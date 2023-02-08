https://sputnikarabic.ae/20230208/البيت-الأبيض-لا-نعتقد-أن-الصراع-مع-الصين-حتمي-1073282703.html
البيت الأبيض: لا نعتقد أن الصراع مع الصين حتمي
البيت الأبيض: لا نعتقد أن الصراع مع الصين حتمي
عبر جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، اليوم الأربعاء، عن تشككه في أن الصراع بين بلاده والصين أمر حتمي. 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T17:46+0000
2023-02-08T17:46+0000
2023-02-08T17:46+0000
البيت الأبيض
الصين
سقوط منطاد
صراع
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واشنطن - سبوتنيك. وقال المسؤول الأمريكي: "لا نعتقد أن الصراع مع الصين حتمي وصراحة لا يوجد سبب للوصول لهذا".يأتي هذا بعد أيام من إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إسقاط "منطاد استطلاع" صيني تم رصده فوق أراضي الولايات المتحدة.وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، السبت الماضي أن طائرة مقاتلة أمريكية أسقطت المنطاد الصيني، الذي دخل الأجواء الأمريكية من جهة الحدود الشمالية الغربية، حيث جرى إسقاطه فوق مياه المحيط الأطلسي قبالة سواحل ولاية كارولينا الجنوبية، على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.وكان البنتاغون أعلن، أنه يتعقب منطاد تجسس صينيا يحلق شمال غربي البلاد، الأمر الذي أدى إلى تصاعد التوترات بين البلدين.ونفت بكين الاتهامات الأمريكية، وقالت الخارجية الصينية في بيان إن المنطاد "مدني ويستخدم بشكل رئيسي لأغراض الأرصاد الجوية، وخرج عن مساره بفعل رياح غير متوقعة".وأعربت الصين عن أسفها لدخول المنطاد بشكل غير مقصود إلى المجال الجوي الأمريكي.
https://sputnikarabic.ae/20230205/الصين-تبدي-استياءها-إزاء-استخدام-أمريكا-القوة-في-إسقاط-منطادها-وتحتفظ-بحق-الرد-1073114163.html
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البيت الأبيض, الصين, سقوط منطاد, صراع
البيت الأبيض, الصين, سقوط منطاد, صراع
البيت الأبيض: لا نعتقد أن الصراع مع الصين حتمي
تابعنا عبر
عبر جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، اليوم الأربعاء، عن تشككه في أن الصراع بين بلاده والصين أمر حتمي.
واشنطن - سبوتنيك. وقال المسؤول الأمريكي: "لا نعتقد أن الصراع مع الصين حتمي وصراحة لا يوجد سبب للوصول لهذا".
يأتي هذا بعد أيام من إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إسقاط "منطاد استطلاع" صيني تم رصده فوق أراضي الولايات المتحدة.
وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، السبت الماضي أن طائرة مقاتلة أمريكية أسقطت المنطاد الصيني
، الذي دخل الأجواء الأمريكية من جهة الحدود الشمالية الغربية، حيث جرى إسقاطه فوق مياه المحيط الأطلسي قبالة سواحل ولاية كارولينا الجنوبية، على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
وكان البنتاغون أعلن، أنه يتعقب منطاد تجسس صينيا
يحلق شمال غربي البلاد، الأمر الذي أدى إلى تصاعد التوترات بين البلدين.
ونفت بكين الاتهامات الأمريكية، وقالت الخارجية الصينية في بيان إن المنطاد "مدني ويستخدم بشكل رئيسي لأغراض الأرصاد الجوية، وخرج عن مساره بفعل رياح غير متوقعة".
وأعربت الصين عن أسفها لدخول المنطاد بشكل غير مقصود إلى المجال الجوي الأمريكي.