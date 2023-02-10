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https://sputnikarabic.ae/20230210/الأسد-من-الطبيعي-تسييس-الغرب-للوضع-أما-الشعور-الإنساني-لديه-فهو-غير-موجود--1073348497.html
الأسد: من الطبيعي تسييس الغرب للوضع أما الشعور الإنساني لديه فهو غير موجود
الأسد: من الطبيعي تسييس الغرب للوضع أما الشعور الإنساني لديه فهو غير موجود
اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الجمعة، أنه من الطبيعي تسييس الغرب للوضع، أما الشعور الإنساني لديه فلا وجود له، لا الآن، ولا في الماضي. 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T11:35+0000
2023-02-10T11:35+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
الرئيس السوري
زلزال
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دمشق-سبوتنيك. وقال الرئيس الأسد، في تصريح صحفي من حلب، أثناء جولته على المناطق المتضررة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة: "إن القول بأن الغرب أعطى الحالة السياسية على حساب الحالة الإنسانية هذا خطأ؛ لأن هذا القول يعني أن كلتا الحالتين موجودتين وهذا غير صحيح، الحالة السياسية موجودة ولكن الحالة الإنسانية غير موجودة".وأضاف الرئيس السوري: "سنضع كل الإمكانيات لإعادة إعمار المناطق المتضررة ومساعدة المنكوبين فيها".وتفقد الرئيس السوري بشار الأسد، وعقيلته أسماء الأسد، صباح اليوم الجمعة، ضحايا الزلزال في مستشفى حلب الجامعي.ونشرت رئاسة الجمهورية العربية السورية صورا تظهر الأسد وعقيلته خلال تفقدهما حالة الناجين داخل المستشفى.كما زار الرئيس السوري "موقعاً تعمل فيه فرق الإنقاذ على رفع الأنقاض والدمار لانتشال المصابين والضحايا بحي المشارقة بمدينة حلب".وضرب زلزال مدمر قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر كلا من جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر يوم الاثنين الماضي، وأعقبه هزات ارتدادية شعر بها السكان في دول مجاورة بينها مصر ولبنان والعراق.وسارعت العديد من الدول لإرسال مساعدات إغاثية للدولتين، حيث لا تزال أعمال البحث والإنقاذ جارية في المناطق التي ضربها الزلزال.
https://sputnikarabic.ae/20230210/الأسد-وعقيلته-يتفقدان-ضحايا-الزلزال-في-حلب-شمالي-سوريا-صور--1073340832.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الرئيس السوري, زلزال
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الرئيس السوري, زلزال

الأسد: من الطبيعي تسييس الغرب للوضع أما الشعور الإنساني لديه فهو غير موجود

11:35 GMT 10.02.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصوربشار الأسد
بشار الأسد - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2023
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اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الجمعة، أنه من الطبيعي تسييس الغرب للوضع، أما الشعور الإنساني لديه فلا وجود له، لا الآن، ولا في الماضي.
دمشق-سبوتنيك. وقال الرئيس الأسد، في تصريح صحفي من حلب، أثناء جولته على المناطق المتضررة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة: "إن القول بأن الغرب أعطى الحالة السياسية على حساب الحالة الإنسانية هذا خطأ؛ لأن هذا القول يعني أن كلتا الحالتين موجودتين وهذا غير صحيح، الحالة السياسية موجودة ولكن الحالة الإنسانية غير موجودة".
وأضاف الرئيس السوري: "سنضع كل الإمكانيات لإعادة إعمار المناطق المتضررة ومساعدة المنكوبين فيها".
وتفقد الرئيس السوري بشار الأسد، وعقيلته أسماء الأسد، صباح اليوم الجمعة، ضحايا الزلزال في مستشفى حلب الجامعي.
أسماء الأسد مع زوجها الرئيس السوري بشار الأسد - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2023
الأسد وعقيلته يتفقدان ضحايا الزلزال في حلب شمالي سوريا... صور
08:59 GMT
ونشرت رئاسة الجمهورية العربية السورية صورا تظهر الأسد وعقيلته خلال تفقدهما حالة الناجين داخل المستشفى.
كما زار الرئيس السوري "موقعاً تعمل فيه فرق الإنقاذ على رفع الأنقاض والدمار لانتشال المصابين والضحايا بحي المشارقة بمدينة حلب".
وضرب زلزال مدمر قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر كلا من جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر يوم الاثنين الماضي، وأعقبه هزات ارتدادية شعر بها السكان في دول مجاورة بينها مصر ولبنان والعراق.
وسارعت العديد من الدول لإرسال مساعدات إغاثية للدولتين، حيث لا تزال أعمال البحث والإنقاذ جارية في المناطق التي ضربها الزلزال.
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