https://sputnikarabic.ae/20230209/لبنان-يعلن-إلغاء-المظاهر-الاحتفالية-بـبيروت-عاصمة-الإعلام-العربي-تضامنا-مع-سوريا-وتركيا-1073310308.html

لبنان يعلن إلغاء المظاهر الاحتفالية بـ"بيروت عاصمة الإعلام العربي" تضامنا مع سوريا وتركيا

لبنان يعلن إلغاء المظاهر الاحتفالية بـ"بيروت عاصمة الإعلام العربي" تضامنا مع سوريا وتركيا

أعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، زياد المكاري، إلغاء المظاهر الاحتفالية التي كانت مقررة للاحتفال بـ"بيروت عاصمة الإعلام العربي" تضامنا مع... 09.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-09T12:40+0000

2023-02-09T12:40+0000

2023-02-09T12:40+0000

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وبحسب بيان عن مكتب الوزير، اليوم الخميس، أكد أن "قرار الإلغاء جاء تضامنا مع سوريا ولبنان وتحسسا بالظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها الشعبان حاليا، جراء الزلزال المدمّر الذي خلّف آلاف الضحايا والجرحى والمشرّدين والمفقودين، إضافة إلى أضرار مادية جسيمة".وجاء في البيان، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام، في لبنان، أنه تقرر "إلغاء المظاهر الاحتفالية لمناسبة بيروت عاصمة الإعلام العربي، والاكتفاء بالنشاطات الثقافية والفكرية ذات الصلة، مع الإشارة إلى المحافظة على التواريخ نفسها المقرّرة سلفاً للافتتاح في 23 و24 من الشهر الجاري".وكان من المقرر أن يتم افتتاح الفعاليات بحفل للفنانة ماجدة الرومي، وختامها سيكون بحفل للفنانة هبة قواص، وما بين الاحتفالين فعاليات ثقافية متنوعة.واليوم أعلن نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد إلى 14351 قتيلا، و63794 مصابا.وقال أقطاي خلال كلمة له أمام البرلمان: "حتى اللحظة، لقي 14351 شخصا مصرعهم جراء الانهيار أو الدمار الذي حل بسبب هذه الكارثة الكبرى التي نعيشها".وأشار أقطاي إلى أن البلاد تعرضت إلى أكثر من 1300 هزة أرضية بعد الزلزال الذي ضرب البلاد فجر الاثنين الماضي.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا فجر الاثنين 6 شباط/فبراير، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.

https://sputnikarabic.ae/20230209/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-الزلزال-في-تركيا-إلى--14-ألفا-و351-وفاة-1073308933.html

https://sputnikarabic.ae/20230209/أردوغان-هناك-محاولات-لاستغلال-كارثة-الزلزال-سياسيا-وسنصدر-اليوم-قانون-إعلان-حالة-الطوارئ-1073306024.html

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أخبار تركيا اليوم, أزمة تركيا, زلزال, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي