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https://sputnikarabic.ae/20230206/معلومات-عن-القوات-الجوية-المشاركة-بـ-رماح-النصر-2023-في-السعودية-1073192132.html
معلومات عن القوات الجوية المشاركة بـ "رماح النصر 2023" في السعودية
معلومات عن القوات الجوية المشاركة بـ "رماح النصر 2023" في السعودية
تشارك طائرات حربية من 8 دول في التمرين الجوي المشترك "رماح النصر 2023"، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية. 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T18:06+0000
2023-02-06T18:06+0000
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وانطلق التمرين، اليوم الاثنين، في مركز الحرب الجوية بالقطاع الشرقي للقوات الجوية في المملكة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".وتشارك في التمرين الجوي قطر والبحرين والأردن وباكستان واليونان وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى السعودية.وفيما يلي معلومات عن القوات الجوية لكل دولة من الدول الـ 8 المشاركة في التمرين، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الهدف من التمرين هو تعزيز مفهوم العمل المشترك وإقامة التحالفات بين القوات العسكرية والمساهمة في رفع مستويات الجاهزية القتالية للقوات المشاركة.يذكر أن 3 دول عربية أخرى هي الكويت والإمارات وسلطنة عمان تشارك في التمرين بصفة مراقب.
https://sputnikarabic.ae/20230206/بمشاركة-8-دول-انطلاق-مناورات-رماح-النصر-2023-في-السعودية-1073176350.html
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رصد عسكري, السعودية, أخبار السعودية اليوم, باكستان, أخبار الأردن, البحرين, قطر, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا
رصد عسكري, السعودية, أخبار السعودية اليوم, باكستان, أخبار الأردن, البحرين, قطر, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا

معلومات عن القوات الجوية المشاركة بـ "رماح النصر 2023" في السعودية

18:06 GMT 06.02.2023
© AFP 2023 / Fayez Nureldineمقاتلات سعودية
مقاتلات سعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
© AFP 2023 / Fayez Nureldine
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تشارك طائرات حربية من 8 دول في التمرين الجوي المشترك "رماح النصر 2023"، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية.
وانطلق التمرين، اليوم الاثنين، في مركز الحرب الجوية بالقطاع الشرقي للقوات الجوية في المملكة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وتشارك في التمرين الجوي قطر والبحرين والأردن وباكستان واليونان وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى السعودية.
الجيش السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
بمشاركة 8 دول.. انطلاق مناورات "رماح النصر 2023" في السعودية
12:01 GMT
وفيما يلي معلومات عن القوات الجوية لكل دولة من الدول الـ 8 المشاركة في التمرين، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.
الولايات المتحدة الأمريكية: تمتلك 13 ألفا و300 طائرة حربية وتصنف في المرتبة الأولى عالميا.
باكستان: تمتلك 1413 طائرة حربية وتصنف في المرتبة رقم 7 عالميا.
السعودية: تمتلك 897 طائرة حربية وتصنف في المرتبة رقم 12 عالميا.
المملكة المتحدة: تمتلك 663 طائرة حربية وتصنف في المرتبة رقم 16 عالميا.
اليونان: تمتلك 635 طائرة حربية وتصنف في المرتبة رقم 17 عالميا.
الأردن: يمتلك 256 طائرة حربية ويصنف في المرتبة رقم 35 عالميا.
قطر: تمتلك 198 طائرة حربية وتصنف في المرتبة رقم 45 عالميا.
البحرين: تمتلك 116 طائرة حربية وتصنف في المرتبة رقم 62 عالميا.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الهدف من التمرين هو تعزيز مفهوم العمل المشترك وإقامة التحالفات بين القوات العسكرية والمساهمة في رفع مستويات الجاهزية القتالية للقوات المشاركة.
يذكر أن 3 دول عربية أخرى هي الكويت والإمارات وسلطنة عمان تشارك في التمرين بصفة مراقب.
© Sputnik / Mohamed Hassanمعلومات عن القوات الجوية السعودية
معلومات عن القوات الجوية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
معلومات عن القوات الجوية السعودية
© Sputnik / Mohamed Hassan
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