https://sputnikarabic.ae/20230209/أردوغان-ارتفاع-عدد-قتلى-الزلزال-في-تركيا-إلى-16170-قتيلاً-1073319181.html
أردوغان: ارتفاع عدد قتلى الزلزال في تركيا إلى 16170 قتيلا
أردوغان: ارتفاع عدد قتلى الزلزال في تركيا إلى 16170 قتيلا
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرقي البلاد إلى 16170 قتيلاً. 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T14:12+0000
2023-02-09T14:12+0000
2023-02-09T14:24+0000
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
زلزال
أخبار سوريا اليوم
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القاهرة- سبوتنيك. وقال أردوغان خلال كلمة له، إن "عدد القتلى في الزلزال ارتفع إلى 16170 قتيلاً بينما ارتفع عدد المصابين إلى 64194 شخصًا ووصل عدد المباني المدمرة إلى 6444".وأضاف أن "هناك مئات الآلاف من الأشخاص يشاركون في جهود الإغاثة، وقد تم توجيه جميع أنواع الفرق والسيارات من جميع أنحاء بلادنا إلى المنطقة".وتابع الرئيس التركي أنه عقب إزالة الأنقاض ستبدأ عملية إعادة إعمار ما دمره الزلزال.وفجر الاثنين، ضرب زلزال بلغت قوته 7.7 درجات جنوبي تركيا وشمالي سوريا، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20230209/لبنان-يعلن-إلغاء-المظاهر-الاحتفالية-بـبيروت-عاصمة-الإعلام-العربي-تضامنا-مع-سوريا-وتركيا-1073310308.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, زلزال, أخبار سوريا اليوم
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, زلزال, أخبار سوريا اليوم
أردوغان: ارتفاع عدد قتلى الزلزال في تركيا إلى 16170 قتيلا
14:12 GMT 09.02.2023 (تم التحديث: 14:24 GMT 09.02.2023) تابعنا عبر
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرقي البلاد إلى 16170 قتيلاً.
القاهرة- سبوتنيك. وقال أردوغان خلال كلمة له، إن "عدد القتلى في الزلزال
ارتفع إلى 16170 قتيلاً بينما ارتفع عدد المصابين إلى 64194 شخصًا ووصل عدد المباني المدمرة إلى 6444".
وأضاف أن "هناك مئات الآلاف من الأشخاص يشاركون في جهود الإغاثة، وقد تم توجيه جميع أنواع الفرق والسيارات من جميع أنحاء بلادنا إلى المنطقة".
وتابع الرئيس التركي أنه عقب إزالة الأنقاض ستبدأ عملية إعادة إعمار ما دمره الزلزال.
وفجر الاثنين، ضرب زلزال
بلغت قوته 7.7 درجات جنوبي تركيا وشمالي سوريا، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.