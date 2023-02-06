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https://sputnikarabic.ae/20230206/انهيار-أجزاء-من-قلعة-غازي-عنتاب-التاريخية-جراء-الزلزال-الذي-ضرب-تركيا-1073172330.html
انهيار أجزاء من قلعة غازي عنتاب التاريخية جراء الزلزال الذي ضرب تركيا
انهيار أجزاء من قلعة غازي عنتاب التاريخية جراء الزلزال الذي ضرب تركيا
تسبب الزلزال الذي ضرب تركيا صباح اليوم الإثنين، في انهيار أجزاء من قلعة غازي عنتاب التاريخية، حسبما ذكرت وسائل إعلام تركية. 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T10:51+0000
2023-02-06T11:02+0000
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وذكرت صحيفة "ديلي صباح" أن الزلزال تسبب في تدمير بعض الحصون في الأجزاء الشرقية والجنوبية والجنوبية الشرقية من قلعة غازي عنتاب التاريخية، لافتا إلى أن الحطام تناثر على الطريق.كما لوحظ حدوث تصدعات كبيرة في بعض حصون القلعة التي يزيد عمرها عن ألفي عام بعد الزلزال.من ناحية أخرى، انهارت جزئيا القبة والجدار الشرقي لمسجد سيرفاني التاريخي، بجوار القلعة الذي قيل إنه بني في القرن السابع عشر.وضرب زلزال مدمر، في ساعة مبكرة اليوم، بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، تركيا بالقرب من مدينة غازي عنتاب.وتسبب الزلزال المدمر في هزات ارتدادية في عدة دول عربية أبرزها لبنان ومصر والعراق وسوريا. كما تسبب في مقتل العشرات في تركيا وسوريا ودمر مئات المباني في المدن التركية والسورية المختلفة.وبلغت حصيلة ضحايا زلزال تركيا المدمر 76 قتيلا وأكثر من 440 إصابة حتى الآن، وفقا لإدارة الكوارث والطوارئ التركية.
https://sputnikarabic.ae/20230206/نائب-محافظ-اللاذقية-لـ-سبوتنيك-تهدم-57-بناء-جراء-الزلزال-في-المحافظة-وريفها-1073168429.html
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أخبار تركيا اليوم, هزة أرضبة, قلعة
أخبار تركيا اليوم, هزة أرضبة, قلعة

انهيار أجزاء من قلعة غازي عنتاب التاريخية جراء الزلزال الذي ضرب تركيا

10:51 GMT 06.02.2023 (تم التحديث: 11:02 GMT 06.02.2023)
© Sputnik . Maxim Durnevتداعيات زلزال تركيا المدمر
تداعيات زلزال تركيا المدمر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
© Sputnik . Maxim Durnev
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تسبب الزلزال الذي ضرب تركيا صباح اليوم الإثنين، في انهيار أجزاء من قلعة غازي عنتاب التاريخية، حسبما ذكرت وسائل إعلام تركية.
وذكرت صحيفة "ديلي صباح" أن الزلزال تسبب في تدمير بعض الحصون في الأجزاء الشرقية والجنوبية والجنوبية الشرقية من قلعة غازي عنتاب التاريخية، لافتا إلى أن الحطام تناثر على الطريق.
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10:30 GMT
كما لوحظ حدوث تصدعات كبيرة في بعض حصون القلعة التي يزيد عمرها عن ألفي عام بعد الزلزال.
من ناحية أخرى، انهارت جزئيا القبة والجدار الشرقي لمسجد سيرفاني التاريخي، بجوار القلعة الذي قيل إنه بني في القرن السابع عشر.
وضرب زلزال مدمر، في ساعة مبكرة اليوم، بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، تركيا بالقرب من مدينة غازي عنتاب.
وتسبب الزلزال المدمر في هزات ارتدادية في عدة دول عربية أبرزها لبنان ومصر والعراق وسوريا. كما تسبب في مقتل العشرات في تركيا وسوريا ودمر مئات المباني في المدن التركية والسورية المختلفة.
وبلغت حصيلة ضحايا زلزال تركيا المدمر 76 قتيلا وأكثر من 440 إصابة حتى الآن، وفقا لإدارة الكوارث والطوارئ التركية.
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