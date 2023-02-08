عربي
أردوغان: حشدنا جميع مواردنا لمواجهة آثار الزلزال
https://sputnikarabic.ae/20230208/السفير-السوداني-زيارة-لافروف-إلى-السودان-محطة-هامة-تعطي-دفعة-للعلاقات-بين-البلدين-1073258406.html
السفير السوداني: زيارة لافروف إلى السودان محطة هامة تعطي دفعة للعلاقات بين البلدين
السفير السوداني: زيارة لافروف إلى السودان محطة هامة تعطي دفعة للعلاقات بين البلدين
قال السفير السوداني لدى روسيا، محمد الغزالي التجاني سراج، إن الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى جمهورية السودان، ستتيح فرصة لمناقشة... 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T10:54+0000
2023-02-08T10:54+0000
أخبار السودان اليوم
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم العربي
الأخبار
العلاقات الروسية السودانية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/0f/1070185353_0:265:2698:1783_1920x0_80_0_0_d8815b46d4cfb6a90b65f605c046a0a3.jpg
موسكو- سبوتنيك. وأوضح السفير في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن "زيارة وزير خارجية روسيا الاتحادية محطة هامة في تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين؛ العلاقات التي استمرت وتطورت بشكل مطرد منذ تأسيسها عام 1956، عندما نال السودان استقلاله".وأضاف: "نتوقع أن نستغل هذا الحدث السعيد في إطار اجتماعات بناءة مع قيادة من أجل مواصلة تطوير العلاقات الأخوية والودية بالفعل مع روسيا".وأعرب السفير عن "اعتقاده أن هذه الزيارة ستعطي دفعة للآليات الثنائية بين البلدين، واللجنة الاستشارية السياسية واللجنة الحكومية الدولية للبلدين. وهذه هي فرصة لمتابعة نتائج الجلسات الأخيرة لهاتين الآليتين المنعقدة في موسكو في آب/أغسطس 2022، وخطوة عملية نحو التحضير للجولة القادمة من الجلسات المتوقع عقدها في الخرطوم هذا العام".ويقوم وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بجولة في دول الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث زار العراق ومالي، وحاليا موريتانيا ويخطط لزيارة إلى السودان.
https://sputnikarabic.ae/20220920/بوتين-يؤكد-أن-روسيا-حريصة-على-الحوار-متعدد-المستويات-مع-السودان-1067998566.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/0f/1070185353_0:12:2698:2036_1920x0_80_0_0_4eee7e020178f29ee5523e289eba628a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, العلاقات الروسية السودانية
أخبار السودان اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, العلاقات الروسية السودانية

السفير السوداني: زيارة لافروف إلى السودان محطة هامة تعطي دفعة للعلاقات بين البلدين

10:54 GMT 08.02.2023
© AP Photo / Mast Irham/Poolوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قمة مجموعة العشرين في بالي، إندونيسيا 15 نوفمبر 2022
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قمة مجموعة العشرين في بالي، إندونيسيا 15 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
© AP Photo / Mast Irham/Pool
تابعنا عبرTelegram
قال السفير السوداني لدى روسيا، محمد الغزالي التجاني سراج، إن الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى جمهورية السودان، ستتيح فرصة لمناقشة تكثيف التعاون الثنائي، وهي محطة هامة في تطور العلاقات بين البلدين.
موسكو- سبوتنيك. وأوضح السفير في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن "زيارة وزير خارجية روسيا الاتحادية محطة هامة في تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين؛ العلاقات التي استمرت وتطورت بشكل مطرد منذ تأسيسها عام 1956، عندما نال السودان استقلاله".
وأضاف: "نتوقع أن نستغل هذا الحدث السعيد في إطار اجتماعات بناءة مع قيادة من أجل مواصلة تطوير العلاقات الأخوية والودية بالفعل مع روسيا".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي العالمي في فلاديفوستوك، روسيا 7 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
بوتين يؤكد أن روسيا حريصة على الحوار متعدد المستويات مع السودان
20 سبتمبر 2022, 11:58 GMT
وأعرب السفير عن "اعتقاده أن هذه الزيارة ستعطي دفعة للآليات الثنائية بين البلدين، واللجنة الاستشارية السياسية واللجنة الحكومية الدولية للبلدين. وهذه هي فرصة لمتابعة نتائج الجلسات الأخيرة لهاتين الآليتين المنعقدة في موسكو في آب/أغسطس 2022، وخطوة عملية نحو التحضير للجولة القادمة من الجلسات المتوقع عقدها في الخرطوم هذا العام".
ويقوم وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بجولة في دول الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث زار العراق ومالي، وحاليا موريتانيا ويخطط لزيارة إلى السودان.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية لآخر مستجدات زلزال سوريا... مأساة كبيرة وتعاطف عالمي... صور وفيديو 11:20 GMTБоевой танк Leopard 2 вооруженных сил Германии - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала