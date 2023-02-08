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بلينكن: الصين انتهكت الأجواء الأمريكية قبل أيام
https://sputnikarabic.ae/20230208/بلينكن-الصين-انتهكت-الأجواء-الأمريكية-قبل-أيام-1073286480.html
بلينكن: الصين انتهكت الأجواء الأمريكية قبل أيام
بلينكن: الصين انتهكت الأجواء الأمريكية قبل أيام
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الصين انتهكت قبل أيام الأجواء الأمريكية، وذلك في إشارة إلى دخول منطاد صيني إلى الأجواء الأمريكية. 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T19:08+0000
2023-02-08T19:59+0000
وزير الخارجية الأمريكي
الصين
خلافات سياسية
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أمستردام - سبوتنيك. وأوضح بلينكن، بمؤتمر صحفي في واشنطن مع الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ "الصين انتهكت الأسبوع الماضي الأجواء الأمريكية وكان تصرفا غير مسؤول وغير مقبول وتمت مواجهته".وأضاف "شاركنا معلومات مع باقي الدول حول انتهاكات الصين"، داعيا بكين "للتصرف بشكل مسؤول".من جهته، قال ستولتنبرغ إن "انتهاك الصين للأجواء الأمريكية يثبت تصرفات الصين وتعزيزها لقواتها التكنولوجية"، مشيرا إلى أن "الناتو يدعو للتيقظ ومراقبة التصرفات الصينية".يأتي هذا في أعقاب تصريحات لجون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، شكك فيها أن الصراع بين بلاده والصين أمر حتمي.وقال المسؤول الأمريكي: "لا نعتقد أن الصراع مع الصين حتمي وصراحة لا يوجد سبب للوصول لهذا".يأتي هذا بعد أيام من إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إسقاط "منطاد استطلاع" صيني تم رصده فوق أراضي الولايات المتحدة.وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، السبت الماضي أن طائرة مقاتلة أمريكية أسقطت المنطاد الصيني، الذي دخل الأجواء الأمريكية من جهة الحدود الشمالية الغربية، حيث جرى إسقاطه فوق مياه المحيط الأطلسي قبالة سواحل ولاية كارولينا الجنوبية، على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.وكان البنتاغون أعلن، أنه يتعقب منطاد تجسس صينيا يحلق شمال غربي البلاد، الأمر الذي أدى إلى تصاعد التوترات بين البلدين.ونفت بكين الاتهامات الأمريكية، وقالت الخارجية الصينية في بيان إن المنطاد "مدني ويستخدم بشكل رئيسي لأغراض الأرصاد الجوية، وخرج عن مساره بفعل رياح غير متوقعة".وأعربت الصين عن أسفها لدخول المنطاد بشكل غير مقصود إلى المجال الجوي الأمريكي.
https://sputnikarabic.ae/20230204/الصين-بعد-إلغاء-بلينكن-سفره-لبكين-لم-نعلن-رسميا-عن-أي-زيارة-1073096448.html
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وزير الخارجية الأمريكي, الصين, خلافات سياسية
وزير الخارجية الأمريكي, الصين, خلافات سياسية

بلينكن: الصين انتهكت الأجواء الأمريكية قبل أيام

19:08 GMT 08.02.2023 (تم التحديث: 19:59 GMT 08.02.2023)
© AFP 2023 / LILLIAN SUWANRUMPHAوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
© AFP 2023 / LILLIAN SUWANRUMPHA
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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الصين انتهكت قبل أيام الأجواء الأمريكية، وذلك في إشارة إلى دخول منطاد صيني إلى الأجواء الأمريكية.
أمستردام - سبوتنيك. وأوضح بلينكن، بمؤتمر صحفي في واشنطن مع الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ "الصين انتهكت الأسبوع الماضي الأجواء الأمريكية وكان تصرفا غير مسؤول وغير مقبول وتمت مواجهته".
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وأضاف "شاركنا معلومات مع باقي الدول حول انتهاكات الصين"، داعيا بكين "للتصرف بشكل مسؤول".
من جهته، قال ستولتنبرغ إن "انتهاك الصين للأجواء الأمريكية يثبت تصرفات الصين وتعزيزها لقواتها التكنولوجية"، مشيرا إلى أن "الناتو يدعو للتيقظ ومراقبة التصرفات الصينية".
يأتي هذا في أعقاب تصريحات لجون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، شكك فيها أن الصراع بين بلاده والصين أمر حتمي.
وقال المسؤول الأمريكي: "لا نعتقد أن الصراع مع الصين حتمي وصراحة لا يوجد سبب للوصول لهذا".
يأتي هذا بعد أيام من إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إسقاط "منطاد استطلاع" صيني تم رصده فوق أراضي الولايات المتحدة.
وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، السبت الماضي أن طائرة مقاتلة أمريكية أسقطت المنطاد الصيني، الذي دخل الأجواء الأمريكية من جهة الحدود الشمالية الغربية، حيث جرى إسقاطه فوق مياه المحيط الأطلسي قبالة سواحل ولاية كارولينا الجنوبية، على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
وكان البنتاغون أعلن، أنه يتعقب منطاد تجسس صينيا يحلق شمال غربي البلاد، الأمر الذي أدى إلى تصاعد التوترات بين البلدين.
ونفت بكين الاتهامات الأمريكية، وقالت الخارجية الصينية في بيان إن المنطاد "مدني ويستخدم بشكل رئيسي لأغراض الأرصاد الجوية، وخرج عن مساره بفعل رياح غير متوقعة".
وأعربت الصين عن أسفها لدخول المنطاد بشكل غير مقصود إلى المجال الجوي الأمريكي.
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