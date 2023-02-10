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https://sputnikarabic.ae/20230210/السعودية-تقدم-امتيازات-جديدة-للحجاج-والمعتمرين-العراقيين-1073349878.html
السعودية تقدم امتيازات جديدة للحجاج والمعتمرين العراقيين
السعودية تقدم امتيازات جديدة للحجاج والمعتمرين العراقيين
جددت المملكة العربية السعودية، أمس الخميس، حرصها على تسهيل الإجراءات أمام الحجاج والمعتمرين العراقيين. 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T12:02+0000
2023-02-10T12:02+0000
السعودية
وزارة الحج والعمرة السعودية
العراق
الرئيس العراقي
العالم العربي
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ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، مساء أمس الخميس، عن وزير الحج السعودي توفيق الربيعة، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس هيئة الحج العراقية سامي المسعودي، خلال زيارته للعاصمة بغداد، أن المملكة حريصة على تسهيل الإجراءات أمام الحجاج والمعتمرين العراقيين.وأشار توفيق الربيعة إلى استقبال السعودية 125 ألف معتمر عراقي منذ افتتاح منفذ "جديدة عرعر"، مضيفا أن المملكة قدمت مبادرات لتخفيض تكاليف الحج والعمرة على العراقيين.وأكد الوزير السعودي تخفيض مبلغ التأمين على المعتمرين والحجاج العراقيين بنسبة تتراوح ما بين 60-70%، وفتح المنافسة بين شركات مقدمي الخدمات الحج بهدف الإسهام في تخفيض التكلفة على الحجاج ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم.وأشار توفيق الربيعة إلى حالة التطوير التي يشهدها منفذ "جديدة عرعر"، والذي استقبل خلال الشهور الماضية ما يزيد عن 300 ألف معتمر عراقي.والتقى وزير الحج والعمرة السعودي خلال زيارته الرسمية إلى بغداد، بالرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، من أجل بحث العلاقات الثنائية بين الدولتين وفرص تطوير التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات.ومن جانبه، أعلن رئيس هيئة الحج العراقية سامي المسعودي، مناقشة فتح منافذ جديدة بين العراق والسعودية ومن بينها منفذ "جميمة"، موضحا أن "السعودية ألغت شرط العمر على الحجاج العراقيين"، والاتفاق مع الجانب السعودي على تيسير إجراءات الحج والعمرة للعراقيين.
https://sputnikarabic.ae/20221003/وزارة-الحج-والعمرة-السعودية-تصدر-توجيها-للشركات-والمؤسسات--1068572750.html
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السعودية, وزارة الحج والعمرة السعودية, العراق, الرئيس العراقي, العالم العربي
السعودية, وزارة الحج والعمرة السعودية, العراق, الرئيس العراقي, العالم العربي

السعودية تقدم امتيازات جديدة للحجاج والمعتمرين العراقيين

12:02 GMT 10.02.2023
© AFP 2023 / Christina Assiالحجاج يطوفون حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 6 يوليو 2022
الحجاج يطوفون حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 6 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2023
© AFP 2023 / Christina Assi
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جددت المملكة العربية السعودية، أمس الخميس، حرصها على تسهيل الإجراءات أمام الحجاج والمعتمرين العراقيين.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، مساء أمس الخميس، عن وزير الحج السعودي توفيق الربيعة، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس هيئة الحج العراقية سامي المسعودي، خلال زيارته للعاصمة بغداد، أن المملكة حريصة على تسهيل الإجراءات أمام الحجاج والمعتمرين العراقيين.
التحضيرات لاستقبال مراسم الحج، توافد الحجاج إلى مكة، المملكة العربية السعودية 17 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2022
وزارة الحج والعمرة السعودية تصدر توجيها للشركات والمؤسسات
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وأشار توفيق الربيعة إلى استقبال السعودية 125 ألف معتمر عراقي منذ افتتاح منفذ "جديدة عرعر"، مضيفا أن المملكة قدمت مبادرات لتخفيض تكاليف الحج والعمرة على العراقيين.
وأكد الوزير السعودي تخفيض مبلغ التأمين على المعتمرين والحجاج العراقيين بنسبة تتراوح ما بين 60-70%، وفتح المنافسة بين شركات مقدمي الخدمات الحج بهدف الإسهام في تخفيض التكلفة على الحجاج ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم.
وأشار توفيق الربيعة إلى حالة التطوير التي يشهدها منفذ "جديدة عرعر"، والذي استقبل خلال الشهور الماضية ما يزيد عن 300 ألف معتمر عراقي.
والتقى وزير الحج والعمرة السعودي خلال زيارته الرسمية إلى بغداد، بالرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، من أجل بحث العلاقات الثنائية بين الدولتين وفرص تطوير التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات.
ومن جانبه، أعلن رئيس هيئة الحج العراقية سامي المسعودي، مناقشة فتح منافذ جديدة بين العراق والسعودية ومن بينها منفذ "جميمة"، موضحا أن "السعودية ألغت شرط العمر على الحجاج العراقيين"، والاتفاق مع الجانب السعودي على تيسير إجراءات الحج والعمرة للعراقيين.
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