https://sputnikarabic.ae/20230208/السفير-السوداني-زيارة-لافروف-إلى-السودان-محطة-هامة-تعطي-دفعة-للعلاقات-بين-البلدين-1073258406.html
السفير السوداني: زيارة لافروف إلى السودان محطة هامة تعطي دفعة للعلاقات بين البلدين
السفير السوداني: زيارة لافروف إلى السودان محطة هامة تعطي دفعة للعلاقات بين البلدين
قال السفير السوداني لدى روسيا، محمد الغزالي التجاني سراج، إن الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى جمهورية السودان، ستتيح فرصة لمناقشة... 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T10:54+0000
2023-02-08T10:54+0000
2023-02-08T10:54+0000
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العلاقات الروسية السودانية
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موسكو- سبوتنيك. وأوضح السفير في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن "زيارة وزير خارجية روسيا الاتحادية محطة هامة في تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين؛ العلاقات التي استمرت وتطورت بشكل مطرد منذ تأسيسها عام 1956، عندما نال السودان استقلاله".وأضاف: "نتوقع أن نستغل هذا الحدث السعيد في إطار اجتماعات بناءة مع قيادة من أجل مواصلة تطوير العلاقات الأخوية والودية بالفعل مع روسيا".وأعرب السفير عن "اعتقاده أن هذه الزيارة ستعطي دفعة للآليات الثنائية بين البلدين، واللجنة الاستشارية السياسية واللجنة الحكومية الدولية للبلدين. وهذه هي فرصة لمتابعة نتائج الجلسات الأخيرة لهاتين الآليتين المنعقدة في موسكو في آب/أغسطس 2022، وخطوة عملية نحو التحضير للجولة القادمة من الجلسات المتوقع عقدها في الخرطوم هذا العام".ويقوم وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بجولة في دول الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث زار العراق ومالي، وحاليا موريتانيا ويخطط لزيارة إلى السودان.
https://sputnikarabic.ae/20220920/بوتين-يؤكد-أن-روسيا-حريصة-على-الحوار-متعدد-المستويات-مع-السودان-1067998566.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, العلاقات الروسية السودانية
أخبار السودان اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, العلاقات الروسية السودانية
السفير السوداني: زيارة لافروف إلى السودان محطة هامة تعطي دفعة للعلاقات بين البلدين
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قال السفير السوداني لدى روسيا، محمد الغزالي التجاني سراج، إن الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى جمهورية السودان، ستتيح فرصة لمناقشة تكثيف التعاون الثنائي، وهي محطة هامة في تطور العلاقات بين البلدين.
موسكو- سبوتنيك. وأوضح السفير في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن "زيارة وزير خارجية روسيا الاتحادية محطة هامة في تاريخ العلاقات الثنائية
بين البلدين؛ العلاقات التي استمرت وتطورت بشكل مطرد منذ تأسيسها عام 1956، عندما نال السودان استقلاله".
وأضاف: "نتوقع أن نستغل هذا الحدث السعيد في إطار اجتماعات بناءة مع قيادة من أجل مواصلة تطوير العلاقات الأخوية والودية بالفعل مع روسيا".
20 سبتمبر 2022, 11:58 GMT
وأعرب السفير عن "اعتقاده أن هذه الزيارة ستعطي دفعة للآليات الثنائية بين البلدين، واللجنة الاستشارية السياسية واللجنة الحكومية الدولية للبلدين. وهذه هي فرصة لمتابعة نتائج الجلسات الأخيرة
لهاتين الآليتين المنعقدة في موسكو في آب/أغسطس 2022، وخطوة عملية نحو التحضير للجولة القادمة من الجلسات المتوقع عقدها في الخرطوم هذا العام".
ويقوم وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بجولة في دول الشرق الأوسط
وأفريقيا، حيث زار العراق ومالي، وحاليا موريتانيا ويخطط لزيارة إلى السودان.