك الشعبية، حيث تم القضاء على أكثر من 40 جنديا أوكرانيا وتم تدمير سيارتين عسكريتين.وعلى محور كراسني ليمان، ونتيجة لنشاط سلاح المدفعية والأعمال الهجومية لتجمع قوات "المركز"، تم إلحاق خسائر بوحدات من الألوية الميكانيكية 92 و25 المحمولة جواً و95 المحمولة جواً التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وعلى محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه، كبدت نيران المدفعية والأعمال النشطة لوحدات مجموعة "فوستوك" (الشرق) القوات الأوكرانية في بلدة أوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوداروفكا في مقاطعة زابوروجيه خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.وعلى محور خيرسون وأثناء الغارات المضادة للبطاريات، تم تدمير راجمة من طراز "غراد"، ومدافع "أكاسيا"، ومدفع غفوزديكا، ومدفع "دي 30".كما تم تدمير رادار "تي بي كيو 36" أمريكي الصنع مضاد للبطاريات في منطقة "دفوريتشنايا" في مقاطعة خاركوف.ودمرت وسائط الدفاع الجوي أربع مسيرات أوكرانية في مناطق كريمينايا في جمهورية لوغانسك الشعبية ونيكولسكوي وفولنوفاخا في جمهورية دونيتسك الشعبية وفيليكا ليبيتيخا في مقاطعة خيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20230204/الجيش-الروسي-يخرج-القوات-الأوكرانية-من-ضواحي-دفوريتشنوي-في-مقاطعة-خاركوف-1073093960.html
https://sputnikarabic.ae/20230205/كييف-تعتزم-تنفيذ-استفزاز-واسع-النطاق-لاتهام-روسيا-بارتكاب-جرائم-حرب--1073132878.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الدفاع الروسية تعلن تحرير نيكولاييفكا

12:18 GMT 06.02.2023 (تم التحديث: 13:02 GMT 06.02.2023)
© Sputnik . Виктор Антонюк / الانتقال إلى بنك الصورالمدفعية
المدفعية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
© Sputnik . Виктор Антонюк
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، تحرير بلدة نيكولاييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية والقضاء على ما يصل إلى 90 جنديًا أوكرانيًا على محور دونيتسك.
وتم تدمير مركبتي قتال مشاة ومركبتي قتال مدرّعتين ومدفع هاوتزر"دي 30".
بالإضافة إلى تدمير مستودع ذخيرة ومرفق لتخزين الوقود للمعدات العسكرية في بلدة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وعلى محور كوبيانسك، ألحقت نيران المدفعية من مجموعة القوات الغربية خسائر بالقوات الأوكرانية في الأرواح والعتاد ووحدات مناطق غريانيكوفكا، وسينكوفكا وتيمكوفكا وكراخمالونيه في مقاطعة خاركوف ونوفوسيليسكويه في جمهورية لوغانسك الشعبية، حيث تم القضاء على أكثر من 40 جنديا أوكرانيا وتم تدمير سيارتين عسكريتين.
قوات روسية في مدينة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف (أوكرانيا). - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2023
الجيش الروسي يخرج القوات الأوكرانية من ضواحي دفوريتشنوي في مقاطعة خاركوف
4 فبراير, 13:16 GMT
وعلى محور كراسني ليمان، ونتيجة لنشاط سلاح المدفعية والأعمال الهجومية لتجمع قوات "المركز"، تم إلحاق خسائر بوحدات من الألوية الميكانيكية 92 و25 المحمولة جواً و95 المحمولة جواً التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

وتم القضاء على أكثر من 100 جندي أوكراني، وتدمير عربة نقل جند، ومركبتي قتال مدرّعتين، وراجمة "غراد" ومدفع ذاتي الحركة من نوع "نونا إس" ومدفعين من طراز "دي 20".

وعلى محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه، كبدت نيران المدفعية والأعمال النشطة لوحدات مجموعة "فوستوك" (الشرق) القوات الأوكرانية في بلدة أوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوداروفكا في مقاطعة زابوروجيه خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
عواقب قصف القوات الأوكرانية بصاروخ توتشكا-أو في كراماتورسك، منطقة دونيتسك، 8 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أمس, 15:29 GMT
وبلغت الخسائر في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية في هذه المناطق أكثر من 70 جنديًا أوكرانيًا، ودبابة واحدة، وعربة نقل جند، بالإضافة إلى مدفعي هاوتزر "دي 20" و"دي 30".
وعلى محور خيرسون وأثناء الغارات المضادة للبطاريات، تم تدمير راجمة من طراز "غراد"، ومدافع "أكاسيا"، ومدفع غفوزديكا، ومدفع "دي 30".
كما تم تدمير محطة رادار ملحقة بمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات "إس 300" بالقرب من قرية فيليكي برلوك في مقاطعة خاركوف.
كما تم تدمير رادار "تي بي كيو 36" أمريكي الصنع مضاد للبطاريات في منطقة "دفوريتشنايا" في مقاطعة خاركوف.
ودمرت وسائط الدفاع الجوي أربع مسيرات أوكرانية في مناطق كريمينايا في جمهورية لوغانسك الشعبية ونيكولسكوي وفولنوفاخا في جمهورية دونيتسك الشعبية وفيليكا ليبيتيخا في مقاطعة خيرسون.
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Боевой танк австралийской армии M1A1 Abrams выпускает снаряд во время демонстрации боевых действий, Австралия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:46 GMT
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