https://sputnikarabic.ae/20230210/بعد-سوبر-هاتريك-الوحدة-رونالدو-يؤكد-سعادته-بتسجيل-الأهداف-ومساعدة-زملائه-1073342297.html

بعد "سوبر هاتريك" الوحدة... رونالدو يؤكد سعادته بتسجيل الأهداف ومساعدة زملائه

بعد "سوبر هاتريك" الوحدة... رونالدو يؤكد سعادته بتسجيل الأهداف ومساعدة زملائه

أعرب كريستيانو رونالدو، نجم منتخب البرتغال وقائد النصر السعودي، عن سعادته في تسجيل الأهداف ومساعدة زملائه. 10.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-10T09:36+0000

2023-02-10T09:36+0000

2023-02-10T09:36+0000

مجتمع

لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو

السعودية

مباريات الدوري السعودي

نادي النصر السعودي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1a/1072760108_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7328e1905ee55d1924f2b25b13d85cad.jpg

وتمكن ورونالدو من تسجيل أربعة أهداف "سوبر هاتريك" في مباراة فريقه النصر التي أقيمت، أمس الخميس، أمام نظيره نادي الوحدة السعودي، والتي انتهت بفوز فريقه برباعية دون رد.وشهدت المباراة تسجيل النجم البرتغالي لأول سوبر هاتريك له في مسيرته مع الفريق السعودي، حيث أكد كريستيانو رونالدو أن فريقه النصر كان جيدا وحقق الانتصار، معربا عن سعادته بتسجيل "سوبر هاتريك" وفوز ناديه وتصدره للدوري السعودي.ويشار إلى أن مباراة الوحدة تعد الظهور الرسمي الرابع لرونالدو مع النصر، بعد مباراتين في الدوري ومباراة ثالثة في كأس السوبر السعودي، حيث فاز باثنتين منها وتعادل في أخرى وخسر واحدة فقط.ويذكر أن النجم البرتغالي قد سجل قبل رباعية مباراة الوحدة هدفا وحيدا من ركلة جزاء أمام فريق الفتح السعودي في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2، واليوم بات في رصيد رونالدو 5 أهداف رفقة النصر.وبفوز النصر بسوبر هاتريك رونالدو قد رفع رصيده من النقاط إلى 37 نقطة من 16 مباراة ليتصدر الدوري السعودي.وفي أواخر الشهر الماضي، أثار كريستيانو رونالدو، موجة استياء عارمة في السعودية، وتسبب في انتقادات لاذعة لإدارة نادي النصر والصفقة الخيالية لضمه، وذلك بعد الهزيمة بثلاثية أمام "اتحاد جدة" في نصف نهائي "السوبر السعودي".وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، تعاقد رونالدو، رسميا مع نادي "النصر" السعودي، وذلك بعد أن تم ‏فسخ تعاقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.ويبدأ عقد رونالدو مع النادي السعودي من يناير/ كانون الثاني 2023 وحتى صيف 2025.

https://sputnikarabic.ae/20230205/قناة-عبرية-رسمية-تكشف-عن-خطة-إسرائيلية-لـتجنيد-رونالدو-لدفع-التطبيع-مع-السعودية-1073145944.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, السعودية, مباريات الدوري السعودي, نادي النصر السعودي